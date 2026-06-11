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Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?

E.A.
11. 06. 2026 04.00
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V časih, ko pogovori o moških čustvih prihajajo v ospredje, ni več skrivnost, da moški čustva lažje uravnavajo skozi šport kot prek pogovorov. Po težkem dnevu se odpravijo na telovadbo, po kateri imajo občutek, da je glava bolj bistra in napetost v telesu nekoliko manjša. Po drugi strani pa se pogosto pojavlja tudi ideja, da čustev v resnici ne moremo predelati brez pogovora, ker jih moramo razumeti in ne le sprostiti skozi fizični napor.

Čustva ne živijo le v glavi

Ko govorimo o čustvih, jih ljudje pogosto razumemo pretirano racionalno. Predstave o čustvih se običajno nanašajo predvsem na mentalno komponento čustev, pri čemer večina misli, da se čustva odvijajo le v glavi. V resnici pa so čustva zelo močno "živa" tudi v telesu. Če vzamemo za primer stres, se ta ne pokaže le v obliki miselnih procesov, ampak se izrazito odraža tudi na telesu; kaže se z napetostjo v ramenih, z občutkom napetosti v trebuhu in občutkom splošne utrujenosti, četudi smo dobili zadostno količino spanca. Omenjeno dokazuje, da se čustva ne odražajo zgolj na ravni misli, temveč tudi in v nekaterih primerih predvsem na telesu. Ravno zato ni toliko presenetljivo, da gibanje zaradi sproščanja nakopičene energije pogosto prinese občutek olajšanja, še preden lahko človek karkoli zares ubesedi.

Šport lahko zelo učinkovito znižuje notranjo napetost.
Šport lahko zelo učinkovito znižuje notranjo napetost. FOTO: Shutterstock AI

Šport lahko tako zelo učinkovito znižuje notranjo napetost. Pomaga pri regulaciji telesnega stresa, preusmeri pozornost, ustvari občutek moči in omogoči, da telo spusti nekaj, kar je v njem prej ostalo ujeto. Veliko ljudi po treningu res doživi več miru, manj razdražljivosti in boljši stik s sabo. Ob tem ne gre za bujno domišljijo, ampak za zelo realen potek čustvene regulacije. Ker gre pri čustvih za nabiranje energije v določenih delih telesa, ni pošteno reči, da čustev skozi šport ne predelujemo. Namreč, pri marsikom je šport eno od pomembnih orodij za predelavo čustev.

Kdaj je šport pri procesiranju čustev lahko koristen?

Šport je še posebej koristen pri procesiranju čustev, ki telo močno aktivirajo, kar pomeni, da se čustva izrazito fizično odražajo na telesu. Govorimo o čustvih, kot so jeza, frustracija, notranja napetost in stres, ki se skozi gibanje pogosto precej hitreje sprostijo kot zgolj z razmišljanjem. Človek, ki gre po konfliktu na dolg tek ali po napornem dnevu v telovadnico, pogosto ne beži nujno pred sabo, ampak telesu pomaga, da na naraven način zniža raven aktivacije.

Gibanje lahko pomaga tudi pri občutku nemoči. Kadar je človek psihično preobremenjen, mu šport pogosto vrne občutek vpliva, strukture in stika z lastno močjo. To je pomembno predvsem zato, ker težja občutja pogosto v nas sprožijo pasivnost ali pa nas čustva popolnoma preplavijo. Šport v takih trenutkih ne deluje le kot distrakcija pred preintenzivnimi občutki, ampak kot način, da se telo in psiha znova nekoliko uskladita ter pomirita.

Gibanje lahko pomaga tudi pri občutku nemoči.
Gibanje lahko pomaga tudi pri občutku nemoči. FOTO: Shutterstock

Ko šport postane beg

Šport je lahko učinkovito orodje za predelavo čustev, lahko pa postane tudi zelo učinkovit način, s katerim se čustvom neprestano izogibamo. Omenjeno se pogosto dogaja pri ljudeh, ki čustev ne znajo ali ne upajo izraziti. V nemoči se obrnejo k športu, ki postane področje, ki ga poznajo in na katerega imajo vpliv. Ob tem telo sicer res sprostijo, a pomen občutkov, ki so jih doživljali, ostane neraziskan. Jeza se morda po treningu res zmanjša, a posameznik morda še vedno ne bo znal postaviti meje. V podobnih primerih šport pomaga pri simptomu, ne pa nujno tudi pri globljem razumevanju problema, kar na dolgi rok nedvomno povzroči, da se bodo čustva ponavljala.

Zakaj je pogovor sploh pomemben?

Pogovor pomaga čustva razumeti in umestiti v kontekst.
Pogovor pomaga čustva razumeti in umestiti v kontekst. FOTO: Dreamstime

Pri čustvih imata tako šport kot tudi pogovor svojo vlogo, pri čemer ima pogovor drugačno funkcijo kot šport. Medtem ko gibanje pomaga predvsem sproščanju telesa in regulaciji živčnega sistema, pa pogovor pomaga čustva razumeti in umestiti v kontekst. Ko človek nekaj pove na glas, pogosto prvič sliši samega sebe. Občutek dobi pomen in notranji vrvež nekoliko ponikne. Omenjeno je pomembno predvsem zato, ker vseh čustev ne moremo razrešiti samo s fizično pomiritvijo telesa. Nekatera čustva za uspešno predelavo zahtevajo samorefleksijo, stik z drugo osebo, razumevanje vzorcev ali priznanje, da nas je nekaj res prizadelo. Pogovor pri tem ni vedno nujno terapevtski ali zelo globok. Že iskren pogovor z nekom, ob komer se počutimo varno, lahko naredi veliko razliko.

Ko je govora o športu ali pogovoru in tem, na kakšen način bolj uspešno predelamo čustva, ni le enega pravilnega odgovora. Pogosto je najučinkovitejši način kombinacija obojega, pri čemer imata tako šport kot tudi pogovor svoji vlogi. Gibanje pogosto pomaga pri začetni regulaciji afekta, znižanju napetosti in ponovnem občutku stika s telesom. Pogovor pa pomaga, da posameznik lahko razume, kaj pravzaprav čustva pomenijo, zakaj se določen občutek vrača in kaj lahko z njim naredijo v odnosih in življenju.

Zlato pravilo – kombinacija športa in pogovora

Ko govorimo o predelavi čustev, se pogosto pretirano osredotočamo na iskanje ene pravilne rešitve, ki bo prinesla olajšanje za vsa čustva. V resnici človek čustva najuspešneje predeluje takrat, ko zna uporabljati obe orodji enako učinkovito – takrat, ko zna telo umiriti skozi gibanje in občutke razumeti skozi pogovor. Ko se za predelavo občutkov poslužujemo kombinacije obojega, nam šport lahko pomaga, da čustvo sploh zdržimo, pogovor pa, da ga zares razumemo in spustimo. In pogosto nam ravno uspešno kombiniranje obeh orodij lahko prinese trajno olajšanje in poskrbi za globinsko predelavo občutka.

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