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Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?

B.R.
04. 06. 2026 02.55
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Včasih se med intimnimi trenutki zgodi nekaj nepričakovanega: oseba izreče ime nekdanjega partnerja. To lahko povzroči zadrego, vprašanja in celo negotovost v odnosu.

Možgani delujejo na avtomatiki in čustvenem spominu

Po pojasnilih strokovnjakov možgani pogosto delujejo po avtomatiziranih vzorcih, še posebej v situacijah, ki so čustveno intenzivne ali stresne. Seksualna intimnost aktivira dele možganov, povezane s čustvi, spominom in navadami, zato se lahko zgodi, da oseba nehote uporabi "staro" ime, ki je bilo dolgo del njenega vsakdana.

Nevroznanstvene raziskave kažejo, da možgani v trenutkih visoke vzburjenosti pogosto kombinirajo čustvene spomine in trenutne dražljaje, kar lahko vodi do spontanih verbalnih napak.

Zakaj ravno ime bivšega partnerja

Ime bivšega partnerja je pogosto globoko zapisano v dolgoročnem spominu.
Ime bivšega partnerja je pogosto globoko zapisano v dolgoročnem spominu. FOTO: Shutterstock

Ime bivšega partnerja je pogosto globoko zapisano v dolgoročnem spominu. Kot navaja Cleveland Clinic, so imena oseb, s katerimi smo imeli močno čustveno vez, shranjena v možganskih mrežah, ki se aktivirajo tudi po koncu odnosa.

To pomeni, da izgovorjeno ime ni nujno znak, da oseba še vedno čuti ljubezen do bivšega, temveč lahko gre za "spominski odmev". Še posebej pogosto se to zgodi v prvih mesecih nove zveze, ko se možgani še prilagajajo novi osebi.

Vpliv stresa, sproščenosti in trenutne pozornosti

Po podatkih strokovnjakov za vedenjsko psihologijo iz Verywell Mind se takšne napake pogosteje pojavijo v trenutkih, ko je oseba:

- pod stresom

- zelo vzburjena

- mentalno raztresena

- ali čustveno preobremenjena

V takšnih trenutkih se zmanjša nadzor nad govorom, zato lahko možgani "zdrsnejo" v znane vzorce. To je podobno, kot da nekdo v napačnem trenutku izreče ime sodelavca ali družinskega člana.

Ali to pomeni, da oseba še vedno misli na bivšega

Strokovnjaki poudarjajo, da posamezen izrek imena bivšega še ne pomeni čustvene navezanosti. Gre za pogost kognitivni spodrsljaj, ki se lahko zgodi vsakomur.

Pomembno je razlikovati med:

- avtomatskim verbalnim odzivom

- in dejanskimi čustvi ali željo po bivšem partnerju

V večini primerov gre za prvo možnost, ne za drugo.

Najpomembnejši je miren odziv brez pretiranih zaključkov.
Najpomembnejši je miren odziv brez pretiranih zaključkov. FOTO: Adobe Stock

Kako se odzvati, če se to zgodi

Po priporočilih terapevtov je najpomembnejši miren odziv brez pretiranih zaključkov. Pretirana reakcija lahko ustvari nepotreben konflikt.

Priporočila:

- ne sklepajte takoj na čustveno nezvestobo

- pogovorite se o občutkih brez obtoževanja

- razumite, da gre pogosto za refleks ali navado

- osredotočite se na trenutno zvezo

Takšen pristop pomaga ohraniti zaupanje in zmanjšati napetost.

Zakaj je to pogostejše, kot si mislimo

Strokovnjaki iz Harvard Health Publishing pojasnjujejo, da so verbalne napake v intimnih situacijah pogostejše, kot ljudje priznajo. Gre za kombinacijo spomina, navade in trenutne čustvene intenzivnosti.

Seksualna izkušnja aktivira močne možganske odzive, zato je popolna "kontrola govora" včasih preprosto težka. To je normalen del delovanja človeškega uma, ne znak težave v odnosu.

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