Zvezdnica Dosjejev X razkrila svojo spolno usmerjenost

Od agentke Scully do ene najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije

Gillian Anderson je svetovno slavo dosegla z vlogo agentke FBI Dane Scully v znanstvenofantastični seriji Dosjeji X. Pozneje je ustvarila vrsto odmevnih vlog, med drugim tudi lik spolne terapevtke Jean Milburn v seriji Spolna vzgoja. Prav slednja vloga je pomembno vplivala tudi na njen odnos do pogovorov o spolnosti. V aktualnem pogovoru za The Australian je povedala, da ji je igranje Jean pomagalo postati bolj odprta pri razmišljanju in govorjenju o spolnosti. Igralka danes svojo javno podobo uporablja tudi za odpiranje pogovorov o ženskih željah, fantazijah in intimnosti.

icon-expand Gillian Anderson je svetovno slavo dosegla z vlogo agentke FBI Dane Scully. FOTO: Profimedia

Po letih pogovorov zdaj uporablja izraz panseksualna

Zvezdnica je o svoji spolnosti javno govorila že dolgo pred aktualnim razkritjem. Leta 2012 je spregovorila o odnosu z dekletom v srednji šoli, pozneje pa je večkrat povedala, da jo privlačijo ljudje različnih spolov. V preteklosti se je opisovala na različne načine. Leta 2018 je v pogovoru za The Times povedala, da nima težav z oznako biseksualna in da pri morebitnem partnerju spol zanjo ni odločilen. Leta 2024 je ob pogovorih o svoji knjigi Want ponovno razmišljala o lastni spolnosti in se spraševala, ali bi se lahko opredelila kot biseksualna ali panseksualna. Zdaj je odgovor precej bolj jasen: v aktualnem pogovoru se je označila za panseksualno.

Kaj sploh pomeni panseksualnost?

Panseksualnost je izraz za spolno oziroma romantično privlačnost, pri kateri spol ali spolna identiteta osebe nista odločilna dejavnika privlačnosti. To ne pomeni, da je panseksualna oseba privlačna za vse ljudi. Pomeni predvsem, da spol druge osebe sam po sebi ni meja pri tem, kdo jo lahko pritegne. Pomembno je tudi razlikovanje med spolno usmerjenostjo in spolno identiteto. Spolna usmerjenost opisuje, do koga človek občuti privlačnost, medtem ko je identiteta način, kako posameznik to svojo izkušnjo poimenuje in razume. Zato lahko človek svojo identiteto skozi življenje opiše drugače, ne da bi to pomenilo, da je bila njegova prejšnja identiteta napačna.

icon-expand Gillian Anderson je panseksualna. FOTO: Profimedia

Kaj pomeni spolna fluidnost?

Igralka je skozi svojo kariero večkrat govorila tudi o spolni fluidnosti. Gre za pojem, ki opisuje možnost, da se pri nekaterih ljudeh vzorci privlačnosti ali način, kako svojo spolnost doživljajo in poimenujejo, skozi življenje spreminjajo. Pri tem je pomembno, da fluidnost ne pomeni, da si človek svojo spolno usmerjenost preprosto izbere. Raziskave kažejo, da je pri večini ljudi spolna usmerjenost razmeroma stabilna, pri nekaterih pa se lahko privlačnost ali identiteta skozi čas spreminjata. Prav zato ni nič nenavadnega, če posameznik v različnih življenjskih obdobjih uporablja različne izraze za opis svoje spolnosti.

Njena knjiga je odprla pogovor o ženskih željah

Zvezdnica je zadnja leta veliko pozornosti namenila tudi ženski spolnosti. Leta 2024 je izdala knjigo Want: Sexual Fantasies by Anonymous, ki temelji na anonimnih zapisih žensk o njihovih spolnih fantazijah. Za projekt je prejela ogromno odzivov. Po podatkih, ki jih je objavil People, je bilo zbranih približno 800.000 besed prispevkov žensk z vsega sveta, igralka pa je iz njih oblikovala zbirko različnih pogledov na želje, intimnost in spolnost. Projekt je nastal tudi zaradi njenega zanimanja za to, koliko žensk še vedno težko odkrito govori o svojih željah. Andersonova je želela ustvariti prostor, kjer bi lahko o njih spregovorile brez strahu pred obsojanjem.

Zdaj nadaljuje zgodbo z novo knjigo

Njeno zanimanje za to področje se s prvo knjigo ni končalo. Zvezdnica je zdaj predstavila tudi nadaljevanje z naslovom More, v katerem ponovno raziskuje različne oblike ženskih fantazij in intimnosti. V pogovoru za The Cut je povedala, da se danes glede lastne spolnosti počuti precej bolj samozavestno in sproščeno.

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