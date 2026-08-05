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Evan in Stephanie
Odnosi

Spletna ljubezen, ki je stala 18 tisočakov

B.R.
05. 08. 2026 02.46
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Spoznala sta se prek spletne strani za zmenke, njuna zgodba pa se je iz spletnih pogovorov hitro preselila v resnično življenje. Po nekaj tednih dopisovanja je Evan sedel na letalo in odpotoval na Filipine. Največ pozornosti pa ni pritegnila le njuna ljubezen, temveč tudi podatek, koliko denarja je vložil, da sta lahko začela skupno življenje.

Po nekaj tednih pogovorov je želel srečanje v živo

Američan Evan je Filipinko Stefanio spoznal prek filipinske spletne strani za zmenke. Sprva sta si izmenjevala sporočila in se pogovarjala prek spleta, vendar se je njun odnos hitro poglobil.

Po njegovih besedah sta se pogovarjala nekaj več kot tri tedne, nato pa se je odločil, da jo želi spoznati osebno. Kupil je letalsko vozovnico in odpotoval na Filipine, kjer sta se prvič srečala v živo.

Njuna zgodba je kasneje pritegnila pozornost tudi zaradi hitrosti, s katero sta se odločila za skupno prihodnost.

Za potovanja, postopke in selitev je porabil okoli 18.000 evrov

Največ odzivov je sprožil podatek o denarju. Evan je razkril, da je za njuno zvezo, potovanja, urejanje dokumentacije in prihod Stefanie v Združene države Amerike porabil okoli 18.000 evrov.

Kot so poročali tuji mediji, med njimi International Business Times UK in Mynet, naj bi velik del stroškov predstavljali obiski na Filipinih, letalske vozovnice ter postopki, povezani z njenim prihodom v Združene države Amerike.

Evan je poudaril, da tega denarja ni videl kot strošek, temveč kot naložbo v skupno prihodnost. Zanj je bilo pomembneje, da lahko svojo partnerico spozna v živo in ugotovi, ali je njuna povezava tako močna tudi zunaj spletnih pogovorov.

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Kritiki so dvomili o njunem odnosu

Ko je javnost izvedela za njuno zgodbo, so se pojavili tudi številni negativni komentarji. Nekateri so namigovali, da je bila Stefania z Evanom predvsem zaradi možnosti boljšega življenja v Ameriki.

V oddaji Love Don't Judge sta povedala, da se s takšnimi očitki pogosto srečujeta. Stefania je pojasnila, da jo ljudje hitro ocenjujejo zaradi tega, ker prihaja s Filipinov, Evan pa je zavrnil namige, da bi bil njun odnos zgrajen na denarju.

Poudaril je, da Stefanie ni pripeljal v Ameriko zato, da bi skrbela zanj ali opravljala določena opravila, ampak zato, ker jo ima rad in si želi živeti z njo.

Po prihodu v Ameriko sta imela 90 dni časa za poroko

Njuna zveza se je razvijala zelo hitro.
Njuna zveza se je razvijala zelo hitro. FOTO: Adobe Stock

Njuna zveza se je razvijala zelo hitro. Ko je Stefania prišla v Združene države Amerike z vizumom za zaročence, sta imela po pravilih 90 dni časa, da se poročita.

Evan je na svojem kanalu na YouTubu pojasnil, da sta poroko najprej opravila skrivaj junija, kasneje pa je njuno odločitev spoznala tudi njegova družina, ki je prišla na praznovanje. "Imela sva 90 dni časa, da se poročiva po njenem prihodu v Združene države Amerike," je pojasnil Evan v enem od svojih videoposnetkov.

Danes sta svojo zgodbo nadgradila tudi z družino

Evan in Stephanie sta po burnem začetku zveze, selitvi v Združene države Amerike in poroki naredila še en velik korak. Novembra sta postala starša.

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Viri: Love Don't Judge (Truly TV), International Business Times UK, Mynet, Mirror, Net.hr

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