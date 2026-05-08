Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?

Vse več parov se danes sooča z vprašanjem čustvene nezvestobe, ki pogosto ni jasno definirana, a ima lahko enako močan vpliv kot fizično varanje. Čustvena nezvestoba se pojavi takrat, ko ena oseba v odnosu začne razvijati globoko čustveno povezanost z drugo osebo zunaj partnerske zveze. To ne pomeni nujno fizičnega odnosa, temveč predvsem deljenje intimnih misli, občutkov, težav in osebnih izkušenj, ki bi jih običajno delili s partnerjem. Primer takšne situacije je, ko posameznik začne redno iskati čustveno oporo pri sodelavcu ali prijatelju, mu zaupa osebne težave, skriva pogostost komunikacije pred partnerjem in se nanj čustveno naveže bolj, kot je sprva načrtoval. Kot poroča Verywell Mind, prav ta postopna čustvena navezanost pogosto ostane neopažena, dokler ne začne ogrožati primarnega odnosa.

Strokovnjaki poudarjajo, da je čustvena nezvestoba pogosto še bolj kompleksna kot fizična, saj se ne zgodi v enem trenutku, temveč se razvija postopoma. Najprej se začne z nedolžno komunikacijo, nato s pogostejšimi pogovori, deljenjem osebnih skrivnosti in na koncu z občutkom bližine, ki presega meje partnerskega odnosa. Kot navaja Kinsey Institute, se v sodobnih odnosih meja med prijateljstvom in čustveno intimnostjo vse bolj briše, kar povzroča zmedo pri tem, kaj partnerji sploh dojemajo kot varanje. Nekateri pari čustveno navezanost na drugo osebo razumejo kot resno kršitev zaupanja, medtem ko je drugi ne vidijo kot nezvestobo, dokler ni fizičnega stika. Primer iz vsakdanjega življenja je, ko partner začne več časa preživljati v pogovorih z drugo osebo prek sporočil kot s svojim partnerjem, se veseli komunikacije z njo in ji zaupa stvari, ki jih ne deli več v svojem odnosu. Čeprav navzven to ni videti kot varanje, se znotraj odnosa pogosto pojavi občutek oddaljenosti in čustvene izgube. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav digitalna komunikacija močno povečala pojav čustvene nezvestobe, saj omogoča stalno in zasebno povezovanje z drugimi osebami brez fizičnih omejitev ali nadzora.

Zato se danes vse več strokovnjakov strinja, da je čustvena nezvestoba ena najpomembnejših tem sodobnih odnosov, saj neposredno vpliva na občutek varnosti, zaupanja in povezanosti med partnerjema. Strokovnjaki za partnerske odnose poudarjajo, da pri čustveni nezvestobi pogosto ne gre le za samo komunikacijo z drugo osebo, temveč predvsem za skrivnosti, prikrivanje in postopno oddaljevanje od partnerja. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Psychology Today, je eden najpomembnejših korakov v zdravem odnosu postavljanje jasnih meja glede tega, kaj partnerja dojemata kot sprejemljivo vedenje. Pomemben nasvet strokovnjakov je, da se partnerja o teh mejah pogovorita, še preden pride do težav. Za nekatere je nedolžno dopisovanje povsem sprejemljivo, drugi pa kot problem dojemajo že skrivno komunikacijo ali čustveno navezanost na drugo osebo. Prav zaradi različnih pogledov strokovnjaki priporočajo odprt pogovor o pričakovanjih, občutkih in morebitnih mejah v odnosu. Psihologi ob tem opozarjajo še na en pomemben znak: če posameznik začne skrivati telefon, briše sporočila ali partnerju zamolči določene pogovore, je to pogosto pokazatelj, da se zaveda preseganja meja odnosa. Čustvena nezvestoba pogosto temelji prav na skrivnosti in preusmerjanju čustvene energije stran od partnerja. Strokovnjaki za odnose zato svetujejo: - redne iskrene pogovore o odnosu - jasno postavljanje meja - več kakovostnega časa s partnerjem - odprto izražanje nezadovoljstva ali osamljenosti - pravočasno reševanje konfliktov Kot poudarjajo terapevti za partnerske odnose, večina čustvenih nezvestob ne nastane nenadoma, temveč postopoma, pogosto zaradi občutka oddaljenosti, pomanjkanja pozornosti ali neizraženih težav v zvezi. Prav zato sta iskrena komunikacija in čustvena povezanost še vedno najmočnejša temelja dolgoročnega in zdravega odnosa.

