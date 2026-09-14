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Colin Firth in Livia Giuggioli
Odnosi

Za ženino afero izvedel od njenega ljubimca: njena zgodba je sprožila velik škandal

B.R.
14. 09. 2026 02.58
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Na zunaj je bil zakon zvezdnika videti skoraj idealen. Toda nato je v javnost prišla zgodba o razmerju njegove žene z italijanskim novinarjem. Še bolj nenavadno je bilo to, kako je afera prišla na dan ...

Skupaj sta bila več kot dve desetletji

Britanski igralec Colin Firth je desetletja veljal za enega najbolj prepoznavnih in priljubljenih britanskih igralcev. Širša javnost ga pozna predvsem po filmih Prevzetnost in pristranost, Dnevnik Bridget Jones, Ljubezen v resnici in Kraljev govor, za katerega je prejel tudi oskarja.

Livia Giuggioli, italijanska filmska producentka in pozneje zagovornica trajnostne mode, je igralca spoznala leta 1996 med delom pri televizijski miniseriji Nostromo. Leto pozneje sta se poročila, v zakonu pa sta se jima rodila dva sinova.

Dolga leta je njun odnos veljal za precej zaseben. Prav zato je bilo razkritje iz leta 2018 toliko bolj presenetljivo.

V času začasne ločitve je imela razmerje z drugim moškim

Colin Firth in Livia Giuggioli
Colin Firth in Livia Giuggioli FOTO: Profimedia

Giuggiolijeva je imela razmerje z italijanskim novinarjem Marcom Brancaccio v času, ko sta bila s Firthom začasno ločena. Po skupni izjavi njunih predstavnikov je šlo za obdobje med letoma 2015 in 2016, nato pa sta se Firth in Giuggiolijeva znova pobotala.

Tu pa se zgodba zaplete.

Brancaccia, ki je bil Giuggiolijevi poznan že od prej, je pozneje trdil, da njuno razmerje ni bilo tako preprosto, kot je bilo predstavljeno javnosti, in da je trajalo dlje, kot sta zatrjevala zakonca. V pogovoru za The Times je dejal, da mu je Giuggiolijeva pošiljala številna zasebna sporočila, fotografije in druge vsebine.

Giuggiolijeva pa je po drugi strani Brancaccio prijavila zaradi domnevnega nadlegovanja. Po poročanju ANSA je policija preiskovala očitke, da ji je po koncu razmerja pošiljal sporočila in fotografije ter jo nadlegoval.

Ljubimec je pisal tudi Colinu Firthu

Colin Firth in Livia Giuggioli
Colin Firth in Livia Giuggioli FOTO: AP

Eden najbolj nenavadnih delov zgodbe je bil prav način, kako je zvezdnik izvedel za varanje oziroma njun odnos.

Brancaccia je po lastnih besedah igralcu poslal elektronsko sporočilo, v katerem mu je pisal o svojem razmerju z njegovo ženo.

Zakonca sta kasneje trdila, da je Brancaccia po koncu razmerja začel nadlegovati par. Vanity Fair je takrat poročal, da so bili predmet prijave telefonski klici, sporočila in elektronska pošta, pri čemer je Brancaccia vse očitke o zalezovanju zanikal.

Italijanska tiskovna agencija ANSA je poročala, da so zato preiskovalci v okviru postopka zasegli Brancacciov telefon in računalnik.

Zakon je nekaj let pozneje razpadel

Kljub temu da sta po škandalu še nekaj časa ostala skupaj, njun zakon ni trajal.

Decembra 2019 sta zvezdnika sporočila, da se po 22 letih zakona razhajata. V skupni izjavi sta poudarila, da ostajata tesna prijatelja in da ju povezuje ljubezen do njunih otrok.

Ločitev je bila dokončana leta 2021. Danes imata vsak svoje življenje in novega partnerja, vendar sta po besedah Giuggiolijeve ostala tesno povezana predvsem zaradi družine.

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Viri: The Times, Vanity Fair, ANSA, E! News, People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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