Je prijateljica tvoje bivše res prepovedana?

Kratek odgovor je: ni univerzalnega pravila. Toda to še ne pomeni, da lahko brez posledic narediš, kar želiš. Pri zmenkovanju s prijateljico bivše se prepletajo tri stvari: tvoja nova privlačnost, odnos, ki ga imaš z bivšo, in prijateljstvo med ženskama. Če je bila zveza z bivšo dolga, resna in čustveno zahtevna, je možnost zapletov precej večja kot pri kratki romanci, ki se je končala brez zamer. Spletna stran Our Watch pri obravnavi vprašanja, ali je primerno hoditi s prijateljem oziroma prijateljico bivšega partnerja, izpostavlja predvsem pomen zgodnje in odprte komunikacije. Ključno vprašanje torej ni samo, ali je nekaj dovoljeno, ampak tudi, kakšne posledice lahko ima odločitev za vse vpletene.

icon-expand Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež? FOTO: Adobe Stock

Najprej si odgovori na eno neprijetno vprašanje

Ali ti je prijateljica tvoje bivše res všeč ali je privlačnost posledica tega, da je bila ves čas blizu? To ni nepomembna razlika. Če si jo opazil šele po razhodu, je vredno preveriti, ali gre za resnično zanimanje ali za klasično situacijo, ko se po koncu zveze nenadoma zdi privlačna oseba, ki je bila prej nedosegljiva. Če pa se poznata že leta, imata dobro komunikacijo in med vama obstaja nekaj več kot trenutna kemija, je položaj drugačen. Takrat ne gre nujno za lovljenje prepovedanega sadeža, ampak za odnos, ki se je razvil sam od sebe.

Kako blizu sta si bili tvoja bivša in njena prijateljica?

To je verjetno najpomembnejše vprašanje. Znanka tvoje bivše ni isto kot njena najboljša prijateljica. Če sta bili skupaj vsak konec tedna, si zaupali osebne skrivnosti in je bila prijateljica prisotna tudi v vajini zvezi, bo morebitna nova romanca precej bolj občutljiva. Če sta se poznali predvsem prek skupne družbe, je zgodba lahko popolnoma drugačna. Tudi svetovalka za odnose Gigi Engle pri vprašanju o zmenkovanju s prijateljem oziroma prijateljico bivšega opozarja, da je treba pogledati, kako tesno prijateljstvo sploh je, koliko časa je minilo od razhoda in ali bivši partner še vedno goji čustva. Pomembna je tudi pripravljenost novega para na morebitne družbene posledice.

icon-expand Ali ti je prijateljica tvoje bivše res všeč ali je privlačnost posledica tega, da je bila ves čas blizu? FOTO: Adobe Stock

Najslabša ideja? Skrivna romanca

Če se že odločiš, da boš naredil korak, je ena stvar skoraj vedno slaba ideja: skrivanje. Ni treba, da bivšo prosiš za dovoljenje. Po razhodu ji nisi več dolžan pojasnjevati vsakega svojega zmenka. Toda če je njena prijateljica res pomemben del njenega življenja, bo veliko bolj spoštljivo, če za vajino zvezo ne izve prek družbenih omrežij, skupnih prijateljev ali naključnega srečanja. Gigi Engle svetuje iskren pogovor z bivšim partnerjem pred začetkom resnejše zveze. Pri tem ne gre za prošnjo za dovoljenje, temveč za spoštovanje človeka, s katerim si nekoč delil življenje. To je velika razlika. Vprašati ni isto kot prositi za dovoljenje.

Kdaj je bolje odnehati?

Obstajajo situacije, ko je odgovor precej jasen. Če je razhod svež, če bivša še vedno upa, da se bosta pobotala, če je prijateljica ena njenih najbližjih oseb ali če veš, da je med njima zelo močna vez, je morda pametneje stopiti korak nazaj. Še posebej, če je tvoj motiv predvsem spolna privlačnost. Spletna stran DatingAdvice pri tem zavzema precej strožje stališče in zmenkovanje s prijateljem oziroma prijateljico bivšega odsvetuje prav zaradi možnosti, da nova romanca uniči tako novo zvezo kot obstoječe prijateljstvo. To je sicer precej absolutno stališče, vendar opozarja na nekaj pomembnega: nekateri odnosi imajo ceno, ki jo začneš plačevati šele pozneje.

icon-expand Ko se zveza konča, se zdi, da se odprejo nova vrata. FOTO: Dreamstime

Kaj pa, če je med vama nekaj resnega?

Potem je zgodba drugačna. Če sta oba samska, je od razhoda minilo dovolj časa, bivša je šla svojo pot, prijateljica pa se vate ni zaljubila zato, da bi jo prizadela, je težko trditi, da je zveza sama po sebi napačna. Tudi Our Watch poudarja, da ljudje v takšnih situacijah pogosto gledajo predvsem na oznako bivši in pozabijo, da je druga oseba posameznik s svojimi željami in pravico do lastnega življenja. To je verjetno najbolj pošten pogled. Tvoja bivša ni lastnica ljudi, ki jih pozna. Tudi njena prijateljica ni tvoja lastnina. Toda oba imata odgovornost, da se zavedata posledic svojih odločitev.

In kaj pravi nenapisano moško pravilo?

Na spletnih razpravah o tej temi so mnenja precej razdeljena. V razpravah moških se pogosto pojavlja ideja, da je bivša prijatelja preprosto prepovedana, predvsem zaradi spoštovanja do prijateljstva. Drugi pa menijo, da je vse odvisno od okoliščin: kako resna je bila zveza, koliko časa je minilo in kako tesno prijateljstvo sploh je. Zanimivo je, da se ravno pri tem pokaže razlika med pravilom in vrednotami. Pravilo pravi: Ne smeš. Zrelost pa zahteva nekoliko težje vprašanje: Kaj se bo zgodilo, če to naredim? Če je ženska zate samo privlačna in veš, da lahko zaradi nje izgubiš dolgoletno prijateljstvo ali povzročiš resno bolečino, je morda pametneje poiskati drugo zgodbo. Če pa gre za resnično ljubezen in je od vajinega razhoda minilo dovolj časa, je težko reči, da mora biti človek za vedno čustveno nedosegljiv samo zato, ker je nekoč hodil z njegovo prijateljico.

Preden narediš prvi korak, preveri pet stvari

- Kako resna je bila tvoja zveza z bivšo? Kratka romanca in večletna zveza nista ista situacija. - Kako blizu sta si bivša in njena prijateljica? Najboljša prijateljica pomeni precej večjo verjetnost zapletov. - Ali je od razhoda minilo dovolj časa? Mesec dni po razhodu je nekaj povsem drugega kot nekaj let pozneje. - Ali prijateljica išče tebe ali samo beži iz svojega položaja? Tudi ona mora vedeti, zakaj si te želi. - Bi bil pripravljen sprejeti posledice? Če veš, da bi bivša prekinila stik in bi se prijateljstvo med njima lahko končalo, se moraš vprašati, ali je vajina zveza dovolj pomembna, da je to tveganje vredno. Na koncu ne obstaja univerzalni moški kodeks, ki bi lahko odločil namesto tebe. Obstaja pa zelo preprost preizkus: če moraš odnos skrivati, lagati ali namerno prizadeti ljudi, da bi ga lahko začel, je to precej močan znak za previdnost.

Preberi še Kako vedeti, ali ste ji všeč?

Erotika in odnosi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naročite se na najbolj vroče e-novice. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.