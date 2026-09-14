Smučarska legenda Bojan Križaj po 20 letih pred oltarjem

Bojan Križaj se je poročil

Bojan Križaj, eden najbolj prepoznavnih slovenskih alpskih smučarjev, je konec tedna sklenil novo poglavje svojega zasebnega življenja. Po več kot 20 letih zveze se je poročil s svojo dolgoletno partnerico Špelo Žle. Kot poroča 24ur.com, sta si usodni da rekla v soboto na Ljubljanskem gradu. Obred je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. Poroka je bila precej drugačna od klasičnih poročnih slavij. Na njej namreč menda ni bilo drugih svatov.

icon-expand Bojan Križaj FOTO: Luka Kotnik

Šlo je za dvojno poroko

Posebnost dogodka je bila, da se nista poročila samo Bojan Križaj in Špela Žle. Istega dne sta si večno zvestobo obljubila tudi njuna prijatelja Aleš Peljhan in Nina Makuc. Para sta bila drug drugemu poročne priče. Peljhan je nekdanji koordinator nordijskih disciplin pri Smučarski zvezi Slovenije.

Eden največjih slovenskih smučarjev

Križaj je v osemdesetih letih veljal za enega najboljših alpskih smučarjev na svetu. V obdobju, ko je slovensko smučanje doživljalo velik razcvet, je postal eden njegovih največjih obrazov. V svetovnem pokalu je dosegel osem zmag, vse v slalomu, skupno pa je na zmagovalnem odru stal 33-krat. V sezoni 1986/87 je osvojil mali kristalni globus za slalom. Posebej odmeven je bil tudi njegov nastop na svetovnem prvenstvu leta 1982 v Schladmingu, kjer je osvojil srebrno medaljo v slalomu. Na olimpijskih igrah je nastopil trikrat, nastopil pa je tudi na igrah v Sarajevu leta 1984, kjer je imel posebno čast – v imenu športnikov je prebral olimpijsko prisego.

Danes je njegovo življenje precej drugačno

Križaj je tekmovalno kariero končal leta 1988, nato pa se je podal v poslovne vode. Čeprav je od njegovega zadnjega nastopa minilo že več desetletij, njegovo ime ostaja močno povezano z zlato dobo slovenskega alpskega smučanja.

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