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Ljubica
Odnosi

Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil

B.R.
17. 06. 2026 18.45
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V odnosih se pogosto pojavlja vzorec, ki na prvi pogled deluje nelogično: moški ima ljubico, a kljub temu ostaja v zakonu. Čeprav se zdi odgovor preprost, so razlogi v ozadju praviloma veliko bolj zapleteni in pogosto nimajo veliko skupnega z romantičnimi predstavami o ljubezni.

V analizah o odnosih se znova in znova pojavlja isti vzorec: moški imajo ljubico, včasih celo dolgotrajno razmerje zunaj zakona, a kljub temu ne zapustijo svoje žene.

Od zunaj se zdi nelogično. Če nekdo "najde drugo", zakaj ostane v zakonu? V resnici pa gre za kombinacijo zelo neprijetnih, a povsem človeških razlogov.

Hoče oboje – in zato ne izbere ničesar

Ljubica pogosto ne predstavlja realnega načrta za prihodnost.
Ljubica pogosto ne predstavlja realnega načrta za prihodnost. FOTO: Shutterstock

Eden najbolj pogostih razlogov, ki ga izpostavljajo strokovne analize odnosov, je želja po dveh svetovih hkrati.

Žena pogosto predstavlja:

- stabilnost in rutino

- družinsko življenje

- finančno varnost

- "varen okvir" vsakdana

Ljubica pa:

- strast

- občutek pobega

- novo energijo

- potrditev ega

Kot poudarjajo psihološki portali, se mnogi moški ne želijo odpovedati nobeni strani – zato ostanejo ujeti med obema svetovoma.

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Strah pred ločitvijo je močnejši od želje po spremembi

Ločitev ni samo čustvena odločitev. Kot navajajo odnosni strokovnjaki v različnih analizah, pomeni:

- izgubo finančne stabilnosti

- delitev premoženja

- zaplete z otroki

- družbeni pritisk in obsojanje

Zato mnogi ostanejo v zakonu, tudi če je ta čustveno prazen. Ne zato, ker bi bilo dobro – ampak ker je znano.

Ljubica pogosto ni "nova partnerka", ampak ventil

Številni odnosni portali poudarjajo, da ljubica pogosto ne predstavlja realnega načrta za prihodnost.

V praksi to pomeni:

- razmerje brez jasne obljube

- čustvena ali spolna "pobeg cona"

- začasno zadovoljstvo brez odgovornosti

Kot poročajo analize odnosov, je to eden ključnih razlogov, zakaj takšna razmerja trajajo – a se redko premaknejo v "novo življenje".

Mnogi moški se ne želijo odpovedati nobeni strani.
Mnogi moški se ne želijo odpovedati nobeni strani. FOTO: Dreamstime

Največji razlog, ki ga mnogi nočejo slišati: odločitev se nikoli ne zgodi

Eden najbolj brutalnih zaključkov, ki ga navajajo psihološki članki, je preprost:

moški pogosto ne izberejo žene namesto ljubice – ampak ne izberejo nikogar.

Gre za:

- odlašanje

- izogibanje konfliktu

- strah pred spremembo

- čustveno "stanje mirovanja"

In to stanje lahko traja leta.

Ne gre vedno za ljubezen – ampak za udobje

Kot poudarjajo različni viri o odnosih, je realnost pogosto manj romantična, kot se zdi:

Ne gre za veliko ljubezen do ene osebe – ampak za kombinacijo navade, strahu in udobja.

In v tej enačbi je sprememba pogosto najtežji korak.

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