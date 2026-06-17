Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil

V analizah o odnosih se znova in znova pojavlja isti vzorec: moški imajo ljubico, včasih celo dolgotrajno razmerje zunaj zakona, a kljub temu ne zapustijo svoje žene.
Od zunaj se zdi nelogično. Če nekdo "najde drugo", zakaj ostane v zakonu? V resnici pa gre za kombinacijo zelo neprijetnih, a povsem človeških razlogov.
Hoče oboje – in zato ne izbere ničesar
Eden najbolj pogostih razlogov, ki ga izpostavljajo strokovne analize odnosov, je želja po dveh svetovih hkrati.
Žena pogosto predstavlja:
- stabilnost in rutino
- družinsko življenje
- finančno varnost
- "varen okvir" vsakdana
Ljubica pa:
- strast
- občutek pobega
- novo energijo
- potrditev ega
Kot poudarjajo psihološki portali, se mnogi moški ne želijo odpovedati nobeni strani – zato ostanejo ujeti med obema svetovoma.
Strah pred ločitvijo je močnejši od želje po spremembi
Ločitev ni samo čustvena odločitev. Kot navajajo odnosni strokovnjaki v različnih analizah, pomeni:
- izgubo finančne stabilnosti
- delitev premoženja
- zaplete z otroki
- družbeni pritisk in obsojanje
Zato mnogi ostanejo v zakonu, tudi če je ta čustveno prazen. Ne zato, ker bi bilo dobro – ampak ker je znano.
Ljubica pogosto ni "nova partnerka", ampak ventil
Številni odnosni portali poudarjajo, da ljubica pogosto ne predstavlja realnega načrta za prihodnost.
V praksi to pomeni:
- razmerje brez jasne obljube
- čustvena ali spolna "pobeg cona"
- začasno zadovoljstvo brez odgovornosti
Kot poročajo analize odnosov, je to eden ključnih razlogov, zakaj takšna razmerja trajajo – a se redko premaknejo v "novo življenje".
Največji razlog, ki ga mnogi nočejo slišati: odločitev se nikoli ne zgodi
Eden najbolj brutalnih zaključkov, ki ga navajajo psihološki članki, je preprost:
moški pogosto ne izberejo žene namesto ljubice – ampak ne izberejo nikogar.
Gre za:
- odlašanje
- izogibanje konfliktu
- strah pred spremembo
- čustveno "stanje mirovanja"
In to stanje lahko traja leta.
Ne gre vedno za ljubezen – ampak za udobje
Kot poudarjajo različni viri o odnosih, je realnost pogosto manj romantična, kot se zdi:
Ne gre za veliko ljubezen do ene osebe – ampak za kombinacijo navade, strahu in udobja.
In v tej enačbi je sprememba pogosto najtežji korak.
Viri: YourTango, Psychology Today, Healthline, Verywell Mind
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