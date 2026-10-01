Zvezdnik se je skrivaj poročil: kdo je ženska, ki je osvojila njegovo srce?

Jim Carrey je znova poročen. Njegov predstavnik je za revijo People potrdil, da se je 64-letni igralec 30. septembra 2026 poročil s svojo dolgoletno partnerico Min Ah. Po poročanju TMZ je bila poroka majhna in zasebna ter je potekala v Los Angelesu. Par podrobnosti o obredu za zdaj ni javno razkril. Prav tako ni znano, kdo vse se je poroke udeležil, saj sta Carrey in Min Ah svoje zasebno življenje večinoma držala stran od javnosti.

Min Ah je javnosti prvič predstavil v Parizu

Čeprav sta bila Carrey in Min Ah po poročanju People skupaj že več let, sta se kot par v javnosti prvič vidneje pojavila šele februarja letos. Takrat je Jim Carrey v Parizu obiskal 51. podelitev francoskih filmskih nagrad César. Kot poroča francoski časnik Le Figaro, je igralec na slovesnosti prejel častnega Césarja za svojo dolgoletno filmsko kariero, Min Ah pa je bila med njegovimi spremljevalci. Posebej opazen je bil njegov zahvalni govor, ki ga je imel v francoščini. Carrey se je zahvalil družini, hčerki Jane in vnuku Jacksonu, nato pa se je obrnil še k Min Ah ter ji javno izkazal ljubezen.

icon-expand Jim Carrey je znova poročen. FOTO: Profimedia

Carrey jo je označil za svojo posebno spremljevalko

Carrey je v govoru Min Ah označil za svojo sublimno spremljevalko in ji povedal, da jo ljubi. Njegov nastop je bil zato eden redkih trenutkov, ko je igralec svojo zasebno zvezo tako odkrito delil z javnostjo. Tudi francoski medij Le Figaro je poročal o njegovem čustvenem nagovoru in izpostavil, da je bila Min Ah tisti večer ob njem v dvorani Olympia v Parizu. Njuno skupno pojavljanje je bilo toliko bolj zanimivo, ker Carrey svoje zasebno življenje že vrsto let skrbno varuje. Norveški časnik VG navaja, da sta bila skupaj fotografirana že februarja 2022, vendar sta svojo zvezo javno potrdila šele letos.

icon-expand Min Ah je javnosti prvič predstavil v Parizu FOTO: Profimedia

To je Carreyjev tretji zakon

Za Jima Carreyja je poroka z Min Ah tretji zakon. Prvič se je poročil z Melisso Womer leta 1987. V njunem zakonu se je rodila hčerka Jane, par pa se je pozneje razšel. Leta 1996 se je Carrey poročil z igralko Lauren Holly, s katero je zaigral tudi v filmu Butec in butec. Njun zakon se je končal že naslednje leto. Carrey je bil pozneje v več odmevnih zvezah, med drugim z igralko Renée Zellweger in televizijsko osebnostjo Jenny McCarthy. Njegovo razmerje z Min Ah je bilo v primerjavi s prejšnjimi precej bolj odmaknjeno od medijske pozornosti.

O Min Ah je javno znanega zelo malo

Min Ah se je ob Carreyju v javnosti pojavila le redko, zato je o njenem življenju na voljo precej manj podatkov kot o njenem slavnem partnerju. South China Morning Post je marca poročal, da je Min Ah po nekaterih navedbah igralka in umetnica iz Los Angelesa ter da je uporabljala tudi ime Minzi. Večina podrobnosti o njenem zasebnem življenju pa ostaja zunaj javnosti.

icon-expand O Min Ah je javno znanega zelo malo FOTO: Profimedia