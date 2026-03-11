Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?

Razumevanje, kako delitev domačih opravil vpliva na oba partnerja in na partnersko zvezo, zahteva tudi nekoliko širši vpogled - delitev nalog ni le stvar pravičnosti ali količine časa, temveč ima globok vpliv tudi na občutek zadovoljstva v razmerju in bližine med partnerjema.

Za vas smo preverili, kaj o tem menijo psihologi - bi si opravila res morali deliti na polovico in kako različne delitve vplivajo na počutje obeh partnerjev?

V ozadju domačih opravil

Domača opravila, kot so pranje perila, pomivanje posode, kuhanje ali pospravljanje, niso le tehnična naloga, ampak tudi simbol skrbi in prispevka k skupnemu življenju. Psihologi opozarjajo, da način, na kakršnega se delijo naloge, močno vpliva na dojemanje partnerstva. Če eden od partnerjev redno prevzema več odgovornosti, lahko drugi to nezavedno dojema kot samoumevno, kar vodi do občutka nevidnosti, preobremenjenosti ali izrazitega nezadovoljstva. Pri moških in ženskah se pogosto pojavljajo različna pričakovanja. Moški lahko naloge dojemajo kot posamične in časovno omejene obveznosti, ženske pa kot kontinuiran proces, ki vključuje skrb, planiranje in spremljanje več vidikov hkrati. To pomeni, da ženska pogosto opravi več - ne zato, ker bi želela, ampak ker družbeni in psihološki vzorci tako narekujejo.

icon-expand Moški in hišna opravila FOTO: iStock

50/50 ali fleksibilna delitev?

Odgovor na vprašanje, ali bi morala biti razdelitev nalog popolnoma enaka, ni enostavno. Idealna razdelitev je pogosto odvisna od dinamike para, osebnih sposobnosti, urnikov obeh partnerjev in želja. Psihologi opozarjajo, da ne gre vedno za enako količino dela, temveč predvsem za občutek enakega prispevka. Če eden od partnerjev prevzame več dela, je pomembno, da obstaja občutek pravičnosti. To ne pomeni, da ženska vedno dela več ali manj, ampak da oba čutita, da je njun trud prepoznan in cenjen. Ena izmed pogostih napak je, da par prešteva število ur ali posameznih nalog, namesto da bi prepoznal, kdo kakšno delo doživlja kot obremenitev ali skrb.

Zakaj ženske pogosto naredijo več?

Razlogi, zakaj ženske pogosto opravijo več, niso vedno povezani s pomanjkanjem volje moških. Družbeni vzorci, notranja pričakovanja in psihološki mehanizmi pogosto postavljajo ženske v vlogo "nevidnega upravljalca" gospodinjstva. Ženske tako pogosto opazujejo in opravljajo naloge, ki jih moški ne vidijo ali jih ne štejejo kot delo, npr. organizacija obrokov, nakupi in spremljanje urnikov družine. Ti vidni in nevidni prispevki ustvarjajo občutek, da ženske prevzemajo več odgovornosti, čeprav oba partnerja menita, da prispevata svoj del.

icon-expand čiščenje FOTO: Adobe Stock

Kako doseči pravično razdelitev?

Pravična razdelitev ne pomeni, da vsak opravi enako število nalog, temveč da oba partnerja čutita spoštovanje in priznanje.

Psihologi so zbrali 4 ključne kriterije za uspešno in enakovredno delitev nalog: 1. Odprta komunikacija Redno razpravljanje o tem, kdo kaj naredi, kaj je obremenjujoče in kaj je prijetno, preprečuje naraščajoče nezadovoljstvo. 2. Prepoznavanje nevidnega dela Naloge, ki se zdijo majhne ali samoumevne, imajo pogosto velik vpliv na vsakdan. Pomembno je, da se oba zavedata, da prispevek ni le v vidnem delu. 3. Fleksibilnost Ne gre vedno za strogo delitev na polovico. Nekomu lahko ustreza prevzeti določene naloge, če druga stran prevzame drugačne, ki jih bolje obvladuje ali v katerih uživa. 4. Redna vrednost Cenjenje prispevka partnerja, bodisi z besedo, dejanjem ali pohvalo, zmanjšuje občutek, da delo nekoga ostalo neopaženo.

icon-expand Moški in ženska čistita doma FOTO: Shutterstock

Nevidna čustvena obremenitev

Poleg delitve opravil je pomembno zavedanje, da čustvena obremenitev pogosto ni razdeljena enako. Ženske pogosto nosijo "nevidne obremenitve", pri čemer gre za majhne, a nevidne odgovornosti, ki vključujejo načrtovanje, predvidevanje in spominjanje vseh malenkosti, povezanih z družinskim in gospodinjskim življenjem. Ta nevidni del opravil je pogosto psihološko izčrpavajoč, a ostaja nezaznan in posledično tudi ne cenjen v zadostni meri.

Moški lahko opravijo enako število fizičnih opravil, a če ne prevzamejo dela mentalnega upravljanja, se obremenitev ženske ne zmanjša. Psihologi opozarjajo, da prav ta neenakomerna porazdelitev nevidnega dela pogosto vodi do frustracije in občutka nepravičnosti. Vzpostavitev enakopravne dinamike ne pomeni, da mora ženska zmanjšati svoje angažiranje ali da mora moški prevzeti vse naloge. Pomembno je, da se par zaveda, kateri deli dela povzročajo največ stresa in katere naloge prinašajo zadovoljstvo ali rutino. Na primer, nekateri moški uživajo v kuhanju ali popravilih po hiši, medtem ko ženska prevzame načrtovanje nakupov ali organizacijo urnikov družinskih aktivnosti. Če se za omenjene naloge dogovorita in jih prepoznata kot enakovredne prispevke, se ustvari občutek pravičnosti, tudi če količina dela ni dobesedno polovična. Pravičnost in zadovoljstvo ne izhajata samo iz delitve nalog, temveč tudi iz spoštovanja in hvaležnosti. Redna pohvala, prepoznavanje truda in odprt pogovor o obremenitvah zmanjšujejo tveganje za nezadovoljstvo ali skrivne zamere. Če oba partnerja čutita, da je njun prispevek vreden, postanejo vsakodnevna opravila manj naporna in bolj smiselna.

icon-expand opravila FOTO: Shutterstock

Domača opravila kot dinamika para

Na koncu domača opravila niso le stvar logistike ali časa, temveč tudi odraz dinamike in kulture znotraj para. Ko par razvije sistem, ki vključuje fleksibilnost, prepoznavanje nevidnega dela in odprto komunikacijo, opravila ne postanejo vir trenj, temveč način, preko katerega krepita medsebojno spoštovanje in partnerski odnos. Enakovredno sodelovanje tako ni matematična enačba, temveč proces, ki zahteva empatijo in skupno odgovornost.