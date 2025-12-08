Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let

Anti-ageing vplivnež Bryan Johnson je razkril dolgoletno razmerje s Kate Tolo, soustanoviteljico Blueprinta. "Našel sem svojo Abigail Adams," je zapisal v ganljivi objavi.

Ameriški podjetnik in vplivnež Bryan Johnson, znan po svojem ekstremnem režimu proti staranju, je razkril, da je v dolgotrajnem razmerju s Kate Tolo, soustanoviteljico njegovega startupa Blueprint. V ganljivi objavi na X je povedal, da sta se spoznala v njegovem podjetju za možganske vmesnike Kernel in da ju je povezala skupna strast do nevrotehnologije.

"Njena miselnost je umetnost"

Johnson je o svoji partnerki dejal: "Kar me pri Kate najbolj navdušuje, je njeno predvidevanje in premišljenost. Vidi naprej, nazaj in levo in desno. V primerjavi z njo se počutim kratkovidnega v svojem zavedanju sveta." Dodal je, da ga je pritegnila predvsem njena osebnost: "Ni se skrivala za bogatimi znamkami. Večina njenih oblačil je bila iz trgovine z rabljenimi oblačili. Ni bil pomemben njen videz, ampak način delovanja njenega uma: izviren, ekscentričen, povsem njen. Bila je umetnost."

Partnerstvo kot pri Johnu in Abigail Adams

Johnson je razkril, da ga je že v mladosti navdihovalo partnerstvo med Johnom Adamsom in njegovo ženo Abigail, ki ga je označil za eno največjih v ameriški zgodovini. "Bila sta intelektualno ujemajoča se, čustveno prepletena in soustvarjalca nečesa večjega od sebe. Želel sem si, kar sta imela," je zapisal. Prej je bil poročen v zakonu, ki ga je uredila njegova mormonska vera, a po 13 letih sta se ločila. "Ko sem dopolnil 44 let, sem se začel sprijazniti z možnostjo življenja brez partnerstva," je priznal.

"Skoraj ena oseba"

Po letu in pol neizrečene naklonjenosti sta Johnson in Tolo priznala svoja čustva. Danes jo opisuje kot svojo Abigail Adams: "Na tej točki sva s Kate skoraj postala ena oseba. Celotne pogovore imava z enim samim pogledom, zvokom, gesto ali podobo." Zaključil je z besedami: "To sem si želel vse življenje in 25 let nestrpno čakal, da pride. Bolje je od vsega, kar sem si predstavljal. Na srečo sem našel svojo Abigail Adams."

Pretekle težave pri iskanju ljubezni

Še leta 2023 je Johnson v podkastu Dnevnik izvršnega direktorja priznal, da je samski in da je zaradi njegovega ekstremnega zdravstvenega režima ženskam težko hoditi z njim. Danes pa pravi, da je našel partnerstvo, ki presega vse njegove predstave.

Kdo je Bryan Johnson?

icon-expand Bryan Johnson FOTO: Profimedia

Bryan Johnson je danes znan kot pionir na področju dolgoživosti, ustanovitelj več uspešnih podjetij in aktivist za prihodnost človeške kognicije. Njegova pot od fintech inovatorja do biohackerja, ki poskuša premagati staranje, ga postavlja med najbolj zanimive in kontroverzne osebnosti sodobne tehnologije. Rojen: 22. avgust 1977, Provo, Utah, ZDA Izobrazba: Brigham Young University (BA), University of Chicago (MBA) Poklic: Podjetnik, vlagatelj, avtor, futurist

Največji dosežki in dejanja

Braintree (2007): Johnson je ustanovil fintech podjetje Braintree, specializirano za spletna in mobilna plačila. Leta 2012 je kupil Venmo, priljubljeno aplikacijo za peer-to-peer plačila. Leto kasneje je celotno podjetje prodal PayPalu za 800 milijonov dolarjev. OS Fund (2014): Po prodaji Braintree je ustanovil OS Fund, sklad tveganega kapitala, ki vlaga v znanstvene in tehnološke startupe z velikim vplivom na prihodnost. Kernel (2016): Johnson je ustanovil Kernel, podjetje za nevrotehnologijo, ki razvija naprave za merjenje in analizo možganske aktivnosti. Cilj je razumevanje človeške kognicije in razvoj možganskih vmesnikov. Blueprint (2021–danes): Njegov najbolj znan projekt je Blueprint, eksperiment proti staranju, v katerem Johnson s strogim režimom (vreden več kot 2 milijona dolarjev letno) spremlja več kot 100 biomarkerjev in uporablja napredne protokole za zmanjšanje biološke starosti. Biohacking in dolgoživost: Johnson se je razglasil za najbolj zdravega človeka na planetu in postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti v gibanju za dolgoživost in biooptimizacijo.

