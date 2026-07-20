Tik pred deseto obletnico poroke počilo: zvezdnica končuje zakon

Hollywoodska igralka Abby Elliott začenja novo poglavje v zasebnem življenju. Zvezdnica serije "The Bear" se je odločila končati zakon s producentom in scenaristom Billom Kennedyjem, s katerim sta bila poročena od leta 2016. Kot poroča revija People, je igralka ločitvene dokumente vložila na sodišču v Los Angelesu, kot razlog za razhod pa navedla "nepremostljive razlike".

icon-expand Abby Elliott se po desetih letih ločuje. FOTO: Profimedia

Zakon se je končal tik pred deseto obletnico poroke

Zvezdnika sta se poročila 8. septembra 2016, njuna zveza pa je trajala skoraj desetletje. Po podatkih sodnih dokumentov naj bi kot datum uradnega razhoda navedla 8. julij, zahtevo za ločitev pa je igralka vložila 17. julija. Par je bil v javnosti večinoma znan kot precej zaseben. Čeprav sta občasno spregovorila o svojem življenju, podrobnosti odnosa nista pogosto delila z javnostjo. Njuna zgodba je bila posebej odmevna, ko sta javno govorila o težavah z zanositvijo in poti do starševstva. Pozneje sta se razveselila dveh otrok – hčerke Edith in sina Williama.

Zahteva skupno skrbništvo nad otrokoma

Pomemben del ločitvenega postopka bo ureditev vprašanj, povezanih z otrokoma. Abby Elliott v sodnih dokumentih zahteva skupno pravno in fizično skrbništvo, kar pomeni, da želi, da oba starša ostaneta enakovredno vključena v njuno življenje. Po navedbah ameriškega portala Page Six je igralka poleg tega zahtevala tudi finančno podporo za vzgojo otrok. Hkrati želi, da Bill Kennedy ne bi imel pravice zahtevati preživnine od nje, prav tako pa naj bi zahtevala, da nekdanji mož krije stroške njenega pravnega zastopanja. Za zdaj nekdanja partnerja javno nista razkrila dodatnih podrobnosti o razlogih za konec zakona. Prav tako ni znano, ali je bil razhod posledica določenega dogodka ali daljšega obdobja težav v odnosu.

Zaslovela je kot Natalie v seriji "The Bear"

Abby Elliott je širšo prepoznavnost dobila z vlogo Natalie "Sugar" Berzatto v priljubljeni seriji "The Bear", kjer spremlja zgodbo družine, ki se znajde v svetu zahtevne restavracije. Pred tem je bila znana tudi kot članica igralske zasedbe oddaje "Saturday Night Live", kjer je nastopala med letoma 2008 in 2012. Njena igralska pot vključuje tudi številne televizijske in filmske projekte. Bill Kennedy je medtem deloval predvsem v zakulisju televizijske industrije kot producent in scenarist. Sodeloval je pri več znanih projektih, med drugim pri serijah "House of Cards", "The Morning Show" in "Tell Me Lies", navaja portal Parade.

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