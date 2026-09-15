Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj

Borut Pahor je v pogovoru za IN Magazin spregovoril o svoji dolgoletni partnerici Tanji Pečar. Razkril je, da kljub skoraj 40 letom partnerstva ne živita skupaj, a ostajata tesno povezana. "Midva nisva poročena, naslednje poletje pa praznujeva 40 let partnerstva," je povedal. S Tanjo sta se spoznala še kot študenta. Čeprav se njuno življenje danes razlikuje od klasične predstave o skupnem gospodinjstvu, ostajata tesno povezana. Ne živita na istem naslovu, med tednom se praviloma ne videvata, vendar sta vsak dan v stiku. Skupni čas si tako predvsem vzameta ob koncih tedna in med dopustom: "Živiva nekoliko drugače od tradicionalnih družin. Ne živiva skupaj, a skupaj preživljava vikende in dopuste."

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Spoznala sta se kot študenta

Njuna zgodba se je začela še v študentskih letih. Od takrat sta skupaj preživela številna pomembna življenjska obdobja. Pahor je medtem zgradil dolgoletno politično kariero, opravljal funkcijo predsednika vlade in bil predsednik Republike Slovenije. Tanja je po poklicu odvetnica. Par ima sina Luko, ki sta ga skozi leta večinoma varovala pred pretirano izpostavljenostjo javnosti. Pahor je bil sicer tudi v času politične kariere pogosto v središču pozornosti, vendar je o svojem zasebnem življenju praviloma govoril precej manj.

Moja mama je bila prepričana, da sta par

icon-expand Tanja Pečar in Borut Pahor FOTO: Miro Majcen

V pogovoru je spregovoril tudi o dolgoletnem prijateljstvu z nekdanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor. Njuno poznanstvo se je začelo v zahtevnih političnih časih, skozi leta pa se je razvilo v prijateljstvo, ki traja še danes. Ob tem je Pahor razkril tudi nekoliko zabavno anekdoto. Njegova mama je bila namreč nekoč prepričana, da sta z Jadranko Kosor par. "Moja mama je bila prepričana, da sva par," je povedal. Njuno prijateljstvo je kljub političnim spremembam in različnim življenjskim obdobjem ostalo trdno. Pahor in Kosorjeva se še danes občasno srečujeta in ohranjata stik.

Pri devetih letih ostal brez očeta

Pahor je spregovoril tudi o otroštvu, ki ga je pomembno zaznamovala zgodnja izguba očeta. Ko je bil star komaj devet let, je ostal brez njega, zato ga je vzgajala mama. Odraščal je v skromnih razmerah in že zelo zgodaj začel delati. Prav izkušnje iz otroštva so pomemben del njegove življenjske zgodbe, ki jo je pozneje zaznamovala predvsem politika. Danes je njegovo življenje precej bolj umirjeno. Po koncu predsedniškega mandata se je umaknil iz vsakodnevnega političnega dogajanja in se posvetil drugim dejavnostim.

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