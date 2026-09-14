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Alan Ritchson
Odnosi

Po 20 letih je konec: zvezdnik se ločuje

B.R.
14. 09. 2026 10.01
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Zvezdnik serije Reacher in njegova žena sta po dveh desetletjih zakona sporočila, da končujeta svojo zakonsko zvezo. Kljub razhodu poudarjata, da bodo njuni trije sinovi ostali njuna največja prioriteta.

Po 20 letih zakona sta sprejela težko odločitev

Ameriški igralec Alan Ritchson, ki je svetovno prepoznavnost dosegel z vlogo Jacka Reacherja v istoimenski seriji, in njegova žena Catherine sta javnost presenetila z novico o koncu njunega zakona.

Par je 12. septembra 2026 v skupni objavi na družbenih omrežjih sporočil, da sta se po 20 letih skupaj odločila svojo zvezo nadaljevati na drugačen način. Pri tem sta poudarila, da med njima ostajata ljubezen in spoštovanje.

Revija People poroča, da sta v skupni izjavi zapisala, da sta skupaj odraščala, si ustvarila življenje in družino ter vzgajata tri sinove. Prav njihovo dobro počutje bo tudi v prihodnje v središču njune pozornosti.

"Naši fantje bodo vedno središče našega sveta," je bilo eno ključnih sporočil njune objave.

Spoznala sta se kot najstnika

Njuna ljubezenska zgodba se je začela precej pred Ritchsonovo hollywoodsko slavo. Alan in Catherine sta se spoznala kot najstnika v plesnem razredu na Floridi.

Po poročanju revije Us Weekly sta se kot mlada nekaj časa dobivala, nato pa sta se razšla. Čez nekaj let sta se ponovno srečala in znova vzpostavila odnos. Leta 2006 sta se poročila.

V dvajsetih letih zakona sta dobila tri sinove – Calema, Edana in Amoryja.

Njuno razmerje je bilo večino časa precej oddaljeno od hollywoodskega blišča. Catherine je svojega moža podpirala tudi med njegovim vzponom v igralskem svetu, družina pa je pogosto prilagajala svoje življenje njegovemu zahtevnemu delovnemu urniku.

Zvezdnik serije Reacher po 20 letih zakona sporočil, da se ločuje
Zvezdnik serije Reacher po 20 letih zakona sporočil, da se ločuje FOTO: Profimedia

Želiva ostati najboljša sostarša, kar lahko

Kljub koncu zakonske zveze sta Alan in Catherine v skupnem sporočilu poudarila, da želita ohraniti prijateljski odnos.

Entertainment Weekly poroča, da sta kot pomembne vrednote v novem življenjskem obdobju izpostavila prijateljstvo, dostojanstvo in zavezanost temu, da bosta čim boljša sostarša.

Obenem sta javnost prosila za nekaj zasebnosti. Kot sta poudarila, je sprememba dovolj težka že sama po sebi, zato si želita, da bi lahko novo poglavje začela brez dodatnega pritiska javnosti.

Ločitev naj bi se začela že prej

Čeprav sta odločitev javno potrdila šele septembra, naj bi se njuna zakonska kriza začela že precej prej.

Po podatkih, ki jih je objavil Page Six, je Alan Ritchson zahtevo za ločitev vložil že decembra 2025. Po navedbah vira naj bi se zakonca marca 2026 za kratek čas ponovno zbližala, nato pa sta se odločila, da bosta zakon vendarle končala.

Ritchson je z Reacherjem postal svetovna zvezda

Ritchsonova kariera je v zadnjih letih doživela velik vzpon. Preden je dobil vlogo Jacka Reacherja, je nastopal v serijah in filmih, med drugim v Smallville, Blue Mountain State, The Hunger Games: Catching Fire in Titans.

Prelomnica je prišla leta 2022, ko je prevzel glavno vlogo v seriji Reacher, posneti po romanih ameriškega pisatelja Leeja Childa.

Vloga robustnega in neustrašnega nekdanjega vojaškega policista ga je izstrelila med najbolj prepoznavne akcijske igralce svoje generacije.

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Viri: People, Entertainment Weekly, Page Six, Us Weekly, Fox News, TMZ, News.com.au

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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