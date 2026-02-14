Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ljubezen na prvo pogled
Odnosi

Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?

Eva Andjelić
14. 02. 2026 03.00
0

Privlačnost do drugih ljudi je ena tistih tem, o katerih se redko govori odkrito, še posebej v kontekstu zakona. Ko se pojavi, jo pogosto spremljata občutek krivde in strah, da z razmerjem nekaj ni v redu. Mnogi moški si vprašanje zastavljajo skrivoma: "Če me ob partnerki še vedno privlačijo druge ženske, ali to pomeni, da v zakonu nekaj manjka?".

Odgovor na vprašanje "Ali me ob partnerki lahko privlačijo druge ženske" je bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled, in predvsem manj črno-bel. Preverili smo, kaj o tem menijo strokovnjaki.

Privlačnost do drugih žensk ni nujno znak nezadovoljstva v razmerju.
Privlačnost do drugih žensk ni nujno znak nezadovoljstva v razmerju. FOTO: Dreamstime

Privlačnost ni enaka dejanju

Prva pomembna ločnica, ki jo je treba postaviti, je razlika med občutkom in vedenjem.

Privlačnost je psihološki in biološki odziv, ki se zgodi spontano. Ne zahteva zavestne odločitve in se pogosto pojavi, še preden se je sploh zavemo. Napram temu so dejanja zavestna, premišljena in nosijo posledice. To, da moški v zakonu opazi in občuti privlačnost do druge ženske, še ne pomeni, da bo to privlačnost tudi udejanjil.

Veliko moških naredi napako, ko privlačnost enači z nezvestobo. V resnici gre za dve povsem različni stvari. Privlačnost je signal, vedenje pa izbira. Psihologi poudarjajo, da je zrelost v odnosu prav v tem, da posameznik prepozna svoje notranje odzive, a se kljub temu zavestno odloči, kako bo z njimi ravnal.

'Ženske ljubijo barabe' - mit ali resnica?
Preberi še
'Ženske ljubijo barabe' - mit ali resnica?

Zakaj se privlačnost sploh pojavi?

Privlačnost do drugih žensk v zakonu ni nujno znak nezadovoljstva v razmerju. Pogosto je rezultat več dejavnikov, ki nimajo neposredne povezave s partnerko. Novost, drugačnost, samozavest ali celo določena energija, ki jo izžareva druga oseba, lahko sprožijo občutek privlačnosti.

Človeški možgani so naravnani tako, da se odzivajo na novost. Dolgotrajni odnosi temeljijo na varnosti, stabilnosti in predvidljivosti, kar je njihova največja prednost, a hkrati tudi razlog, zakaj včasih manj stimulirajo dopaminski sistem. To ne pomeni, da je z zakonom nekaj narobe, temveč da se možgani odzivajo na drugačen dražljaj.

Pomembno je razumeti, da privlačnost pogosto govori več o notranjem stanju moškega kot o njegovi partnerki. Lahko odraža potrebo po potrditvi, občutek nepomembnosti, željo po občutku zaželenosti ali celo potrebo po lastni vitalnosti.

Privlačnost je več, kot samo videz.
Privlačnost je več, kot samo videz. FOTO: Dreamstime

Moški ego in potreba po potrditvi

Pri mnogih moških ima privlačnost do drugih žensk močno povezavo z egom. Občutek, da si opažen ali zanimiv, lahko deluje kot močna potrditev lastne vrednosti. To še posebej pride do izraza v obdobjih, ko se moški v življenju sooča s stresom, rutino ali občutkom stagnacije.

Zakon pogosto prinese več odgovornosti in manj prostora za igrivost. V takšnem okolju se lahko zgodi, da moški začne iskati zunanje potrditve, ne zato, ker bi si želel druge ženske, temveč zato, ker želi ponovno občutiti del sebe, ki ga je v vsakdanjem ritmu izgubil. To ne pomeni, da je takšno iskanje potrditve idealno ali brez posledic, pomeni pa, da ima svoj psihološki kontekst, ki ga je vredno razumeti, preden ga obsojamo.

Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Preberi še
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni

Kdaj privlačnost postane problem?

Privlačnost sama po sebi ni problem. Problem postane takrat, ko začne usmerjati vedenje. Če moški začne zavestno iskati stike, fantazirati na način, ki ga oddaljuje od partnerke, skrivati pogovore ali vlagati čustveno energijo v drugo osebo, se meja začne premikati.

Tukaj ne gre več za bežen občutek, temveč za postopno erozijo odnosa. Psihologi opozarjajo, da se večina nezvestob ne začne z namero, temveč z majhnimi prestopi meja, ki se sčasoma normalizirajo. Ko moški sam pri sebi racionalizira, da "saj se ni nič zgodilo", je pogosto že korak pred tem, da se nekaj zgodi. Zato je ključnega pomena, da posameznik sam pri sebi iskreno preveri, kako ravna s to privlačnostjo in kakšno vlogo ji daje v svojem življenju.

To so laži, ki jih poročeni moški govorijo svojim ljubicam
Preberi še
To so laži, ki jih poročeni moški govorijo svojim ljubicam

Je zvestoba še realen koncept?

Sodobni odnosi so pogosto postavljeni pred vprašanje, kaj sploh pomeni zvestoba. Ali pomeni, da nikoli več ne občutimo privlačnosti do nikogar drugega? Ali pomeni, da se odrečemo delu svoje človeške narave? Večina strokovnjakov se strinja, da zvestoba ne pomeni odsotnosti privlačnosti, temveč zavestno izbiro partnerja kljub obstoju drugih možnosti.

Zrel odnos ne temelji na iluziji, da sta partnerja drug za drugega edini privlačni bitji na svetu, temveč na dogovoru, da drug drugega postavljata na prvo mesto. Prav ta izbira daje odnosu težo in vrednost.

Bi morali o tem govoriti s partnerko?

Vprašanje, ali je smiselno partnerki priznati, da vas privlačijo druge ženske, je občutljivo in odvisno od konteksta. Iskrenost je pomembna vrednota v odnosu, a iskrenost brez empatije lahko povzroči več škode kot koristi. Če gre za splošen občutek, ki ga razumete in znate obvladovati, razkritje pogosto ni potrebno.

Če pa privlačnost kaže na globlje nezadovoljstvo, čustveno oddaljenost ali nerešene konflikte, je pogovor smiseln, in to ne o konkretnih osebah, temveč o občutkih, ki jih doživljate v odnosu. Cilj ni priznanje krivde, temveč iskanje bližine in razumevanja.

Iskrenost brez empatije lahko povzroči več škode kot koristi.
Iskrenost brez empatije lahko povzroči več škode kot koristi. FOTO: Shutterstock

Privlačnost kot signal, ne grožnja

Namesto da privlačnost do drugih žensk dojemamo kot nevarnost za zakon, jo lahko razumemo kot signal. Signal, da je morda čas za več povezanosti, več pogovora, več skupnih izkušenj ali več pozornosti do sebe in odnosa. Zakon ni stanje, temveč proces. Privlačnost, ki se pojavi zunaj odnosa, ne pomeni nujno, da je znotraj odnosa nekaj narobe. Pogosto pomeni le, da smo ljudje s čustvi in potrebami, ki jih ni mogoče preprosto izklopiti.

Erotika in odnosi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
privlačnost odnosi privlačnost do drugih varanje iskrenost v odnosu
Odnosi

Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518