icon-expand Lazar Ristovski FOTO: Profimedia

Lazar Ristovski je eden najbolj prepoznavnih srbskih igralcev, režiserjev in producentov. Rojen je bil leta 1952 v Vojvodini, igralsko izobrazbo pa je pridobil na Akademiji dramskih umetnosti v Beogradu. V bogati karieri je nastopil v več kot 80 filmih, televizijskih serijah in televizijskih dramah, med drugim tudi v filmih Podzemlje, Dnevnik strojevodje in bondovskem Casino Royale. Poleg igranja se je preizkusil tudi kot režiser, producent in pisatelj. Njegov režijski prvenec Belo odelo je bil leta 1999 predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu, za svoje delo pa je prejel številna domača in mednarodna priznanja.

Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita

Igralec ima danes 73 let, njegova izbranka Anica Lazić pa 34. Prav velika starostna razlika je bila od začetka njune zveze ena glavnih tem v medijih, vendar sama pravita, da njunega odnosa ne določa. Anica je v pogovorih večkrat povedala, da razlike v letih v vsakdanjem življenju skoraj ne občutita. Še več, za Blic je nekoč s precej humorja povedala, da jo opazita predvsem pri palačinkah: ona jih ima rada s čokoladnim namazom, Lazar pa z marmelado in orehi.

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Spoznala sta se in se, kot pravi Anica, takoj povezala

Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2023. Anica je pozneje opisala, da sta se srečala v Beogradu, si nekaj trenutkov gledala v oči, nato pa objela in več ur pogovarjala. Začetek njune zveze je opisala kot zelo spontan. Ni bilo dolgega preračunavanja ali načrtovanja, temveč občutek, da sta se preprosto našla. O tem, da je bila njuna povezanost zanjo posebna že od prvega srečanja, je podrobneje spregovorila tudi za Blic. Njuna zveza je bila zaradi velike starostne razlike deležna tudi precej neprijetnih komentarjev. Anica je priznala, da ji je bilo sprva težko prenašati tolikšno pozornost in spletne odzive, zaradi pritiska pa je poiskala tudi pomoč psihoterapevta. Danes je do komentarjev precej bolj sproščena.

Še vedno si znata pripraviti čisto običajen skupni večer

Čeprav sta oba javni osebnosti, so njuni skupni trenutki pogosto presenetljivo vsakdanji. Januarja letos sta na primer s fotografijo iz doma pokazala, kako sta preživela pravoslavno novo leto. Na fotografiji sta imela noge dvignjene na mizo in nosila enake volnene nogavice. Tudi februarja sta bila opažena skupaj. Anica je na družbenih omrežjih delila utrinke njunega druženja na Zlatiboru, kjer je Ristovski ob glasbenikih zapel znano pesem Mesečina. Blic je ob tem izpostavil, da skupaj veliko potujeta in da Anica pogosto deli del njunega skupnega življenja.

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Anica: Ljubezen ne trpi omejitev

Najbolj neposredno je Anica o njunem odnosu spregovorila letos poleti. Ko so jo vprašali o morebitni poroki, je povedala, da v sam poročni papir ne verjame. Po njenem mnenju zakon ni kos papirja, temveč dogovor dveh ljudi, da bosta skrbela drug za drugega in delala v dobro svojega odnosa. Zato se ji poroka sama po sebi ne zdi nujna. Njene izjave je julija objavil Telegraf. Obenem je poudarila, da danes od ljudi iz vsega območja nekdanje Jugoslavije prejema precej več podpore kot nekoč. Njeno sporočilo je bilo preprosto: ljudje želijo ljubiti in biti ljubljeni, ljubezen pa po njenem mnenju ne bi smela imeti vnaprej določenih omejitev.

Njuna zveza je prestala tudi precejšen pritisk javnosti

Ko je njuna zveza postala javna, so se pojavile tudi domneve, da naj bi bila Anica z Ristovskim zaradi koristi. Takšne očitke zavrača in vztraja, da gre za iskren odnos. V zadnjih letih sta tako kljub kritikam ostala skupaj, njuna zveza pa se je iz zgodbe, ki je sprva polnila naslovnice predvsem zaradi 39-letne razlike, razvila v večletno razmerje.

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Papir jima ni pomemben, pomemben je odnos

Anica je julija še enkrat pojasnila, zakaj se ji poroka ne zdi potrebna. Verjame, da papir sam po sebi ne more zagotoviti, da bo nekdo za partnerja skrbel, ga spoštoval in mu stal ob strani. Prav to je morda tudi najbolj zanimiv del njune zgodbe. Javnost že leta šteje leta med njima, sama pa poudarjata stvari, ki jih ni mogoče izraziti s številko – povezanost, spoštovanje, skupni čas in občutek, da sta se našla ob pravem trenutku.

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