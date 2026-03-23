Ciara in Russell Wilson
Odnosi

Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke

E.R.
23. 03. 2026 04.00
1

En pogled je bil dovolj! Že na prvem zmenku je vedela, da je on tisti pravi.

Glasba in ameriški nogomet sta se pogosto prepletala. Preden je zgodba o drugem paru prišla v javnost , je Amerika z veliko pozornostjo spremljala ljubezensko zgodbo R'n'B zvezdnika in ofenzivnega igralca, ki je pri komaj 24 letih svojo ekipo popeljal do naslova prvaka NFL.

Gre za Ciaro in Russella Wilsona , ki sta po burni preteklosti postala zgled harmonične in stabilne zveze zadnjih 10 let.

Ciara in Russell Wilson
Ciara in Russell Wilson FOTO: Profimedia

Preden je našla srečo z Russellom, je Ciara prestala boleč razhod s svojim bivšim zaročencem, raperjem Futurejem . Čeprav sta se zdela popoln par, so se govorice o Futurejevi nezvestobi pojavile kmalu po rojstvu Futurejevega sina Zahirja Wilburna , kar je na koncu privedlo do njunega razhoda.

"Bila sem pripravljena na poroko in družino. Ko pa spoznaš, da nekdo ne deli istih vrednot, moraš oditi, čeprav boli," je dejala Ciara, ki je svojo srečo znova našla leta 2015 na dobrodelni večerji.

"Vedela sem, da je on tisti pravi, že po prvem zmenku," je Ciara povedala v oddaji Kelly Clarkson o Russellu, ki je takrat, ko sta se spoznala, igral za Seattle Seahawks .

Kmalu sta postala par, a sta se odločila, da bo njun odnos temeljil na spoštovanju in veri – javno sta oznanila svojo odločitev, da se bosta vzdržala do poroke, kar je pritegnilo veliko pozornosti javnosti. Ta skupna odločitev je že od samega začetka kazala na to, kako duhovno in čustveno globok je bil njun odnos.

Ciara in Russell Wilson
Ciara in Russell Wilson FOTO: Profimedia

Po kratki zaroki julija 2016 sta se poročila na pravljični slovesnosti na gradu v Cheshiru v Angliji, pevka pa je posnetke s slovesnosti objavila kot del videospota za svojo pesem " Beauty Marks ". Ciara je blestela v couture obleki Petra Dundasa, Russell pa je nosil elegantno obleko Toma Forda. Danes imata tri otroke, Russell pa Ciarinega sina iz razmerja s Futurejem vzgaja kot svojega otroka. Močno vez med očimom in pastorkom kaže tudi dejstvo, da je Ciara pred nekaj meseci dala dovoljenje, da se sinov priimek spremeni v Wilson.

Par pogosto govori o tem, kako pomembna je v njunem odnosu podpora, ki jo nudita eden drugemu. Medtem ko Ciara dominira na glasbeni sceni in v modnih kampanjah, je Russell eden najuspešnejših igralcev NFL svoje generacije, saj je osvojil Super Bowl. Pevka med moževimi tekmami pogosto navija z otroki na tribunah, medtem ko se on pogostoudeležuje njenih koncertov in fotografira.

Ciara in Russell Wilson z otroki
Ciara in Russell Wilson z otroki FOTO: Profimedia

Ker sta velika vernika, njuna družinska rutina vključuje skupno molitev, potovanja in oba aktivno sodelujeta v humanitarnem delu prek fundacije "Why Not You ", ki pomaga mladim iz revnih skupnosti.

Danes sta Ciara in Russell Wilson simbol stabilnosti, povezanosti in ljubezni v svetu, ki se pogosto spreminja iz dneva v dan. Na družbenih omrežjih pogosto delita romantične trenutke, rojstnodnevna presenečenja in sporočila medsebojne hvaležnosti, pa tudi prizore iz vsakdanjega družinskega življenja.

Njuna ljubezenska zgodba kaže, da je po bolečini in razočaranju mogoče najti pravo srečo – in da včasih, ko si pripravljen iskreno ljubiti, ljubezen najde pot sama.

Vir: dnevnik.hr

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

modelx 03. 11. 2025 16.16
0 0
nič novega za tiste s kalimero pokrivalom: starši jih zaljubijo in poročijo, potem se šele vidijo in .....
