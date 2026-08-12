Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje

Georgina Rodríguez se je iz Jace preselila v svet mode

Georgina Rodríguez, rojena 27. januarja 1994 v Buenos Airesu, je odraščala v španski Jaci v skromnih razmerah. Že kot deklica je oboževala balet, vendar si njena družina ni mogla privoščiti vsega, kar bi potrebovala za resnejše plesno izobraževanje. Po podatkih španskih virov je pozneje odšla v Veliko Britanijo, kjer je kot varuška delala v Bristolu in se učila angleščine. Britanski mediji, med njimi The Sun, so poročali, da je kot varuška prejemala približno 9,50 britanskega funta na uro. Preden je postala obraz luksuznega življenjskega sloga, je tako opravljala povsem običajna dela in si postopoma utirala pot v svet mode. Po vrnitvi v Španijo je delala v trgovini Massimo Dutti v San Sebastianu, nato pa se je preselila v Madrid. Prav tam je dobila službo prodajalke v trgovini Gucci. In prav ta zaposlitev je postala prelomnica njenega življenja.

icon-expand Cristiano Ronaldo in njegova partnerka Georgina Rodriguez FOTO: AP

V trgovino je vstopil Cristiano Ronaldo

Leta 2016 je v trgovino v Madridu prišel Cristiano Ronaldo. Rodríguezova je bila takrat zaposlena kot prodajalka, njuno srečanje pa je bilo vse prej kot načrtovano. Po poročanju People sta se spoznala prav v trgovini Gucci, kjer je Rodríguezova delala. Pozneje je tudi sama njuno srečanje opisovala kot ljubezen na prvi pogled. Ronaldo je bil takrat eden največjih nogometnih zvezdnikov na svetu, Georgina pa mlada prodajalka, ki se je šele prebijala v modni svet. Razlika med njunima življenjema je bila očitna, vendar je njuno poznanstvo hitro preraslo v ljubezensko razmerje. Ko so za njuno zvezo izvedeli mediji in oboževalci, se je njeno življenje čez noč spremenilo. V trgovino, kjer je delala, so začeli prihajati ljudje, ki so želeli videti Ronaldovo novo partnerico. Zaradi vse večje pozornosti je pozneje zapustila delo v trgovini. Po podatkih, ki jih je v preteklosti objavil PRO TV, je nato delala tudi v trgovini Prada, vendar ji je naraščajoča medijska pozornost otežila nadaljevanje kariere v klasični prodaji.

icon-expand Georgina Rodriguez FOTO: Profimedia

Od prodajalke do ene najbolj vplivnih žensk v nogometnem svetu

Rodríguezova se ni zadovoljila zgolj z vlogo partnerice slavnega nogometaša. Z leti je svojo prepoznavnost spremenila v samostojno blagovno znamko. Postala je manekenka, vplivnica in televizijska osebnost, njeno življenje pa je od leta 2022 spremljala tudi Netflixova dokumentarna serija I Am Georgina. Serija je gledalcem pokazala njeno družino, vsakdan, delo in izjemno razkošen življenjski slog. Njen vpliv na družbenih omrežjih je danes ogromen. Španski časnik Ara je marca 2026 poročal, da ima na Instagramu več kot 70 milijonov sledilcev. Tudi InStyle je letos navajal več kot 70 milijonov sledilcev ter njeno sodelovanje z več prestižnimi modnimi in kozmetičnimi znamkami. Ocene njenega premoženja se med viri precej razlikujejo, zato jih ni mogoče obravnavati kot uraden podatek. Athlon Sports je njeno premoženje leta 2026 ocenil na približno 25 do 35 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko drugi viri navajajo nižje zneske. Bolj zanesljivo je mogoče reči, da je Rodríguezova v zadnjem desetletju ustvarila zelo donosno osebno blagovno znamko, ki temelji na modi, oglaševanju, televiziji in družbenih omrežjih.

icon-expand Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez z družino FOTO: Profimedia

Georgina Rodríguez in Cristiano Ronaldo sta ustvarila veliko družino

Ljubezenska zgodba z Ronaldom je kmalu dobila tudi družinsko razsežnost. Par ima dve skupni hčerki, Alano Martino in Bello Esmeraldo, skupaj pa vzgajata tudi Ronaldove tri starejše otroke: Cristiana mlajšega ter dvojčka Evo in Matea. Kot navaja ABC News, sta se Eva in Mateo rodila leta 2017 s pomočjo nadomestne matere, Alana Martina pa se je rodila pozneje istega leta. Leta 2022 sta Ronaldo in Rodríguezova dobila dvojčka, vendar je njun sin Ángel med porodom umrl, medtem ko je Bella preživela. Izguba otroka je bila za par eden najtežjih trenutkov njunega skupnega življenja. O tej izkušnji sta javno govorila precej bolj odkrito kot o številnih drugih podrobnostih zasebnega življenja. Prav družina je sčasoma postala pomemben del Georginine javne podobe. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja utrinke iz njihovega vsakdana, vendar družina kljub svetovni slavi številne podrobnosti še vedno ohranja zase.

Tudi Ronaldo je večkrat govoril o poroki z Georgino

Čeprav sta bila skupaj skoraj desetletje, se z uradno poroko nista prenaglila. Ronaldo je o poroki z Georgino govoril že pred leti, v intervjuju s Piersom Morganom pa je poudaril, da ji je odprl svoje srce in da je ona storila enako. Avgusta 2025 je Rodríguezova na Instagramu razkrila, da jo je Ronaldo zaprosil. Na fotografiji je pokazala velik diamantni zaročni prstan. People je njegovo vrednost ocenil na več milijonov dolarjev, pri čemer so se ocene o velikosti in vrednosti diamanta med mediji razlikovale. Takrat je bilo jasno, da je dolgo pričakovana poroka vse bližje.

icon-expand Po zaroki Cristiana in Georgine so se začela ugibanja, koliko je vreden zaročni prstan. FOTO: Profimedia

Georgina Rodríguez in Cristiano Ronaldo sta se poročila v Cascaisu

Dolgo pričakovani trenutek je prišel 11. avgusta 2026. Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez sta se poročila na zasebni civilni slovesnosti v portugalskem Cascaisu. Po poročanju časnikov Page Six in Times of India je bila poroka majhna in zasebna, med prisotnimi pa je bilo tudi njunih pet otrok. Namesto velikega zvezdniškega spektakla sta se odločila za precej bolj intimen dogodek. S tem se je končala skoraj desetletje dolga ljubezenska zgodba, ki se je začela v trgovini Gucci in prerasla v eno najbolj spremljanih zvez v svetu športa in zabave. Georgina je od prodajalke, ki jo je naključno opazil eden najbolj slavnih nogometašev na svetu, postala samostojna medijska in poslovna osebnost. Njena zgodba je zato zanimiva predvsem zaradi razsežnosti spremembe. Od dela varuške in prodaje oblačil do modnih kampanj, televizijske serije, več deset milijonov sledilcev in življenja ob enem najbolje plačanih športnikov na svetu je prehodila pot, ki je pred desetletjem skoraj nihče ne bi mogel napovedati.

Preberi še 'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil

Preberi še Ronaldo troši brez zadržkov: zaročni prstan, vreden celo bogastvo