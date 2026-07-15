"Alfa moški" z interneta spreminjajo moške: ko spletni nasveti začnejo uničevati razmerje

Kaj je manosfera in zakaj povzroča toliko razprav?

Izraz manosfera se uporablja za različne spletne skupnosti, podkaste, forume in vplivneže, ki razpravljajo o moških temah, odnosih in vlogi moških v družbi. Del teh skupnosti se osredotoča na osebni razvoj, telesno pripravljenost in samozavest, drugi deli pa so povezani z izrazito protifeminističnimi pogledi in idejami o nadrejenosti moških. Kot pojasnjujejo pri založbi Merriam-Webster, se izraz manosfera pogosto uporablja za spletna okolja, kjer se pojavljajo protifeministična stališča, kritika sodobnih spolnih vlog in različne predstave o "pravi" moškosti. Raziskovalci opozarjajo, da ta spletni prostor ni enoten. V njem so različne skupine in pogledi, vendar so nekatere skupnosti povezane s širjenjem sovražnega govora do žensk in rigidnih predstav o odnosih med spoloma.

icon-expand Ideja "alfa moškega" temelji na predstavi, da mora biti moški dominanten, čustveno nedostopen, vedno nadzorovati položaj in v odnosu prevzeti glavno vlogo. FOTO: iStockphoto

Od podkastov do težav v spalnici

Vpliv spletnih vsebin se pogosto začne neopazno. Moški lahko začne poslušati podkaste ali spremljati videoposnetke, ki govorijo o uspehu, samozavesti, zmenkih ali izboljšanju življenjskega sloga. Težava nastane, ko se nasveti spremenijo v prepričanja, da so odnosi predvsem boj za moč. Po poročanju New York Posta so nekateri pravni strokovnjaki in ženske, ki so delile svoje izkušnje, opozorili na primere, ko se je vedenje partnerjev po vplivu takšnih spletnih vsebin začelo spreminjati. Nekatere ženske opisujejo, da so njihovi partnerji postali bolj osredotočeni na ideje o prevladi, tradicionalnih vlogah in "alfa" vedenju. Pri tem ni mogoče trditi, da vsak moški, ki spremlja vsebine o moškosti ali osebni rasti, razvije takšne vzorce. Ključna razlika je v tem, ali vsebine spodbujajo odgovornost, spoštovanje in osebni razvoj ali pa ustvarjajo nezaupanje do partnerk.

Ko se "alfa moškost" preseli v vsakdanje življenje

Ideja "alfa moškega" temelji na predstavi, da mora biti moški dominanten, čustveno nedostopen, vedno nadzorovati položaj in v odnosu prevzeti glavno vlogo. Takšne vsebine so na družbenih omrežjih pogosto predstavljene kot recept za uspeh pri ženskah. Težava nastane, ko se takšna pravila začnejo uporabljati v resničnih odnosih. Partnerstvo namreč temelji na sodelovanju, zaupanju in prilagajanju, ne pa na nenehnem dokazovanju, kdo ima več moči. Kot kažejo raziskave o odnosih in spolnih vlogah, lahko zelo toga pričakovanja glede vloge moškega in ženske vplivajo na zadovoljstvo v partnerskem odnosu. Analiza raziskav, objavljena pri Cambridge University Press, je pokazala povezave med predstavami o spolnih vlogah in kakovostjo partnerskih odnosov.

icon-expand Nekatere ženske opisujejo, da so njihovi partnerji postali bolj osredotočeni na ideje o prevladi, tradicionalnih vlogah in "alfa" vedenju. FOTO: Thinkstock

Zakaj so nekateri moški dovzetni za takšne vsebine?

Strokovnjaki opozarjajo, da del privlačnosti teh spletnih skupnosti izhaja iz občutka pripadnosti. Nekateri moški, predvsem mlajši, v njih iščejo odgovore na vprašanja o samozavesti, osamljenosti, zmenkih in uspehu. Po navedbah organizacije UN Women se je manosfera iz bolj obrobnih spletnih okolij razširila na večje platforme, kjer lahko algoritmi uporabnikom hitro priporočajo podobne vsebine. Organizacija opozarja, da lahko nekateri deli teh skupnosti vplivajo na odnos do žensk in enakosti spolov. Za moškega, ki se počuti neuspešnega, zavrnjenega ali izgubljenega, so lahko preprosti odgovori zelo privlačni. Sporočila v slogu "problem niso tvoje navade, ampak ženske ali družba" lahko ponudijo hitro razlago, vendar pogosto ne vodijo do resničnih rešitev.

Kaj lahko moški naredijo drugače?

Sodobna moškost ne pomeni izgube moči, temveč sposobnost nadzora nad lastnim vedenjem. Samozavesten moški ni tisti, ki mora vedno zmagati v odnosu, ampak tisti, ki zna poslušati, prevzeti odgovornost in graditi zaupanje – seveda to velja za obe strani. Osebna rast, telesna pripravljenost, kariera in samozavest so lahko pozitivni cilji. Težava nastane, ko se uspeh meri zgolj s statusom, nadzorom nad drugimi ali prepričanjem, da je partnerka nasprotnik.

icon-expand Samozavesten moški ni tisti, ki mora vedno zmagati v odnosu, ampak tisti, ki zna poslušati, prevzeti odgovornost in graditi zaupanje. FOTO: Adobe Stock

Odnos ne sme postati tekmovanje

Internet je odprl prostor za številne pogovore o tem, kaj pomeni biti moški danes. Nekateri od teh pogovorov so koristni, drugi pa lahko ustvarijo napačne predstave o odnosih. Zakoni in zveze se običajno ne končajo zaradi enega podkasta ali enega videoposnetka, temveč zaradi dolgotrajnih sprememb v vedenju, komunikaciji in vrednotah. Prav zato je pomembno, da moški kritično presodijo vsebine, ki jih spremljajo, in razmislijo, ali jih te vodijo k boljšim odnosom ali večji oddaljenosti od ljudi, ki jim največ pomenijo.

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