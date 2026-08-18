Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?

Glavni razlogi za dopust brez partnerke

Na dopust brez žene ne odhajajo le moški v nesrečnih zakonih. To počnejo tudi pari, ki imajo različne interese, različne prijateljske kroge ali preprosto drugačen način počitka. Morda partnerja navdušuje večdnevno kolesarjenje, kampiranje, ribolov ali pohodništvo, medtem ko žena takšen oddih razume kot muko. Morda se enkrat na leto odpravite s prijatelji na tradicionalno potovanje, ki obstaja že od časa pred zvezo. V nekaterih odnosih eden od partnerjev potrebuje več časa zase, drugi pa več skupnih doživetij. Takšne razlike same po sebi niso problem. Problem nastane, kadar eden pričakuje, da se bo drugi v celoti odpovedal svojim potrebam, ali kadar se samostojnost uporablja kot priročen izgovor za čustveno oddaljevanje.

icon-expand Na dopust brez žene ne odhajajo le moški v nesrečnih zakonih. FOTO: Adobe Stock

Kaj pravzaprav iščete na dopustu brez žene?

Preden začnete razpravljati o tem, ali vam žena nekaj dovoli, je koristno, da si priznate, zakaj si takšnega dopusta sploh želite. Je razlog v tem, da želite preživeti čas s prijatelji ali morda potrebujete mir, spontanost in nekaj dni brez družinskih obveznosti? Si želite početi stvari, ki žene ne zanimajo? Vse to so lahko povsem legitimni razlogi, ki nikakor ne pomenijo, da zato v odnosu nekaj ne deluje. Drugače pa je, kadar vas ne privlači toliko določena dejavnost ali družba, temveč predvsem ideja tega, da boste nekaj dni odsotni od žene. Če ob misli na skupni dopust najprej pomislite na napetost, pritoževanje, prepire ali občutek, da se morate ves čas prilagajati, potem vprašanje ni več le, kam boste šli na dopust, temveč bi moralo biti glavno vprašanje, zakaj je skupni čas postal tako naporen. Včasih moški reče, da potrebuje nekaj svobode, v resnici pa potrebuje oddih od odnosa, v katerem se počuti nadzorovanega ali čustveno izčrpanega. Tak dopust lahko začasno prinese olajšanje, ne more pa rešiti težave, ki vas bo pričakala ob vrnitvi.

Ali vam mora žena to "dovoliti"?

Beseda "dovoliti" je v partnerskem odnosu precej nehvaležna. Odrasli osebi si načeloma ne izdajata dovoljenj za stvari. Hkrati pa zakon tudi ni življenje dveh popolnoma nepovezanih posameznikov, ki svoje načrte zgolj sporočita, ne da bi upoštevala posledice teh načrtov za drugega. Dopust brez žene zato ni nekaj, za kar morate ponižno prositi, niti nekaj, kar bi morali preprosto razglasiti. Gre za odločitev, ki vpliva na skupni čas, denar, skrb za otroke in druge obveznosti, zato terja dogovor. Če imate majhne otroke, žena pa bi v času vašega potovanja sama prevzela vso skrb zanje, njeno nasprotovanje morda ni ljubosumje ali potreba po nadzoru. Morda si preprosto ne želi, da bi vaš oddih postal njena dodatna obremenitev. Pravično je tudi vprašanje vzajemnosti. Ali bi enako mirno sprejeli, da gre ona za teden dni na morje s prijateljicami? Če se vaša predstava o svobodi konča tam, kjer se začne njena, potem ne zagovarjate samostojnosti, temveč privilegij.

icon-expand Moški lahko brez žene odide na dopust in ima z njo odličen odnos. FOTO: Adobe Stock

Je tak dopust lahko zdrav za odnos?

Dopust brez partnerke je lahko zdrav, kadar je del odnosa, v katerem obstajajo zaupanje in povezanost. V takšnih primerih ločen oddih ni pobeg, temveč ena od oblik zdravega utrjevanja samostojnosti. Zdrav odnos namreč prenese tudi nekaj razdalje - partnerja se lahko pogrešata, doživita nekaj vsak zase in se nato vrneta z novo energijo. Toda to deluje le, če odnos že prej ni bil čustveno prazen. Razdalja lahko osveži bližino, ne more pa je ustvariti tam, kjer je že dolgo ni. Nekoliko bolj pozorni pa bodite, če se na skupnih potovanjih skoraj vedno prepirata, če se izogibate času v dvoje ali če vam je družba praktično kogarkoli prijetnejša od družbe lastne žene. Prav tako ni dober znak, če potovanje načrtujete skrivaj, zmanjšate njegov pomen ali ženo namenoma predstavite kot težavo, ki vam preprečuje uživanje. Opozorilni znak je lahko tudi, kadar dopust postane način kaznovanja. Če odidete zato, da bi ji nekaj dokazali, jo naredili ljubosumno ali pokazali, da je ne potrebujete, ne gre več za počitek, temveč gre za konflikt, ki ste ga le prestavili na drugo lokacijo.

Kakovost odnosa presega dopust

Moški lahko brez žene odide na dopust in ima z njo odličen odnos. Lahko pa z njo vsako leto preživi dva tedna na morju in je med njima že dolgo zelo malo pristne bližine. Ravno zato ni univerzalnega pravila, po katerem so ločeni dopusti zdravi ali sumljivi. Ključno je, ali se oba v odnosu počutita upoštevana, svobodna in varna. Če se o želji po samostojnem potovanju lahko pogovorita brez prepovedi, groženj in skrivanja, je to običajno dober znak. Če že sama tema sproži boj za moč, problem verjetno ni dopust, temveč način, na katerega v vajinem odnosu razumeta bližino in osebno svobodo.

icon-expand Ni univerzalnega pravila, po katerem so ločeni dopusti zdravi ali sumljivi. FOTO: Shutterstock

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