Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil

V analizah o odnosih se znova in znova pojavlja isti vzorec: moški imajo ljubico, včasih celo dolgotrajno razmerje zunaj zakona, a kljub temu ne zapustijo svoje žene. Od zunaj se zdi nelogično. Če nekdo "najde drugo", zakaj ostane v zakonu? V resnici pa gre za kombinacijo zelo neprijetnih, a povsem človeških razlogov.

Hoče oboje – in zato ne izbere ničesar

icon-expand Ljubica pogosto ne predstavlja realnega načrta za prihodnost. FOTO: Shutterstock

Eden najbolj pogostih razlogov, ki ga izpostavljajo strokovne analize odnosov, je želja po dveh svetovih hkrati. Žena pogosto predstavlja: - stabilnost in rutino - družinsko življenje - finančno varnost - "varen okvir" vsakdana Ljubica pa: - strast - občutek pobega - novo energijo - potrditev ega Kot poudarjajo psihološki portali, se mnogi moški ne želijo odpovedati nobeni strani – zato ostanejo ujeti med obema svetovoma.

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Strah pred ločitvijo je močnejši od želje po spremembi

Ločitev ni samo čustvena odločitev. Kot navajajo odnosni strokovnjaki v različnih analizah, pomeni: - izgubo finančne stabilnosti - delitev premoženja - zaplete z otroki - družbeni pritisk in obsojanje Zato mnogi ostanejo v zakonu, tudi če je ta čustveno prazen. Ne zato, ker bi bilo dobro – ampak ker je znano.

Ljubica pogosto ni "nova partnerka", ampak ventil

Številni odnosni portali poudarjajo, da ljubica pogosto ne predstavlja realnega načrta za prihodnost. V praksi to pomeni: - razmerje brez jasne obljube - čustvena ali spolna "pobeg cona" - začasno zadovoljstvo brez odgovornosti Kot poročajo analize odnosov, je to eden ključnih razlogov, zakaj takšna razmerja trajajo – a se redko premaknejo v "novo življenje".

icon-expand Mnogi moški se ne želijo odpovedati nobeni strani. FOTO: Dreamstime

Največji razlog, ki ga mnogi nočejo slišati: odločitev se nikoli ne zgodi

Eden najbolj brutalnih zaključkov, ki ga navajajo psihološki članki, je preprost: moški pogosto ne izberejo žene namesto ljubice – ampak ne izberejo nikogar. Gre za: - odlašanje - izogibanje konfliktu - strah pred spremembo - čustveno "stanje mirovanja" In to stanje lahko traja leta.

Ne gre vedno za ljubezen – ampak za udobje

Kot poudarjajo različni viri o odnosih, je realnost pogosto manj romantična, kot se zdi: Ne gre za veliko ljubezen do ene osebe – ampak za kombinacijo navade, strahu in udobja. In v tej enačbi je sprememba pogosto najtežji korak.

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