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Anthony Michael Hall
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Zvezdnik o 23 let mlajši ženi: 'Našel sem svojo sorodno dušo'

B.R.
31. 07. 2026 03.50
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Ameriški zvezdnik je dejal, da je šele v zrelejših letih našel pravo srečo. Pri 58 letih odkrito priznava, da sta zakon in očetovstvo njegovi največji življenjski vlogi, za 23 let mlajšo ženo pa pravi, da je njegova sorodna duša.

55-letni slavni igralec je srečo našel ob 23 let mlajši ženi. "Našel sem svojo sorodno dušo in jo ljubim," je povedal Anthony Michael Hall, ki se ga mnogi spomnijo po kultnem filmu The Breakfast Club, v nedavnem intervjuju za revijo People. Dodal je, da si je že kot mlad želel ustvariti družino nekoliko pozneje v življenju in da danes ne bi mogel biti srečnejši.

Anthony Michael Hall s soprogo Lucio.
Anthony Michael Hall s soprogo Lucio. FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki jo je prekinila pandemija

Hall in slovaška igralka ter nekdanja manekenka Lucia Oskerova sta se skupaj v javnosti začela pojavljati leta 2014. Nekaj let pozneje sta se zaročila, poroko pa sta načrtovala za leto 2020. Pandemija covida-19 je njune načrte prekrižala, zato sta se najprej poročila na zasebnem obredu, pozneje pa pripravila še slovesnost, kakršno sta si želela od začetka.

Oče je postal pri 55 letih

Junija 2023 sta dobila sina Michaela Anthonyja Halla II. Igralec je takrat priznal, da so bili prvi tedni starševstva naporni, a hkrati nepozabni. "Prvi mesec je pravi kaos. Izgubiš ogromno spanca, vendar je to tudi najlepše obdobje," je povedal kmalu po rojstvu sina.

Ime dečka ni naključje. Hall je pojasnil, da sta se z ženo odločila za oznako II. namesto tradicionalnega Junior, saj sta želela ohraniti polno družinsko ime, a se izogniti običajni ameriški poimenovalni praksi.

"To je moja največja življenjska vloga"

Danes Hall pravi, da je očetovstvo daleč najpomembnejša vloga v njegovem življenju. "To je služba 24 ur na dan, vendar v njej resnično uživava. Sin nama vsak dan prinese ogromno veselja," je dejal. Dodal je, da je deček pred približno pol leta začel obiskovati vrtec, odlično napreduje in raste tako hitro, da je videti precej starejši od svojih let.

Hall, ki je zaslovel že kot najstnik v uspešnicah, kot so The Breakfast Club, Sixteen Candles in Weird Science, danes pravi, da nobena filmska vloga ne more prekositi občutka, ki ga prinašata družinsko življenje in očetovstvo. Po desetletjih kariere je prepričan, da je največji uspeh dosegel šele zunaj filmskih studiev – doma, ob ženi in sinu.

Viri: People, Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Anthony Michael Hall Lucia Oskerova osebnosti očetovstvo zvezdniki
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