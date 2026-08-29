Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu

Ljubezenski zaplet med Džejlo Ramović, pevcem skupine Joker Out Bojanom Cvjetićaninom in Jakovom Jozinovićem je v zadnjih mesecih sprožil številna ugibanja, zdaj pa novo pozornost pritegujejo fotografije Džejle in Jakova iz Zagreba.

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Jakov Jozinović in Džejla Ramović ujeta skupaj v Zagrebu

O odnosu med mladima glasbenikoma se v zadnjih mesecih veliko govori, zdaj pa je njuno skupno pojavljanje dobilo novo nadaljevanje. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, so Jakova Jozinovića in Džejlo Ramović fotografirali v središču Zagreba, kjer sta se po nakupovanju skupaj sprehajala po mestnih ulicah. Oba sta bila oblečena precej sproščeno in po fotografijah sodeč dobre volje. Jakov je po nakupovanju nosil vrečke, Džejla pa je bila ob njem. Prav njuna sproščenost je pritegnila pozornost, saj sta tokrat pred fotografskimi objektivi delovala precej manj skrivnostno kot v preteklosti.

Govorice so se začele že poleti

Ugibanja o tem, ali sta Jakov Jozinović in Džejla Ramović več kot le glasbena kolega, so se okrepila konec junija. Takrat se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, na katerem se Jakov poljublja z dekletom na jahti. Posnetek je bil po poročanju Blica objavljen na njegovem profilu in nato hitro odstranjen, vendar so ga uporabniki družbenih omrežij pred tem uspeli shraniti. Že takrat so številni sledilci ugibali, da je skrivnostno dekle prav Džejla Ramović. Kot je poročal B92, sta bila glasbenika že pred tem predmet ugibanj zaradi skupnih nastopov in opazne medsebojne naklonjenosti, vendar takrat nihče od njiju odnosa ni javno potrdil. Kasneje so se pojavili tudi posnetki z njunega dopusta, zato so se govorice še okrepile. Nova fotografija iz Zagreba zdaj ponuja še en utrinek njunega zasebnega druženja.

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Džejla Ramović je do uspeha prišla prek glasbenega tekmovanja

icon-expand Džejla Ramović je eno prepoznavnejših mladih imen na Balkanu. FOTO: POP TV

Džejla Ramović je danes eno prepoznavnejših mladih imen regionalne glasbene scene. Širša javnost jo je spoznala v glasbenem tekmovanju Zvezde Granda, kjer je leta 2019 zmagala v trinajsti sezoni. Uradna stran tekmovanja Zvezde Granda navaja, da je v finalu prejela več kot 100.000 glasov gledalcev, ob tem pa je prepričala tudi strokovno žirijo. Po zmagi je nadaljevala samostojno glasbeno pot in si ustvarila občinstvo po državah nekdanje Jugoslavije. Njena priljubljenost se je tako z leti razširila daleč prek meja Bosne in Hercegovine.

Tudi Jakov Jozinović doživlja velik vzpon

Na drugi strani je Jakov Jozinović eden najvidnejših novih obrazov hrvaške glasbene scene. Prepoznavnost je najprej gradil z objavami glasbenih priredb, pozneje pa je začel izdajati tudi lastno glasbo. Njegov vzpon je v letu 2026 dobil še večji zagon. Kot je zapisala Glazba.hr, je njegov prvi album Ja za čuda letim izšel ob velikem zanimanju občinstva, Jozinović pa je z njim naredil pomemben korak od izvajalca priredb do avtorja lastnega glasbenega repertoarja.

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