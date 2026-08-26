Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi

Kdo je bil Carl Thomas Dean, mož Dolly Parton?
Carl Thomas Dean se je rodil 20. julija 1942 v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee. Bil je podjetnik, ki se je ukvarjal z asfaltiranjem in pozneje vodil lastno podjetje. V nasprotju s svojo ženo, ki je postala ena najbolj prepoznavnih glasbenih zvezd na svetu, je Carl Dean slavo večinoma zavračal.
Dean je umrl 3. marca 2025 v starosti dvainosemdeset let. Skoraj šestdeset let je bil mož ženske, ki je živela pred kamerami, sam pa je izbral življenje daleč od njih. Po smrti je bil pokopan na zasebni slovesnosti, na kateri so bili prisotni najbližji družinski člani.
Njegova zadržanost je bila tako izrazita, da so se skozi leta celo pojavljale šale o tem, ali Carl Dean sploh obstaja. Dolly Parton je nekoč v šali dejala, da so nekateri ljudje mislili, da si je moža izmislila, da bi druge moške odvrnila od sebe.
Kako sta se spoznala?
Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 1964, ko je bila Dolly stara osemnajst let in se je iz podeželskega Tennesseeja preselila v Nashville, da bi uresničila svoje glasbene sanje.
Carl jo je prvič opazil pred pralnico Wishy Washy. Srečanje je bilo kratko, vendar je na oba naredilo močan vtis. Dolly je pozneje pripovedovala, da jo je presenetilo predvsem to, da jo je Carl med pogovorom gledal naravnost v obraz in se iskreno zanimal zanjo.
Carl je imel ob prvem srečanju očitno precej jasne namene. Na uradni spletni strani Dolly Parton je o njunem prvem srečanju objavljen njegov poznejši spomin, v katerem je povedal, da je bila njegova prva misel, da se bo s tem dekletom poročil.
Dve leti pozneje se je to tudi zgodilo.
Poroka, ki je bila skoraj popolnoma zasebna
Dolly Parton in Carl Dean sta se poročila 30. maja 1966 v kraju Ringgold v Georgii. Poroka je bila majhna in zasebna. Prisotni so bili Dollyjina mati Avie Lee, duhovnik in njegova žena.
Takrat Dolly še ni bila svetovna superzvezdnica, vendar je bilo že jasno, da ima pred seboj veliko glasbeno prihodnost. Carl pa je ostal človek, ki ni želel graditi kariere na ženini slavi.
Prav ta razlika je pozneje postala ena od značilnosti njunega zakona. Dolly je potovala, snemala, nastopala in živela v svetu zabavne industrije, Carl pa je imel svoj posel, svoj mir in življenje zunaj odrov.
Leta 2016 sta ob petdeseti obletnici zakona obnovila poročne zaobljube. Takrat je Dolly svojo odločitev opisala z značilnim humorjem in dejala, da bi se z njim poročila še enkrat.
Zakaj je njun zakon zdržal skoraj šestdeset let?
Dolly Parton in Carl Dean sta bila na prvi pogled skoraj popolno nasprotje. Ona je bila ekstravagantna, glasna in nenehno v središču pozornosti. On je bil zaseben, zadržan in se je javnosti skoraj vedno izogibal.
Toda prav v tej razliki sta našla ravnotežje.
Dolly je leta 2015 za časnik Los Angeles Times svojega moža opisala kot dobrega človeka in poudarila, da sta si zelo različna. Povedala je, da jo je prav njegova nepredvidljivost zabavala, njegov smisel za humor pa jo je vedno znova spravljal v smeh. Po njenih besedah je bil Carl človek, ki je bil samozavesten in trdno zasidran v sebi.
Njuna zveza je temeljila tudi na tem, da si nista poskušala odvzeti osebnega prostora. Carl ni želel postati del Dollyjinega zvezdniškega sveta, Dolly pa ga zaradi tega ni silila pred kamere.
Carl Dean je bil njena opora, vendar je ostal v ozadju
Čeprav ga javnost skoraj ni poznala, je imel Carl Dean pomembno vlogo v Dollyjinem življenju.
Ko je bila njena kariera še na začetku in je morala plačevati glasbenike, avtobus, kostume in druge stroške turnej, ji je pomagal tudi finančno. V svojih poznejših spominih je Dolly opisala, kako ji je njegov stabilen dohodek pomagal preživeti obdobje, ko sama še ni služila dovolj.
Časnik The Independent je ob obujanju njune zgodbe izpostavil tudi njegovo podporo njeni karieri. Carl je sicer redko obiskoval njene nastope, vendar je spremljal njeno delo in imel svoje najljubše pesmi. Dolly je večkrat povedala, da je bil eden njenih največjih podpornikov, čeprav je svojo podporo izražal stran od javnosti.
Carl je imel tudi zelo poseben smisel za humor. Prav ta naj bi bil eden od razlogov, da je Dolly kljub izjemnemu pritisku svoje kariere ob njem lahko ostala preprosto žena, ki se smeji moževim šalam.
Je Carl Dean navdihnil pesem Jolene?
Ime Carl Dean je neločljivo povezano tudi z eno najbolj znanih Dollyjinih pesmi, Jolene.
Pesem je nastala na podlagi resnične ljubosumnosti. Dolly je nekoč opazila rdečelaso bančno uslužbenko, ki je kazala zanimanje za Carla. Sama je pozneje pojasnila, da zgodba ni bila tako dramatična, kot se zdi iz pesmi, vendar jo je dogodek dovolj zbodel, da je iz njega nastala ena največjih uspešnic v zgodovini country glasbe.
The Independent je ob njuni zgodbi zapisal, da je Dolly pozneje pojasnila, kako je bila ljubosumna predvsem zato, ker je bila ženska zelo lepa in je Carl z njo nekoliko flirtal. Iz neprijetnega trenutka je tako nastala pesem, ki je Dolly prinesla svetovno slavo.
Carl je bil s tem, da je postal del zgodbe o pesmi Jolene, očitno precej sprijaznjen. Dolly je celo pripovedovala, da je bil zaradi pesmi nekoliko v zadregi, saj resnična zgodba ni bila niti približno tako dramatična, kot jo prikazuje besedilo.
Dolly Parton: Besede ne morejo opisati najine ljubezni
Ko je Carl Dean umrl marca 2025, je Dolly Parton objavila čustveno sporočilo. Njene besede so bile kratke, vendar so povedale veliko o njunem odnosu: "Besede ne morejo opisati ljubezni, ki sva jo delila več kot šestdeset let."
Nekaj dni pozneje je izdala pesem If You Hadn't Been There, posvečeno možu. V objavi ob izidu je zapisala, da se je v Carla zaljubila pri osemnajstih letih in da sta skupaj preživela šestdeset dragocenih in pomembnih let. Pesem je opisala kot poklon njuni zgodbi in dejala, da bo Carl vedno ostal zvezda njenega življenjskega pripovedovanja. To je potrdil tudi evropski medij Euronews.
To je morda najboljši opis njunega odnosa: Carl ni bil človek, ki bi stal ob Dolly na odru. Bil je človek, ki je stal za njo, ko se je oder ugasnil.
Njuna ljubezen je živela tudi v majhnih stvareh
Dolly je o svojem zakonu pogosto govorila tako, da je bilo jasno, da njuna sreča ni temeljila na velikih romantičnih predstavah.
Skupaj sta hodila na izlete, se vozila z avtodomom, pripravljala piknike in uživala v času, ko nista bila obdana z ljudmi. Njuno razmerje je bilo zaradi Dollyjinega načina življenja pogosto pod pritiskom potovanj in nastopov, zato so bili zasebni trenutki še toliko pomembnejši.
Dolly je nekoč povedala, da sta si znala pripraviti tudi romantičen piknik ob reki, pri čemer je za posebno priložnost uporabila pravo porcelanasto posodo. Takšni trenutki veliko povedo o njunem zakonu: kljub svetovni slavi sta iskala nekaj povsem običajnega – čas samo zase.
Ko je 25. avgusta 2026 umrla tudi Dolly Parton, je tako ugasnila še druga polovica ene najdaljših ljubezenskih zgodb v svetu zabave. Reuters je ob njeni smrti poudaril velikost njene glasbene in kulturne zapuščine, toda za zgodbo o Dolly in Carlu je pomembno nekaj bolj osebnega: ona je za seboj pustila milijone pesmi, Carl pa človeka, ki ga je ljubila skoraj vse svoje odraslo življenje.
Njuna zgodba ni bila popolna hollywoodska pravljica. Bila je bolj preprosta in zato morda še bolj posebna: dve zelo različni osebi, ki sta se srečali kot mlada človeka, se poročili, si pustili dovolj prostora za lastno življenje in ostali skupaj skoraj šest desetletij.
Viri: DollyParton.com, Los Angeles Times, The Independent, Euronews, Reuters
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