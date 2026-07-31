Zvezdnik o 23 let mlajši ženi: 'Našel sem svojo sorodno dušo'

55-letni slavni igralec je srečo našel ob 23 let mlajši ženi. "Našel sem svojo sorodno dušo in jo ljubim," je povedal Anthony Michael Hall, ki se ga mnogi spomnijo po kultnem filmu The Breakfast Club, v nedavnem intervjuju za revijo People. Dodal je, da si je že kot mlad želel ustvariti družino nekoliko pozneje v življenju in da danes ne bi mogel biti srečnejši.

icon-expand Anthony Michael Hall s soprogo Lucio. FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki jo je prekinila pandemija

Hall in slovaška igralka ter nekdanja manekenka Lucia Oskerova sta se skupaj v javnosti začela pojavljati leta 2014. Nekaj let pozneje sta se zaročila, poroko pa sta načrtovala za leto 2020. Pandemija covida-19 je njune načrte prekrižala, zato sta se najprej poročila na zasebnem obredu, pozneje pa pripravila še slovesnost, kakršno sta si želela od začetka.

Oče je postal pri 55 letih

Junija 2023 sta dobila sina Michaela Anthonyja Halla II. Igralec je takrat priznal, da so bili prvi tedni starševstva naporni, a hkrati nepozabni. "Prvi mesec je pravi kaos. Izgubiš ogromno spanca, vendar je to tudi najlepše obdobje," je povedal kmalu po rojstvu sina. Ime dečka ni naključje. Hall je pojasnil, da sta se z ženo odločila za oznako II. namesto tradicionalnega Junior, saj sta želela ohraniti polno družinsko ime, a se izogniti običajni ameriški poimenovalni praksi.

"To je moja največja življenjska vloga"