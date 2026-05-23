On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči

Čeprav že leta ne igra profesionalnega nogometa, David Beckham še naprej polni naslovnice – ne zaradi športnih uspehov, temveč zaradi donosnih poslovnih podvigov in glamuroznega življenjskega sloga, ki si ga deli z ženo Victorio. Njuno skupno premoženje je ocenjeno na osupljivih 396 milijonov evrov, javnost pa nenehno komentira njuno razkošno vsakdanje življenje, ki zajema vse – od luksuznih potovanj do ekskluzivnih zabav. Vendar se za popolnoma izpiljenimi objavami na družbenih omrežjih skriva bolj zapletena družinska zgodba. Kljub ogromnemu bogastvu je imel Beckham leta napet odnos s sestro Lynne, ki je po poročanju britanskih medijev nekoč živela od socialne pomoči in za preživetje prodajala osebne predmete, vključno z nogometnimi čevlji, redkimi ploščami in knjigami.

Zgodba se je ponovno znašla v središču pozornosti javnosti pred časom, ko je bilo razkrito, da Lynne ni bila povabljena na razkošno zabavo v vrednosti 35.000 evrov, ki jo je priredil David, kar je sprožilo val kritik proti nogometni legendi. Lynne je bila sredi grenkega boja za skrbništvo nad svojimi tremi otroki, potem ko se je ločila od moža, ki je bil vpleten v preprodajo drog, zaradi česar je družinski dom postal tarča policijskih racij. Čeprav je David nekoč kupil svoji sestri hišo v vrednosti 294.000 evrov, ona ni imela sredstev za njeno vzdrževanje ali plačilo davkov.

icon-expand Lynne s takratnim možem FOTO: Profimedia

Po poročanju britanskih medijev naj bi bil prav njen nekdanji mož tisti, ki je bil kamen spotike v njenem odnosu z Davidom. Beckham je bil že od prvega srečanja leta 1998 skeptičen do sestrine izbire partnerja in se je poroke nejevoljno udeležil, Victoria pa je povabilo zavrnila. Lynne se je ločila leta 2015, a pot do njene stabilnosti je bila dolga in težka. Ironično je, da je David pred nekaj leti v intervjuju priznal, da mu je oče v življenju zaupal nalogo, da skrbi za njegovi dve sestri, Lynne in Joanne, in da mu je David obljubil, da bo to tudi storil.

icon-expand David Beckham s sestrama FOTO: Profimedia

Prav zaradi te obljube je bila javnost še posebej razočarana, ko je postalo javno znano, da je Lynne prestajala težke čase brez pomoči svojega slavnega brata. Beckham je takrat trdil, da ne ve, kaj se dogaja z njegovo sestro. Danes se zdi, da so odnosi nekoliko boljši. David občasno objavlja fotografije z mamo in sestrami, Lynne pa je na njih videti veliko bolje kot v prejšnjih letih. Prav tako je ustanovila lastno podjetje za urejanje vrtov, kar so mnogi uporabniki družbenih omrežij pozdravili kot znak njenega novega začetka.

