Vse so nasedle njegovemu šarmu, on pa jih je menjaval kot nogavice

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Clint Eastwood, hollywoodska igralska ikona in vrhunski režiser, ni nikoli skrival svoje nagnjenosti oziroma potrebe po prešuštvu. Nova biografija z naslovom "Clint: Človek in filmi" avtorja Seana Levyja je bila uradno izdana v tem tednu in je takoj vzbudila veliko pozornosti. V knjigi Clint Eastwood (95) odkrito govori o svojih številnih ljubezenskih dogodivščinah, tako v zakonu kot zunaj njega. Brez zadržkov prizna, da je vedno verjel, da morajo ženske, ki vstopijo v razmerje z njim, vedeti, a tudi sprejeti, da bo varanje del paketa. "Preprosto sem se obnašal kot moški," prizna Eastwood in doda, da je bilo "varanje zanj kot cigareta – navada, ki se ji je bilo težko odpovedati."

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 9 Clint Eastwood

















V knjigi izstopata njegova zakona z Maggie Johnson (93), od leta 1973 do 1979, in z Dino Ruiz (59), s katero je bil poročen od leta 1996 do 2013. Poleg žene so tu še znane dolgoletne partnerice, kot sta pokojna igralka Sondra Locke in zvezdnica Titanika Frances Fisher, s katerima je še danes v prijateljskih odnosih. "Maggie se je morala naučiti ene stvari: delal bom, kar hočem. Če tega ne bi mogla sprejeti, se ne bi mogla poročiti. Sem neodvisen, potepuh. In ona me je sprejela takšnega, brez 'ženske posesivnosti'," je povedal o svoji poroki z Johnsonovo. Že leta 1997, v njegovi prvi biografiji "Clint Eastwood: A Biography", je igralec priznal, da ga je varanje "zasvojilo", skoraj kot odvisnost. "Kot da potrebuješ samo še eno cigareto," je takrat dejal. V zadnjih letih je bil v zvezi s Christino Sandera, vse do njene smrti julija lani v starosti 61 let.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Reuters

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Clint Eastwood z ženo Maggie Johnson





Čeprav so bile polemike vedno del njegovega življenja, nova biografija Seana Levyja ne poskuša olepševati resničnosti, temveč ponuja, kot piše v objavi založnika, "razkrivajoč portret najbolj plodovitega in vsestranskega igralca ter režiserja v filmski zgodovini". Eastwoodova kariera, pa tudi njegovo zasebno življenje, odražata spremembe skozi ameriško zgodovino, od povojne Amerike preko spolne revolucije pa vse do današnjega Hollywooda. Avtor trdi, da nobena druga hollywoodska osebnost ni bila tako globoko vpeta v samo središče ameriške kulturne klime kot Clint. "Je človek iz kamna, železa in surove moči. Zvezda preteklosti in režiser brez primere," zaključuje Levy.

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