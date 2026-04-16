Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami

Razmerje, ki se je začelo kot moderna ljubezenska zgodba
Po poročanju RTL, sta se Cora Schumacher in Steven Bo Bekendam spoznala prek aplikacije za zmenke, razmerje pa se je začelo jeseni 2025. Sprva je kazalo, da gre za močno povezavo na daljavo med Nemčijo in Združenimi državami Amerike, saj sta se pogosto obiskovala in redno komunicirala.
Razhod in težke obtožbe o zaupanju
Kot poroča Bild, je Cora sama potrdila, da je zvezo končala, ker se je počutila prevarano in čustveno izčrpano. V javnih izjavah je dejala, da Steven "ni bil oseba, za katero se je predstavljal".
Po navedbah medija Spiegel in po poročanju RTL je Schumacherjeva omenila več znakov nezvestobe ter komunikacijo njenega partnerja z drugimi ženskami, kar je dokončno porušilo zaupanje v odnos. Dodala je, da je imela občutek manipulacije in da je bilo razmerje vse manj stabilno.
Čustveni odziv in življenje po koncu zveze
Schumacherjeva je po razhodu odstranila tudi skupne fotografije in prekinila stik z bivšim partnerjem. Kljub bolečini poudarja, da želi v prihodnje stabilno in iskreno razmerje, ki temelji na zaupanju in enakopravnosti.
Po analizah lifestyle urednikov pri t-online so takšne javne prekinitve odnosov pri znanih osebnostih pogosto dodatno obremenjene zaradi medijske pozornosti, kar lahko proces razhoda še oteži.
Življenje in kariera Core Schumacher
Cora je širši javnosti znana kot televizijska osebnost, nekdanja manekenka in bivša žena nekdanjega dirkača formule ena Ralfa Schumacherja. Sodelovala je v več televizijskih oddajah in resničnostnih formatih ter ostaja pogosto prisotna v nemških medijih zaradi svojega zasebnega življenja in kariere.
