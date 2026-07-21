Ljubil je hčerko nogometne legende: kdo vse je osvojil srce Ferrana Torresa?

Ferran Torres je svojo kariero gradil od začetkov pri Valencii do prestopa v angleški Manchester City in nato v Barcelono ter postal eden izmed najbolj znanih španskih nogometašev svoje generacije. Toda pri tako prepoznavnih športnikih javnost pogosto zanima tudi druga plat življenja – kdo jih spremlja zunaj igrišča, kdo je njihova opora in s kom delijo zasebne trenutke. Pri Torresu je največ pozornosti pritegnila zveza s Siro Martínez, hčerko nekdanjega španskega selektorja Luisa Enriqueja.

icon-expand Najbolj znana zveza Ferrana Torresa je bila tista s Siro Martínez. FOTO: Profimedia

Sira Martínez: zveza, ki je pritegnila največ pozornosti

Najbolj znana zveza Ferrana Torresa je bila tista s Siro Martínez. Mlada Španka je sama po sebi prepoznavna osebnost, saj se ukvarja z jahanjem in je tekmovala v konjeniškem športu, dodatno pozornost pa je pritegnila kot hčerka Luisa Enriqueja. Kot so zapisali pri španskem športnem časniku Marca, je bila njuna zveza posebej zanimiva tudi zaradi povezave z nogometom – Torres je namreč igral za špansko reprezentanco pod vodstvom Luisa Enriqueja, kar je njuni zgodbi dodalo še posebno medijsko zanimivost. Par naj bi se spoznal v obdobju, ko je Torres igral v Angliji za Manchester City, njuna zveza pa je postala javno znana leta 2022. Takrat sta tudi sama z objavami na družbenih omrežjih pokazala, da sta skupaj. Sira Martínez je bila pogosto ob njem na pomembnih trenutkih kariere, Torres pa je ob njej večkrat pokazal tudi bolj zasebno plat, ki je navijači na nogometnem igrišču običajno ne vidijo.

Ljubezen med dvema svetovoma: nogomet in konjeništvo

Čeprav sta prihajala iz različnih športnih okolij, sta imela veliko skupnega. Ferran Torres je bil osredotočen na vrhunski nogomet, Sira Martínez pa na konjeniški šport, kjer je prav tako gradila svojo kariero. Njuno življenje je bilo povezano tudi z veliko potovanji. Torres je moral zaradi klubskih obveznosti pogosto menjavati države in mesta, kar je za mlade športnike lahko velik izziv. Španski mediji so pogosto spremljali njune skupne trenutke, vendar sta kljub zanimanju javnosti večino zasebnosti uspela ohraniti zase.

icon-expand Ferran Torres FOTO: AP

Konec zveze po približno dveh letih

Čeprav sta na začetku veljala za zelo usklajen par, se je njuna zgodba pozneje končala. O razhodu sta leta 2023 poročala tudi španski medij As in drugi tamkajšnji mediji, ki so navedli, da naj bi šlo za konec zveze po obdobju težav, vendar natančni razlogi niso bili nikoli javno razkriti. Torres in Martínezova o razlogih za konec odnosa nista veliko govorila. Tako kot številni znani športniki sta se odločila, da zasebnih podrobnosti ne bosta delila z javnostjo. Njuna zveza je bila zanimiva tudi zaradi družinske povezave. Ferran ni bil povezan samo s Siro, ampak tudi z njenim očetom Luisom Enriquejem, ki je imel pomembno vlogo v španskem nogometu.

Ferran Torres danes zasebnost skrbno varuje

Po koncu zveze s Siro Martínez je Torres postal še bolj zadržan pri govorjenju o zasebnem življenju. Na družbenih omrežjih sicer deli utrinke iz kariere, treningov in nogometnih trenutkov, vendar romantične odnose večinoma drži stran od javnosti. Po poročanju španskih medijev naj bi nogometaš Barcelone končal zvezo z manekenko in vplivnico Martino Hunter. Par je bil skupaj nekaj mesecev, vendar svoje zveze večinoma ni javno izpostavljal. Skupne trenutke sta preživljala predvsem na potovanjih, med drugim tudi na Ibizi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pri njem je podobno kot pri številnih mladih nogometnih zvezdnikih – zanimanje javnosti je ogromno, vendar vsi deli njihovega življenja niso namenjeni kameram.

Preberi še Ljubezenski trikotnik, ki je pretresel belgijski nogomet

Preberi še Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko