Haylie Duff
Odnosi

Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih

B.R.
22. 04. 2026 02.15
0

Zvezdnica Haylie Duff je po več kot desetletju končala svojo zaroko z Matthewom Rosenbergom. Skupaj sta bila več kot 12 let. Novica prihaja v času, ko se v javnosti ponovno pojavljajo tudi informacije o njenem zapletenem odnosu z mlajšo sestro Hilary Duff, kar je dodatno pritegnilo pozornost medijev in oboževalcev.

Haylie Duff, Matt Rosenberg in Ryan Ava Erhard FOTO: Instagram

Konec dolge zaroke in razhod para

Zvezdnica Haylie Duff je po več kot desetletju končala svojo zaroko z Matthewom Rosenbergom, par naj bi svojo zvezo zaključil na začetku leta, kar je potrdil tudi njen predstavnik. Dodal je, da igralka v tem obdobju prosi za zasebnost, predvsem zaradi zaščite svojih dveh hčera.

Haylie in Matthew sta bila skupaj od leta 2010, zaroko pa sta oznanila leta 2014, simbolično na prvi april. Kljub dolgoletni zaroki poroke nikoli nista izvedla, saj sta se v tem času osredotočala predvsem na družinsko življenje.

Družinsko življenje in otroci

Par ima dve hčerki, Ryan Ava, ki je stara deset let, in Lula Gray, ki je stara sedem let. Kot je v preteklosti za revijo People povedala Haylie Duff, se jima poroka nikoli ni zdela nujna, saj sta se že počutila kot poročena.

Zakaj poroke nikoli ni bilo

V enem izmed intervjujev je igralka razložila, da so načrte za poroko večkrat preložili zaradi družinskega življenja in prihoda otrok. Kot je povedala, sta pogosto menila, da sta "že tako ali tako kot poročena", zato uradni obred ni bil prioriteta.

Slavni sestri Hilary Duff and Haylie Duff FOTO: Profimedia

Dodala je tudi, da je njuna zveza temeljila na medsebojnem razumevanju in podpori družine, kar je imelo pomembno vlogo pri stabilnosti odnosa.

Čeprav uradni razlog za razhod ni bil razkrit, mediji poudarjajo, da sta se partnerja razšla sporazumno in v tišini. Kot poroča Daily Mail, naj bi bila odločitev sprejeta že pred meseci.

Odnosi z družino in napetosti s sestro

Novica o razhodu prihaja v času, ko je v medijih ponovno izpostavljen tudi odnos med Haylie Duff in njeno mlajšo sestro Hilary Duff.

Hilary Duff je v intervjuju za podkast On Purpose priznala, da s sestro trenutno nimata stikov in da je ta situacija zanjo čustveno zahtevna. Kot je poudarila, je to zanjo zelo občutljiv del življenja, ki ga težko javno deli.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

