Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami

Po poročanju RTL , sta se Cora Schumacher in Steven Bo Bekendam spoznala prek aplikacije za zmenke, razmerje pa se je začelo jeseni 2025. Sprva je kazalo, da gre za močno povezavo na daljavo med Nemčijo in Združenimi državami Amerike, saj sta se pogosto obiskovala in redno komunicirala.

Kot poroča Bild, je Cora sama potrdila, da je zvezo končala, ker se je počutila prevarano in čustveno izčrpano. V javnih izjavah je dejala, da Steven "ni bil oseba, za katero se je predstavljal".

Po navedbah medija Spiegel in po poročanju RTL je Schumacherjeva omenila več znakov nezvestobe ter komunikacijo njenega partnerja z drugimi ženskami, kar je dokončno porušilo zaupanje v odnos. Dodala je, da je imela občutek manipulacije in da je bilo razmerje vse manj stabilno.