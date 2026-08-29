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Anthony Kiedis in Eileen Kelly
Odnosi

Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle

B.R.
29. 08. 2026 02.59
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Anthony Kiedis je že desetletja eden najbolj prepoznavnih glasbenikov, zdaj pa pozornost vzbuja tudi njegovo zasebno življenje. 63-letni pevec skupine Red Hot Chili Peppers je v zvezi s 30-letno Eileen Kelly. Med njima je kar 33 let razlike.

Anthony Kiedis in Eileen Kelly sta vse pogosteje skupaj

O njunem razmerju se je začelo ugibati v začetku leta, ko so ju opazili skupaj na zabavi po podelitvi glasbenih nagrad grammy. Sledilo je še nekaj skupnih pojavljanj, zato je postajalo vse bolj jasno, da ne gre zgolj za prijateljstvo.

Pred kratkim so ju fotografi ujeli med večernim izhodom na Beverly Hillsu. Po večerji v znani restavraciji sta se skupaj odpravila proti Kiedisovemu motociklu, pri tem pa sta se držala za roke. Pred fotografi sta si izmenjala tudi poljub.

O njuni zvezi je poročal tudi People, ki je objavil fotografije njunega skupnega večera.

Anthony Kiedis in Eileen Kelly
Anthony Kiedis in Eileen Kelly FOTO: Profimedia

O 33 letih razlike je spregovorila sama

Kellyjeva ni neznanka javnosti. Je avtorica in voditeljica podkasta Going Mental, v katerem govori predvsem o odnosih, intimnosti in duševnem zdravju.

O razmerju z veliko starejšim moškim je spregovorila tudi v osebnem zapisu za revijo Vogue. Kiedisa v njem sicer ni imenovala, vendar je bilo glede na njuna skupna pojavljanja precej jasno, o kom govori.

Zapisala je, da je prvič v zvezi z moškim, ki je toliko starejši od nje. Prav starostna razlika je po njenem mnenju ena prvih stvari, ki jih opazijo ljudje okoli njiju.

Nekateri mislijo, da je Kiedis njen oče

Eileen Kelly je razkrila tudi nekaj precej neprijetnih situacij, ki jih doživlja zaradi razlike v letih. Ljudje njenega partnerja včasih zamenjajo za njenega očeta.

Kot je zapisala v reviji Vogue, se je morala zaradi tega soočiti tudi z različnimi odzivi okolice. Nekateri so nad njunim razmerjem presenečeni, drugi ga hitro ocenjujejo in iščejo razloge, zakaj bi se mlajša ženska odločila za tako starejšega partnerja.

Kellyjeva je želela predvsem poudariti, da njunega razmerja ni mogoče razložiti z enim samim razlogom. Sama je finančno neodvisna, njuna zveza pa je po njenem mnenju precej bolj običajna, kot si predstavljajo ljudje, ki ju opazujejo od zunaj.

Spoznala sta se na rojstnodnevni zabavi

Njuna zgodba se je začela precej običajno. Spoznala naj bi se na rojstnodnevni zabavi, po prvem srečanju pa sta se dogovorila za kavo.

Iz začetnega poznanstva se je postopoma razvilo nekaj več. Kellyjeva je v svojem zapisu opisala, da starostna razlika na začetku zanjo ni bila tako pomembna, kot je postala pozneje, ko je njuno razmerje opazila okolica.

O njeni izkušnji je poročal tudi NME, ki je izpostavil prav njeno odprto razmišljanje o tem, kako družba ocenjuje razmerja z veliko starostno razliko.

Anthony Kiedis
Anthony Kiedis FOTO: Profimedia

Kiedis je bil že prej v zvezah z mlajšimi ženskami

Kiedisovo ljubezensko življenje je bilo v javnosti zanimivo že večkrat. Glasbenik je bil v preteklosti povezan z več ženskami, ki so bile precej mlajše od njega.

Med najbolj odmevnimi je bila njegova zveza z avstralsko manekenko Heleno Vestergaard. Ko sta se leta 2013 začela sestajati, je bila stara 19 let, Kiedis pa 50. Njuno razmerje je trajalo približno dve leti.

Prav ta zveza je v zadnjem času znova postala predmet javnih razprav. O njej je med drugim poročal britanski The Independent, kjer so se znova pojavile kritike na račun velike starostne razlike.

Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
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Viri: People; Vogue; NME; The Independent

Anthony Kiedis Eileen Kelly Red Hot Chili Peppers starostna razlika estrada
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