Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi

Kdo je bil Carl Thomas Dean, mož Dolly Parton?

Carl Thomas Dean se je rodil 20. julija 1942 v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee. Bil je podjetnik, ki se je ukvarjal z asfaltiranjem in pozneje vodil lastno podjetje. V nasprotju s svojo ženo, ki je postala ena najbolj prepoznavnih glasbenih zvezd na svetu, je Carl Dean slavo večinoma zavračal. Dean je umrl 3. marca 2025 v starosti dvainosemdeset let. Skoraj šestdeset let je bil mož ženske, ki je živela pred kamerami, sam pa je izbral življenje daleč od njih. Po smrti je bil pokopan na zasebni slovesnosti, na kateri so bili prisotni najbližji družinski člani. Njegova zadržanost je bila tako izrazita, da so se skozi leta celo pojavljale šale o tem, ali Carl Dean sploh obstaja. Dolly Parton je nekoč v šali dejala, da so nekateri ljudje mislili, da si je moža izmislila, da bi druge moške odvrnila od sebe.

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Kako sta se spoznala?

Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 1964, ko je bila Dolly stara osemnajst let in se je iz podeželskega Tennesseeja preselila v Nashville, da bi uresničila svoje glasbene sanje. Carl jo je prvič opazil pred pralnico Wishy Washy. Srečanje je bilo kratko, vendar je na oba naredilo močan vtis. Dolly je pozneje pripovedovala, da jo je presenetilo predvsem to, da jo je Carl med pogovorom gledal naravnost v obraz in se iskreno zanimal zanjo. Carl je imel ob prvem srečanju očitno precej jasne namene. Na uradni spletni strani Dolly Parton je o njunem prvem srečanju objavljen njegov poznejši spomin, v katerem je povedal, da je bila njegova prva misel, da se bo s tem dekletom poročil. Dve leti pozneje se je to tudi zgodilo.

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Poroka, ki je bila skoraj popolnoma zasebna

Dolly Parton in Carl Dean sta se poročila 30. maja 1966 v kraju Ringgold v Georgii. Poroka je bila majhna in zasebna. Prisotni so bili Dollyjina mati Avie Lee, duhovnik in njegova žena. Takrat Dolly še ni bila svetovna superzvezdnica, vendar je bilo že jasno, da ima pred seboj veliko glasbeno prihodnost. Carl pa je ostal človek, ki ni želel graditi kariere na ženini slavi. Prav ta razlika je pozneje postala ena od značilnosti njunega zakona. Dolly je potovala, snemala, nastopala in živela v svetu zabavne industrije, Carl pa je imel svoj posel, svoj mir in življenje zunaj odrov. Leta 2016 sta ob petdeseti obletnici zakona obnovila poročne zaobljube. Takrat je Dolly svojo odločitev opisala z značilnim humorjem in dejala, da bi se z njim poročila še enkrat.

Zakaj je njun zakon zdržal skoraj šestdeset let?

icon-expand Na poroki Dolly Parton in Carla Deana so bili prisotni samo trije ljudje. FOTO: Profimedia

Dolly Parton in Carl Dean sta bila na prvi pogled skoraj popolno nasprotje. Ona je bila ekstravagantna, glasna in nenehno v središču pozornosti. On je bil zaseben, zadržan in se je javnosti skoraj vedno izogibal. Toda prav v tej razliki sta našla ravnotežje. Dolly je leta 2015 za časnik Los Angeles Times svojega moža opisala kot dobrega človeka in poudarila, da sta si zelo različna. Povedala je, da jo je prav njegova nepredvidljivost zabavala, njegov smisel za humor pa jo je vedno znova spravljal v smeh. Po njenih besedah je bil Carl človek, ki je bil samozavesten in trdno zasidran v sebi. Njuna zveza je temeljila tudi na tem, da si nista poskušala odvzeti osebnega prostora. Carl ni želel postati del Dollyjinega zvezdniškega sveta, Dolly pa ga zaradi tega ni silila pred kamere.

Carl Dean je bil njena opora, vendar je ostal v ozadju

Čeprav ga javnost skoraj ni poznala, je imel Carl Dean pomembno vlogo v Dollyjinem življenju. Ko je bila njena kariera še na začetku in je morala plačevati glasbenike, avtobus, kostume in druge stroške turnej, ji je pomagal tudi finančno. V svojih poznejših spominih je Dolly opisala, kako ji je njegov stabilen dohodek pomagal preživeti obdobje, ko sama še ni služila dovolj. Časnik The Independent je ob obujanju njune zgodbe izpostavil tudi njegovo podporo njeni karieri. Carl je sicer redko obiskoval njene nastope, vendar je spremljal njeno delo in imel svoje najljubše pesmi. Dolly je večkrat povedala, da je bil eden njenih največjih podpornikov, čeprav je svojo podporo izražal stran od javnosti. Carl je imel tudi zelo poseben smisel za humor. Prav ta naj bi bil eden od razlogov, da je Dolly kljub izjemnemu pritisku svoje kariere ob njem lahko ostala preprosto žena, ki se smeji moževim šalam.

Je Carl Dean navdihnil pesem Jolene?

Ime Carl Dean je neločljivo povezano tudi z eno najbolj znanih Dollyjinih pesmi, Jolene. Pesem je nastala na podlagi resnične ljubosumnosti. Dolly je nekoč opazila rdečelaso bančno uslužbenko, ki je kazala zanimanje za Carla. Sama je pozneje pojasnila, da zgodba ni bila tako dramatična, kot se zdi iz pesmi, vendar jo je dogodek dovolj zbodel, da je iz njega nastala ena največjih uspešnic v zgodovini country glasbe. The Independent je ob njuni zgodbi zapisal, da je Dolly pozneje pojasnila, kako je bila ljubosumna predvsem zato, ker je bila ženska zelo lepa in je Carl z njo nekoliko flirtal. Iz neprijetnega trenutka je tako nastala pesem, ki je Dolly prinesla svetovno slavo. Carl je bil s tem, da je postal del zgodbe o pesmi Jolene, očitno precej sprijaznjen. Dolly je celo pripovedovala, da je bil zaradi pesmi nekoliko v zadregi, saj resnična zgodba ni bila niti približno tako dramatična, kot jo prikazuje besedilo.

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