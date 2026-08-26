Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"

Andreas Unfried je bil župnik župnije St. Ursula v Oberurselu in Steinbachu v nemški zvezni deželi Hessen. O svoji odločitvi je obvestil limburškega škofa Georga Bätzinga in v odprtem pismu pojasnil, zakaj se je odločil za velik življenjski preobrat. O njegovem primeru so poročali tudi nemški mediji, med drugim Tagesschau, Hessenschau in Die Welt.

"Poročil se bom"

Razlog za odhod je Unfried povedal zelo neposredno. V pismu, ki ga je objavila župnija St. Ursula, je zapisal: "Razlog je, da se bom poročil. Že vrsto let na skrivaj živim v zvezi s svojo veliko ljubeznijo." Duhovnik je ob tem priznal, da je za njegovo zvezo vedelo le zelo malo ljudi. Dolga leta je tako nadaljeval duhovniško delo, medtem ko je svoje zasebno življenje držal stran od javnosti. Zdaj, ko je njegova partnerica že v pokoju in se tudi sam približuje koncu poklicnega obdobja, meni, da je prišel čas za drugačno življenje.

icon-expand Po skoraj štirih desetletjih je spoznal, da nima "moči" za življenje v celibatu. FOTO: Shutterstock

Ljubezen je označil za svojo "drugo poklicanost"

Duhovnik svoje odločitve ne opisuje kot zavrnitev vsega, kar je počel doslej. Nasprotno, v pismu se Cerkvi zahvaljuje za desetletja, ki jih je preživel v duhovniški službi. Hkrati je zapisal, da je prišel trenutek, ko želi slediti temu, kar imenuje "druga poklicanost". Kot poroča nemški Kirche+Leben, je ob napovedi poroke jasno povedal, da se zaveda posledic svoje odločitve. Posebej pomenljive so njegove besede o partnerici: "Dolgo me je čakala. Za to sem ji zelo hvaležen. Zdaj je dovolj."

Zaveda se, da je kršil celibat

Unfried v pismu ne skriva, da je poznal pravila, ki veljajo za katoliške duhovnike. "Vedno mi je bilo jasno, da Katoliška cerkev za opravljanje duhovniške službe zahteva celibat," je zapisal. Dodal je, da si je prizadeval živeti v skladu s to zahtevo, vendar je po skoraj štirih desetletjih prišel do spoznanja, da te "moči" v sebi nima. Njegova odločitev ima zato tudi neposredne posledice. Limburška škofija ga je po njegovi napovedi poroke suspendirala iz duhovniške službe. Tiskovni predstavnik škofije je za nemško tiskovno agencijo povedal, da škof Bätzing pred tem ni vedel za dolgoletno razmerje.

icon-expand Po njegovi napovedi poroke je bil suspendiran iz duhovniške službe. FOTO: Shutterstock

Po 37 letih zapušča službo brez zamer

Kljub velikemu osebnemu preobratu Unfried pravi, da Cerkve ne zapušča z grenkobo. V pismu se ji zahvaljuje za vse izkušnje, ki jih je pridobil v 37 letih služenja. Med drugim je deloval tudi na različnih področjih limburške škofije, ukvarjal se je s pastoralnim delom in bil dejaven v Karitasu. Izkušnje je pridobival tudi zunaj Nemčije, med drugim v Afriki, na Filipinih in v anglikanski cerkvi v Angliji. Posebej se je zahvalil tudi ljudem, s katerimi je sodeloval v župniji. Priznal je, da razume, da je s svojo odločitvijo nekatere razočaral. Unfried se bo moral po odhodu iz duhovniške službe posloviti tudi od svoje dosedanje vloge v župniji. Kot je zapisal, se želi v prihodnjih mesecih primerno osebno posloviti od župljanov in sodelavcev.

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