Hči Brigitte Macron zaljubljena v 22-letnika: tudi ona si je izbrala precej mlajšega

Tiphaine Auzière pokazala novega partnerja

Tiphaine Auzière je konec avgusta na družbenih omrežjih javno potrdila, da je znova zaljubljena. Hči francoske prve dame Brigitte Macron je objavila fotografije in posnetke s potovanja v Amsterdamu, na katerih je skupaj z 22-letnim Antoinom Lecomtom. Razmerje je s tem postalo javno, čeprav so se govorice o njuni bližini v francoskih medijih pojavile že prej. Francoski časnik Le Parisien poroča, da sta se spoznala v Le Touquetu, obmorskem kraju na severu Francije, ki je družini Macron dobro znan. Lecomte je tam povezan z vodnimi športi, med njima pa naj bi se hitro razvila simpatija. Njuno skupno potovanje v Amsterdam je bilo očitno trenutek, ko se je par odločil, da skrivanja ni več. Na fotografijah delujeta sproščeno in zadovoljno, njuna 20-letna starostna razlika pa ju očitno ne ovira pri skupnem preživljanju časa.

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Kdo je 22-letni Antoine Lecomte?

Antoine Lecomte je 22-letni Francoz iz Lilla, ki se ukvarja z vodnimi športi in podjetništvom. Po podatkih italijanske izdaje Vanity Fair je študent poslovnih ved in velik ljubitelj kitesurfinga, v katerem nastopa tudi na tekmovanjih. Lecomte se poleg študija ukvarja z lastnim podjetjem, povezanim s kitesurfingom. Leta 2025 je v Vietnamu na tekmovanju King and Queen of the Lagoon osvojil tretje mesto, kar kaže, da pri tem športu ne gre zgolj za občasni hobi. Prav skupno zanimanje za potovanja, šport in nekoliko bolj pustolovski način življenja naj bi bilo eden od razlogov, da sta se Tiphaine in Antoine tako hitro povezala.

icon-expand Tiphaine Auzière z mamo FOTO: Profimedia

Med njima je 20 let razlike

Tiphaine Auzière je stara 42 let, Antoine Lecomte pa 22. Med njima je torej natanko 20 let razlike. Prav ta podatek je postal ena glavnih tem poročanja o njuni zvezi. Belgijski časnik Le Soir je njuno razmerje opisal kot zvezo med Auzière in študentom, ki je od nje mlajši dve desetletji. Par je svojo zvezo javno potrdil prek družbenih omrežij. Njuna starostna razlika je zanimiva tudi zaradi družinske zgodbe. Tiphaine je namreč hči Brigitte Macron, ki je sama že več desetletij v razmerju z moškim, ki je precej mlajši od nje.

Zgodba spominja na razmerje Brigitte in Emmanuela Macrona

Brigitte Macron je od francoskega predsednika Emmanuela Macrona starejša približno 24 let. Spoznala sta se, ko je bila Brigitte njegova učiteljica dramske igre, Emmanuel Macron pa njen dijak. Njuna zgodba je bila zaradi okoliščin njunega poznanstva deležna številnih kritik in vprašanj. Brigitte je pozneje odkrito govorila o težavah, s katerimi se je soočala, predvsem zaradi odziva svojih otrok in okolice. Par se je kljub pritiskom poročil leta 2007. Emmanuel Macron je leta 2017 postal francoski predsednik, Brigitte pa je kot njegova žena postala ena najbolj prepoznavnih prvih dam v Evropi. Zato francoski mediji zdaj hitro iščejo vzporednice med materjo in hčerjo. Le Parisien je ob novici o Tiphaine celo izpostavil podobnost med njeno odločitvijo in ljubezensko zgodbo Brigitte Macron.

icon-expand Tiphaine z nekdanjim. FOTO: Profimedia

Spoznala naj bi se v Le Touquetu

Le Touquet ima v tej zgodbi posebno vlogo. Gre za priljubljeno francosko obmorsko letovišče, kjer je družina Macron že dolgo povezana s počitnicami. Po poročanju revije Gala, ki jo povzemajo tudi drugi francoski mediji, naj bi se Tiphaine in Antoine spoznala prav tam. Njuno poznanstvo naj bi se začelo ob vodnih športih, nato pa naj bi se odnos hitro razvil v nekaj več. Vir, ki ga navaja francoska revija, njuno povezavo opisuje kot nekaj, kar je bilo opazno že od začetka. Skupne naj bi jima bile ljubezen do Le Touqueta, potovanj, adrenalinskih dejavnosti in podjetništva.

Tiphaine Auzière je od svoje matere prevzela tudi zanimanje javnosti

Tiphaine Auzière sicer ni političarka in nima uradne funkcije ob francoskem predsedniku. Po poklicu je odvetnica, ukvarja pa se tudi s pisanjem. Kot je zapisano v italijanskem Vanity Fair, je bila pred novo zvezo povezana z Antoinom Choteaujem, zdravnikom, s katerim ima dva otroka. Njeno zasebno življenje je bilo v zadnjih letih že večkrat predmet zanimanja francoskih medijev. Nova zveza je zato še toliko bolj opazna. Tokrat ne zaradi politične vloge družine Macron, temveč zaradi nenavadne podobnosti med starostnima razlikama v družini.

Nova ljubezen po koncu prejšnje zveze

Nova zveza prihaja po koncu prejšnjega razmerja Tiphaine Auzière. Francoski mediji so jo v preteklosti povezovali predvsem z Antoinom Choteaujem, s katerim ima dva otroka. V zadnjem obdobju se je njeno ime pojavilo tudi ob televizijskem voditelju Cyrilu Hanounaju, vendar je bila ta zgodba deležna precej različnih poročanj. Zato je pri opisu njenega zasebnega življenja smiselno ostati pri preverljivih podatkih in ne pri govoricah.

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