Odnosi

5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad

L.G.
27. 01. 2026 03.30
0

Poroka naj bi bila eden najsrečnejših dni v življenju para. A včasih ta poseben dan razkrije tudi razpoke v odnosu, ki se kasneje lahko spremenijo v resne težave.

Poročni fotografi, ki spremljajo vsak nasmeh, pogled in dotik, pravijo, da so prav oni tisti, ki pogosto prvi začutijo, ali je par resnično srečen ali pa v razmerju nekaj ne štima.

Rocio Pagoada, fotografinja iz Chicaga, pravi: 'Ko je par zaljubljen, se to čuti. Na fotografijah je ogromno kemije. Pri nekaterih pa teh iskrivih trenutkov preprosto ni.' Po njenih besedah lahko že malenkosti, kot sta telesna govorica in način, kako se partnerja držita drug ob drugem, veliko povedo o prihodnosti zveze.

Poročni fotografi so tisti, ki spremljajo vsak nasmeh, pogled in dotik, zato pogosto prvi začutijo, ali je par resnično srečen ali pa v razmerju nekaj ne štima.
Poročni fotografi so tisti, ki spremljajo vsak nasmeh, pogled in dotik, zato pogosto prvi začutijo, ali je par resnično srečen ali pa v razmerju nekaj ne štima. FOTO: Shutterstock

Pet opozorilnih znakov po mnenju fotografov:

1. Ženin pretirava z alkoholom

Najpogostejši rdeči alarm je, ko ženin še pred obredom spije preveč. Fotografinja Lauren O'Brien iz New Yorka se spominja ženina, ki se je tako napil, da med fotografiranjem ni mogel stati, nato pa še bruhal v grmovje. Kasneje je izvedela, da je svojo ženo ves čas varal.

Zabava je seveda del poroke, a če je ženin povsem pijan, se hitro porodi vprašanje, ali se poroke sploh veseli.

2. Stopala, obrnjena stran od neveste

Fotograf Michael Cassara je opazil zanimiv vzorec: zaljubljeni moški skoraj vedno nezavedno usmerijo svoje noge proti partnerki. Če so stopala obrnjena proč, je to pogosto znak, da bi najraje ušel.

3. Pomanjkanje navdušenja ob prvem pogledu na nevesto

Prvi pogled para je običajno poln čustev in ganljivosti. A ni vedno tako. Pagoada se spominja ženina, ki je ob pogledu na nevesto izrekel: 'Mislil sem, da boš bolj elegantno oblečena,' stavek, ki pove veliko več, kot bi si želeli.

Že malenkosti, kot sta telesna govorica in način, kako se partnerja držita drug ob drugem, veliko povedo o prihodnosti zveze.
Že malenkosti, kot sta telesna govorica in način, kako se partnerja držita drug ob drugem, veliko povedo o prihodnosti zveze. FOTO: Shutterstock

4. Pomanjkanje nežnosti

Ko sta partnerja resnično povezana, je to očitno: dotiki, skrb in drobne geste bližine. Če eden stalno išče pozornost, drugi pa se odmika, to pogosto kaže na globlje težave.

5. Več zabave v družbi prijateljev kot s partnerjem

Če eden od mladoporočencev oživi šele v krogu prijateljev, medtem ko je ob partnerju hladen in oddaljen, to ni dober znak. Dolgoročno je to lahko opozorilo, da primanjkuje povezanosti.

Seveda pa je treba poudariti, da večina parov na svoj poročni dan žari od sreče. Fotografije takrat ujamejo tisto pristno ljubezen, ki se vidi v vsakem pogledu in dotiku.

Vir: net.hr

