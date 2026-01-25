Moskisvet.com
chrissy teigen in john legend
Odnosi

Njega ljubi že 10 let

E.R.
25. 01. 2026 03.57
0

Chrissy Teigen razkrila zelo nenavadno skrivnost dolgotrajnega zakona z Johnom Legendom. Pred njim namreč nikoli ne ...

Chrissy Teigen in John Legend veljata za enega najbolj priljubljenih parov v svetu zabave, zdaj pa je 40letna avtorica kuharskih knjig razkrila, kako ohranjata iskrico tudi po več kot desetletju zakona, poroča PEOPLE. Na rdeči preprogi oddaje Star Search je z nasmehom priznala, da ima pri tem pomembno vlogo tudi nekoliko nenavadno pravilo.

Chrissy Teigen in John Legend
Chrissy Teigen in John Legend FOTO: Profimedia

"Pred njim sem vedno popolna dama"

Teigen je za E! News povedala, da se pred možem izogiba vsem trenutkom, ki bi lahko uničili romantično podobo.

"Kolikor ve, še nikoli nisem prdnila ali kakala," je dejala v šali in dodala, da se ji zdi pomembno, da partnerju ohrani določeno mero skrivnostnosti.

"Moraš biti seksi in to na nek način ohraniti," je pojasnila. Čeprav se po njenih besedah John tega ne drži vedno, sama poskrbi, da ostane zvesta temu pravilu.

Njena soigralka Sarah Michelle Gellar je ob tem dodala svoj recept za srečen zakon – ločene kopalnice, kar je po njenem mnenju eden najboljših načinov za ohranjanje harmonije.

Ljubezen, ki je rasla skozi leta

Teigen in Legend pogosto delita iskrene vpoglede v svoj odnos. Pevec je lani na gala dogodku BMAC povedal, da se z ženo počutita izjemno povezana:

"Zdi se nama, kot da sva skupaj zrasla kot par."

Poudaril je, da je starševstvo močno vplivalo na njun odnos in spremenilo njune prioritete. Skupaj vzgajata štiri otroke – Luno Simone, Milesa Theodorea, Esti Maxine in Wrena Alexanderja.

"Poleg vsega veselja sva skupaj doživela tudi tragedije in izzive," je dodal Legend.

Po njegovih besedah so prav težki trenutki okrepili njuno vez:

"Veš, da lahko s partnerjem prebrodiš vse. To je zgodba najinega odnosa."

Skupaj vzgajata štiri otroke – Luno Simone, Milesa Theodorea, Esti Maxine in Wrena Alexandra.
Skupaj vzgajata štiri otroke – Luno Simone, Milesa Theodorea, Esti Maxine in Wrena Alexandra. FOTO: Profimedia

Od Maldivov do jezera Como

Par se je zaročil leta 2011 med romantičnim dopustom na Maldivih, poročila pa sta se dve leti pozneje – najprej na sodišču v New Yorku, nato še na pravljični slovesnosti ob jezeru Como v Italiji.

Leta 2023 sta ob deseti obletnici poroke znova izrekla zaobljube, prav tako v Italiji. Teigen je dogodek opisala kot "tako prekleto sladek in neverjeten".

Komunikacija kot temelj

Čeprav sta Teigen in Legend pogosto videti popolna, ne skrivata, da se tudi sama soočata z izzivi.

"Imava enake težave s komunikacijo kot drugi ljudje," je Teigen povedala že leta 2020.

Legend je dodal, da imata različna načina izražanja, vendar sta se naučila, kako se prilagoditi drug drugemu:

"Pomembno je vedeti, kaj deluje za eno osebo in kaj za drugo."

Vir: PEOPLE & E! News

