Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Predsedniški kandidati in njihovi bližnji - Borut Pahor in Tanja Pečar
Odnosi

Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj

B.R.
15. 09. 2026 08.17
0

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor je spregovoril o svojem zasebnem življenju. Razkril je, da s svojo dolgoletno partnerico Tanjo Pečar, s katero imata sina Luko, živita nekoliko drugače, kot bi pričakovali od para, ki je skupaj že skoraj štiri desetletja.

Borut Pahor je v pogovoru za IN Magazin spregovoril o svoji dolgoletni partnerici Tanji Pečar. Razkril je, da kljub skoraj 40 letom partnerstva ne živita skupaj, a ostajata tesno povezana. "Midva nisva poročena, naslednje poletje pa praznujeva 40 let partnerstva," je povedal.

S Tanjo sta se spoznala še kot študenta. Čeprav se njuno življenje danes razlikuje od klasične predstave o skupnem gospodinjstvu, ostajata tesno povezana. Ne živita na istem naslovu, med tednom se praviloma ne videvata, vendar sta vsak dan v stiku.

Skupni čas si tako predvsem vzameta ob koncih tedna in med dopustom: "Živiva nekoliko drugače od tradicionalnih družin. Ne živiva skupaj, a skupaj preživljava vikende in dopuste."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spoznala sta se kot študenta

Njuna zgodba se je začela še v študentskih letih. Od takrat sta skupaj preživela številna pomembna življenjska obdobja. Pahor je medtem zgradil dolgoletno politično kariero, opravljal funkcijo predsednika vlade in bil predsednik Republike Slovenije.

Tanja je po poklicu odvetnica. Par ima sina Luko, ki sta ga skozi leta večinoma varovala pred pretirano izpostavljenostjo javnosti.

Pahor je bil sicer tudi v času politične kariere pogosto v središču pozornosti, vendar je o svojem zasebnem življenju praviloma govoril precej manj.

Moja mama je bila prepričana, da sta par

Tanja Pečar in Borut Pahor
Tanja Pečar in Borut Pahor FOTO: Miro Majcen

V pogovoru je spregovoril tudi o dolgoletnem prijateljstvu z nekdanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor. Njuno poznanstvo se je začelo v zahtevnih političnih časih, skozi leta pa se je razvilo v prijateljstvo, ki traja še danes.

Ob tem je Pahor razkril tudi nekoliko zabavno anekdoto. Njegova mama je bila namreč nekoč prepričana, da sta z Jadranko Kosor par. "Moja mama je bila prepričana, da sva par," je povedal.

Njuno prijateljstvo je kljub političnim spremembam in različnim življenjskim obdobjem ostalo trdno. Pahor in Kosorjeva se še danes občasno srečujeta in ohranjata stik.

Pri devetih letih ostal brez očeta

Pahor je spregovoril tudi o otroštvu, ki ga je pomembno zaznamovala zgodnja izguba očeta. Ko je bil star komaj devet let, je ostal brez njega, zato ga je vzgajala mama.

Odraščal je v skromnih razmerah in že zelo zgodaj začel delati. Prav izkušnje iz otroštva so pomemben del njegove življenjske zgodbe, ki jo je pozneje zaznamovala predvsem politika.

Danes je njegovo življenje precej bolj umirjeno. Po koncu predsedniškega mandata se je umaknil iz vsakodnevnega političnega dogajanja in se posvetil drugim dejavnostim.

Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
Preberi še
Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'
40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon
Preberi še
40 let z isto žensko: njuna skrivnost ni denar, slava ali popoln zakon
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Borut Pahor Tanja Pečar partnerstvo zasebno življenje odnosi slovenska politika osebno življenje
Odnosi

Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?

Bibaleze.si Priljubljeni slovenski igralec iskreno o svoji družini
24ur.com 'Po komentarjih o homoseksualnosti je jasno, kje smo kot družba'
Zadovoljna.si Je njihov odnos pristen?
24ur.com Romantičen zmenek na traktorju, a hkrati razočaranje za Tejo
24ur.com Kakšno je ljubezensko življenje slovenskih politikov?
Zadovoljna.si Adamova sestra iskreno o Nikolini: 'Sploh mu ni dala možnosti'
24ur.com Šime Elez o koncu zveze z Majo Šuput: Razhod je najina stvar
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1930