Moški o svojih težavah molčijo, dokler ne sedejo na brivski stol

Brivnica kot prostor, kjer moški lažje spregovorijo

Na prvi pogled je brivnica nenavadno okolje za pogovor o depresiji, tesnobi ali samomorilnih mislih. Toda prav njena sproščenost je lahko razlog, da se moški tam lažje odprejo. Med striženjem ni občutka, da sedijo na zdravniškem pregledu. Pogovor se začne spontano, pogosto ob vsakdanjih temah, nato pa lahko zaide tudi na osebno področje. O tem je oktobra 2026 poročal Euronews. Predstavil je londonsko brivnico Curfew Grooming v četrti Brixton, kjer se zavedajo, da jim stranke pogosto zaupajo stvari, o katerih težje govorijo s partnerko ali prijatelji. Njen soustanovitelj Ben Theophanous je pojasnil, da poseben odnos med brivcem in stranko ustvarja priložnost za odkrit pogovor. Takšna srečanja niso nadomestilo za strokovno pomoč, lahko pa so pomemben prvi korak. Včasih človek potrebuje samo nekoga, ki ga posluša, ne da bi ga obsojal.

Brivci se učijo prepoznavati znake duševne stiske

V Veliki Britaniji so se odločili, da bodo zaupanje med brivci in strankami uporabili tudi za ozaveščanje o duševnem zdravju. Ena od pobud je kampanja The 12th Man, ki jo je leta 2013 ustanovil strokovnjak za duševno zdravje Nick Little skupaj s prijateljem Ozom Osbornom. Ime izhaja iz nogometnega izraza za dvanajstega igralca, torej navijače, ki stojijo ob strani svoji ekipi. V okviru kampanje so več kot sto britanskim brivnicam omogočili usposabljanje za prvo pomoč na področju duševnega zdravja. Brivci se učijo prepoznavati spremembe v vedenju strank, zastavljati primerna vprašanja in prepoznati trenutek, ko je treba človeka usmeriti k strokovni pomoči. Njihova naloga ni, da postanejo psihologi, temveč da znajo prisluhniti, prepoznati morebitno stisko in človeku pomagati narediti naslednji korak.

icon-expand Brivnica kot prostor, kjer moški lažje spregovorijo. FOTO: Adobe Stock

Več kot 1800 pogovorov o duševnem zdravju

Da takšen pristop ni zgolj dobra zamisel, kaže tudi projekt v londonskem okrožju Bexley. V okviru pobude Wellbeing Ambassadors so usposobili 61 ljudi, med njimi brivce, frizerje in tetovatorje. Njihova naloga je prepoznati znake duševnih težav, začeti podporen pogovor in posameznike po potrebi usmeriti k organizacijam, ki ponujajo pomoč. Po podatkih organizacije Mind in Bexley je projekt v sedmih mesecih spodbudil več kot 1800 pogovorov o duševnem zdravju. Zabeležili so tudi 265 primerov usmerjanja ljudi k ustreznim oblikam podpore. Zaupanje se pogosto gradi postopoma, skozi ponavljajoča se srečanja in običajne pogovore. Šele ko človeka dovolj dobro poznajo, lahko razkrije tudi tisto, kar ga zares obremenjuje.

Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?

Za marsikaterega moškega je priznati, da se spopada z duševnimi težavami, precej težko. Nekateri se bojijo, da jih bodo drugi dojemali kot šibke, drugi ne želijo obremenjevati bližnjih, tretji pa preprosto ne vedo, kako začeti pogovor. Svoje težave zato pogosto potiskajo na stran in nadaljujejo vsakodnevne obveznosti. Hodijo v službo, skrbijo za družino in navzven delujejo povsem običajno, čeprav se lahko v zasebnosti spopadajo z osamljenostjo, tesnobo, izgorelostjo ali depresijo. Brivnica je zanimiva zato, ker gre za prostor, ki ga moški že poznajo in ga redno obiskujejo. Brivec ni neznanec, s katerim bi morali najprej vzpostaviti odnos. Sčasoma se lahko razvije zaupanje, zaradi katerega je lažje spregovoriti tudi o bolj osebnih stvareh. Včasih je dovolj že preprost stavek: "Zadnje čase mi ni najbolje."

icon-expand Obisk brivnice je za številne moške del vsakdana. FOTO: Adobe Stock

Podobne pobude se širijo tudi drugod

Podoben pristop so razvili tudi v Warringtonu, kjer so avgusta 2026 organizirali posebno usposabljanje za lokalne brivce. Pobudo sta podprla občinska zdravstvena služba in organizacija More Than Men. Brivci so se učili, kako prepoznati znake duševne stiske, začeti podporen pogovor in stranke usmeriti k ustreznim oblikam pomoči. Projekt je del širše pobude Ballers and Barbers, ki povezuje šport, druženje in pogovore o duševnem zdravju. Takšne pobude kažejo, da se lahko pomoč začne tudi zunaj zdravstvenih ustanov. Pomembno vlogo imajo lahko športni klubi, delovna okolja, društva in drugi prostori, kjer se moški počutijo sprejete. Brivci ne morejo nadomestiti strokovne pomoči, lahko pa pomagajo narediti prvi korak. Pogovor v brivnici seveda ne nadomešča zdravljenja ali strokovne obravnave. Depresija, huda tesnoba in samomorilne misli zahtevajo ustrezno pomoč zdravstvenih in drugih usposobljenih strokovnjakov. Brivec lahko opazi spremembo v vedenju redne stranke, jo vpraša, kako se počuti, in ji pomaga poiskati podporo. Če človek izrazi samomorilne misli ali je v neposredni nevarnosti, je potrebna takojšnja strokovna pomoč. V Sloveniji je v nujnih primerih na voljo številka 112. Prav v tem je bistvo pobud, kot je The 12th Man: ustvariti več priložnosti, da ljudje spregovorijo, še preden se znajdejo v hudi stiski. Morda se prav zato pomembno sporočilo Movembra skriva tudi v povsem običajnih trenutkih. Med striženjem, ob kavi ali med pogovorom s prijateljem. Moškim ni treba vedno dokazovati, da zmorejo vse sami. Včasih je največji korak prav to, da nekomu zaupajo, kako se v resnici počutijo.

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Viri: Euronews, Mind in Bexley, American Journal of Men's Health, Warrington Borough Council