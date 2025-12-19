Moskisvet.com
Conor McGregor in Dee Devlin
Odnosi

Njuna ljubezen je preživela največje škandale

E.R.
19. 12. 2025 02.30
0

Po 17 letih vzponov in padcev sta končno stopila pred oltar.

Conor McGregor, eden najbolj prepoznavnih obrazov UFC, je 12. decembra 2025 dahnil usodni da svoji dolgoletni partnerici Dee Devlin. Kot poroča TMZ, sta se poročila v zgodovinski cerkvi Santo Stefano degli Abissini v Vatikanu, kar potrjujejo tudi fotografije in videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu.

Slovesnost je bila intimna, a izjemno razkošna – točno takšna, kot jo je McGregor napovedoval že pred leti. Nevesta je nosila elegantno visoko zaprto poročno obleko z dolgo tančico, medtem ko je bil McGregor v klasičnem črnem smokingu. Po poroki sta se mladoporočenca odpeljala v belem vintage avtomobilu, okrašenem s cvetjem, kar je dodatno poudarilo glamur dogodka, piše E! News.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezenska zgodba, ki se je začela v Dublinu

McGregor in Devlin sta skupaj že od leta 2008, ko sta se spoznala v dublinskem nočnem klubu, poroča People. Kljub temu da sta odraščala v bližnjih mestih in imela skupne prijatelje, se njune poti prej niso križale. Devlin je takrat delala v lokalu, McGregor pa je pravkar opustil vajeništvo za vodovodarja in se odločil, da bo svojo prihodnost posvetil MMAju.

Njuna zveza je rasla skupaj z McGregorjevo kariero. Devlin je bila ob njem od prvih treningov do največjih zmag, pogosto pa je pomagala tudi pri vsakodnevnih pripravah – od kuhanja do pakiranja opreme. Kasneje je postala del njegove vodstvene ekipe in sodelovala pri promociji njegove blagovne znamke viskija Proper No. Twelve.

Conor McGregor in Dee Devlin
Conor McGregor in Dee Devlin FOTO: Profimedia

Starša štirih otrok

Par ima štiri otroke:

Conor Jr. (rojen 2017),

Croía (rojena 2019),

Rían (rojen 2021),

Mack (rojen 2023).

McGregor je večkrat poudaril, da mu je družina najpomembnejša stvar v življenju. Ob rojstvu prvega sina je dejal, da ga je očetovstvo omehčalo na pravih mestih in mu dalo novo perspektivo.

Nikoli ne bi ugotovili, kdo je njegov oče
Preberi še
Nikoli ne bi ugotovili, kdo je njegov oče

Zaroka in načrtovanje poroke

McGregor je Dee zaprosil avgusta 2020, na njen 33. rojstni dan. Na Instagramu je takrat zapisal: Kakšen rojstni dan, moja bodoča žena. Devlin je odgovorila s svojo objavo: Večna ljubezen, moj zaročenec.

Že leta 2021 je McGregor napovedal, da bo njuna poroka ekstravagantna in da bosta imela najboljše od najboljšega. Sprva je želel, da bi se poročila na Irskem, a se je par na koncu odločil za Vatikan – kraj, ki je bil po njunih besedah povezan z njuno vero in družinskimi vrednotami.

Vatikanska poroka, ki je dvignila veliko prahu

Poroka v Vatikanu je bila strogo varovana skrivnost. Šele ko so ju fotografi ujeli v belem Rolls Royceu, okrašenem s cvetjem, je postalo jasno, da se je slovesnost že zgodila.

Po poroki je sledila razkošna zabava, na kateri sta mladoporočenca prvič zaplesala ob pesmi Dreamlover Mariah Carey, kar razkrivajo ekskluzivne fotografije z zabave.

Temnejše poglavje v ozadju razmerja

Njuna zveza je v zadnjih letih doživela tudi preizkušnje. Leta 2024 je bil McGregor v civilnem postopku spoznan za odgovornega za spolni napad iz leta 2018 in obsojen na plačilo odškodnine v višini približno 250.000 evrov. Devlin ga je v tem času spremljala na sodišče in mu stala ob strani.

Julija 2025 je McGregor izgubil pritožbo na sodbo, istega meseca pa so ga paparaci ujeli, kako na plaži na Floridi poljublja drugo žensko. Ne McGregor ne Devlin dogodka nista komentirala, a par je kljub temu nadaljeval s pripravami na poroko.

Conor McGregor in Dee Devlin
Conor McGregor in Dee Devlin FOTO: Profimedia

Zaključek: ljubezen, ki je preživela vzpone in padce

Po 17 letih zveze, štirih otrocih, številnih zmagah in škandalih sta Conor McGregor in Dee Devlin svojo zgodbo končno okronala s poroko v enem najbolj simbolnih krajev na svetu.

Njuna poroka v Vatikanu je združila razkošje, tradicijo in osebno simboliko – ter potrdila, da je Devlin ostala McGregorjeva stalnica skozi vsa burna leta njegove kariere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: TMZ, People in E! News

Conor McGregor Dee Devlin poroka UFC Vatikan slavni znani odnosi športniki
Zabava

Odslej lahko poljublja samo še njo

