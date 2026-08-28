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Novi trend v zmenkarijah dviguje prah

N. Č.
28. 08. 2026 02.28
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Preberite, zakaj je mišljenje, da je vaš partner pod vašim nivojem, najhitrejša pot do propada vajine ljubezni.

Pojav 'dating down' v praksi pomeni izbiro partnerja, ki ne dosega vaših običajnih standardov na področjih, kot so zaslužek, videz ali izobrazba. Gre za trend, ki deli javnost: nekateri v tem vidijo priložnost za osredotočanje na karakter, drugi pa v tem prepoznavajo past nezadovoljstva. Ključno je razumeti, da izraz sam po sebi že namiguje na manjvrednost ene strani. 

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Partnerji v takšnih zvezah se pogosto srečujejo z vprašanjem, zakaj so sploh izbrali nekoga, ki ga okolica ne vidi kot njim enakega. Vzroki so različni, a dejstvo ostaja, da takšno vrednotenje ljudi po lestvicah hitro vodi v težave pri komunikaciji in reševanju vsakodnevnih konfliktov.

Kaj določa vaš 'nivo' na trgu zmenkov?

V teoriji bi morali partnerje izbirati po karakterju, a praksa kaže, da se mnogi obremenjujejo z zunanjimi znaki uspeha. Izraz 'dating down' se pogosto uporablja, ko eden od partnerjev bistveno manj prispeva v skupno blagajno ali nima enakih intelektualnih ambicij. 

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Pomembno pa je ločiti med temi zunanjimi dejavniki in čustveno kakovostjo zveze. Če vaš partner ni finančno uspešen, je pa zanesljiv, zvest in sočuten, ali je to sploh 'nižji nivo'? Po drugi strani pa nekdo, ki je bogat in uspešen, a čustveno sebičen, dejansko ne nudi tistega, kar zrelo razmerje potrebuje. Kakovost zveze torej narekuje partnerjev trud in podpora, ne pa status, piše Index.hr.

Kaj določa vaš 'nivo' na trgu zmenkov?
Kaj določa vaš 'nivo' na trgu zmenkov? FOTO: Shutterstock

Zakaj se v takšnih zvezah pojavijo težki konflikti?

Problematika gledanja na partnerja zviška se skriva v tem, da takšno razmišljanje spremeni način reševanja sporov. Če menite, da vaš partner nikoli ne bo našel nikogar tako 'dobrega', kot ste vi, izgubite motivacijo za ohranjanje ravnovesja v zvezi, pojasnjuje Index.hr. Namesto da bi iskali skupne rešitve, morda podzavestno pričakujete nenehno uklanjanje partnerja. Takšen odnos je nestabilen, saj temelji na iluziji večvrednosti. 

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Komunikacija se poslabša, ker se 'superiorni' partner počuti manj dolžnega upoštevati mnenje drugega. Dolgoročno gledano takšno prepričanje uničuje empatijo, ki je ključna za to, da zveza preživi krizna obdobja, ko zunanji atributi več niso dovolj, še dodajajo.

Zakaj ni dobro rangirati partnerja?
Zakaj ni dobro rangirati partnerja? FOTO: Shutterstock

Izberite trud in karakter, ne pa seznam želja

Končna ugotovitev pri preučevanju pojava dating down je jasna: vsako rangiranje partnerjev na podlagi zunanjih uspehov vodi v napačno smer. Namesto da se sprašujete, kje na družbeni lestvici se nahaja vaš izbranec, se raje usmerite v analizo njegovega ravnanja z vami. Ste dejansko kompatibilni? 

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Vir: index.hr

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