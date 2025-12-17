Moskisvet.com
Bettina Anderson in Donald Trump mlajši
Odnosi

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

E.R.
17. 12. 2025 01.30
0

Donald Trump mlajši se je zaročil. Poglejte, kdo je lepotica, ki ji je nadel zaročni prstan.

Donald Trump mlajši je uradno stopil v novo življenjsko poglavje. Najstarejši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa je med prazničnim dogodkom v Beli hiši oznanil, da se je zaročil z Bettino Anderson, znano družabnico in filantropinjo iz Palm Beacha. Novico je potrdil tudi predsednik sam, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, piše NDTV.

Kako izbrati pravi zaročni prstan?
Preberi še
Kako izbrati pravi zaročni prstan?

AOL poroča, da je v govoru pred zbranimi gosti 47letni Trump mlajši priznal, da ga je trenutek pustil brez besed – kar se mu, kot je poudaril, zgodi zelo redko. Zahvalil se je Bettini za njen da, ki ga je opisal kot največje darilo ob koncu leta.

Tudi Andersonova je z gosti delila svojo srečo in poudarila, da je bil to najbolj nepozaben vikend njenega življenja.

Nekoč je bila snaha Donalda Trumpa, zdaj ljubi serijskega prešuštnika
Preberi še
Nekoč je bila snaha Donalda Trumpa, zdaj ljubi serijskega prešuštnika

Kdo je Bettina Anderson?

Bettina Anderson prihaja iz vplivne družine in je dobro znana v dobrodelnih krogih Palm Beacha, poroča NDTV. Aktivno sodeluje pri različnih humanitarnih projektih, med drugim pri Hope for Depression Research Foundation ter pri okoljskem projektu Paradise, ki se osredotoča na ohranjanje narave na Floridi.

Poleg tega redno prostovoljno sodeluje pri lokalnih programih za izboljšanje pismenosti. V zadnjem letu je bila večkrat opažena na dogodkih z Donaldom Trumpom mlajšim, kar je sprožilo govorice o njuni resni zvezi, še preden je bila zaroka potrjena.

Par naj bi bil skupaj približno eno leto, skupaj pa sta se udeležila tudi poroke v indijskem Udaipurju, kar je dodatno okrepilo špekulacije o njuni prihodnosti.

Bettina Anderson
Bettina Anderson FOTO: Profimedia

Trump mlajši: od preteklih zvez do novega začetka

Preden je vstopil v razmerje z Andersonovo, je bil Donald Trump mlajši 12 let poročen z Vanesso Trump, s katero ima pet otrok, poroča People. Po ločitvi leta 2018 je začel zvezo z nekdanjo voditeljico Fox News Kimberly Guilfoyle. Zaročila sta se leta 2020, vendar se je razmerje končalo leta 2024.

Njuna ločitev je bila potrjena jeseni 2024, poroča News18, kmalu zatem pa je predsednik Trump Guilfoyleovo imenoval za ameriško veleposlanico v Grčiji, kar je senat potrdil septembra istega leta.

Trump mlajši in Andersonova sta bila prvič opažena skupaj avgusta 2024, ko je bil še javno povezan z Guilfoyleovo. Do septembra sta se nekdanja partnerja že oddaljila, kar je odprlo pot novi zvezi.

Ste vedeli, da je bil Donald Trump na naslovnici Playboya?
Preberi še
Ste vedeli, da je bil Donald Trump na naslovnici Playboya?

Zadnje leto: skupni dogodki in javni nastopi

Od konca leta 2024 sta se Trump mlajši in Andersonova večkrat pojavila skupaj:

decembra 2024 na njeni rojstnodnevni večerji v Palm Beachu,

na silvestrovanju družine Trump v MaraLagu,

januarja 2025 na predsednikovi inavguraciji.

Njuna zveza je tako postopoma postajala vse bolj javna, zaroka pa je bila logičen naslednji korak.

Zaroka Donalda Trumpa mlajšega in Bettine Anderson je združila politični in družabni svet Palm Beacha ter sprožila val zanimanja v medijih. Medtem ko se par pripravlja na poroko, ostaja jasno, da oba stopata v novo poglavje z veliko optimizma in podporo svojih družin.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: NDTV, People, AOL & News18

Vir: NDTV, People, AOL & News18
