7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo

Napram pogostemu prepričanju prepričljiv nastop ni stvar prirojenega talenta, temveč pogosto skupek majhnih navad, ki jih je mogoče razviti. Raziskave, ki so jih izvajali v sodobnih delovnih okoljih, kažejo, da prepričljivost v komunikaciji temelji predvsem na jasnosti, občutku za sogovornika, mirnosti pod pritiskom in sposobnosti, da svoje misli izrazimo koherentno.

Prepričljiva komunikacija v praksi

Dolga leta je veljalo, da je v službi najbolj prepričljiv tisti, ki govori najhitreje ali najglasneje. Danes vemo, da takšen pristop zajema le del slike. Prepričljiva komunikacija namreč vključuje sposobnost, da misel strukturirate, jo prilagodite sogovorniku, ostanete mirni, a hkrati dovolj jasni, da vaše sporočilo ne izgubi teže. Poleg vsebine imajo pomembno vlogo tudi ton glasu, tempo govora, izbira besed in občutek, za to, kdaj je bolje govoriti manj. Prav zato se prepričljivost pogosto ne kaže v dramatičnem nastopu, temveč v drobnih razlikah, zaradi katerih nekdo deluje premišljeno in vredno posluha.

icon-expand Ena najpogostejših napak v službeni komunikaciji je prehiter tempo govora. FOTO: Adobe Stock

7 trikov za bolj prepričljivo komunikacijo v službi:

1. Govorite počasneje, kot se vam zdi naravno Ena najpogostejših napak v službeni komunikaciji je prehiter tempo govora. Kadar želimo izpasti kompetentni, se pogosto ujamemo v tempo, ki deluje živčno ali napeto. Hitrost sicer lahko daje vtis energije, redko pa daje vtis suverenosti. Ljudje, ki komunicirajo prepričljivo, si za izražanje misli praviloma vzamejo več časa. Ne hitijo skozi stavke in ne bežijo pred tišino. Počasnejši tempo daje vtis nadzora, sogovorniku pa omogoča, da vašim mislim bolje sledi. To pušča vtis samozavesti, saj se ne trudite, da bi zavzeli čimmanj prostora in časa. 2. Ne začenjajte vsake misli z opravičevanjem Veliko ljudi v službi svoje ideje nehote oslabijo že v prvem stavku. Stavke začenjajo z opravičili ali pomanjševalnicami (npr. Samo želel sem...' itd.). Takšne formulacije sicer res delujejo vljudno, a pogosto po nepotrebnem zmanjšajo težo povedanega.

icon-expand V službi ljudje pogosto govorijo predolgo, preden pridejo do bistva. FOTO: Profimedia

Prepričljiva komunikacija sicer ne pomeni arogance, temveč to, da svoje misli predstavite brez nepotrebnega zmanjševanja. Namesto, da se opravičujete za svoje predloge, jih raje podajte jasno in odprto. 3. Najprej povejte bistvo, šele nato dodatno razložite V službi ljudje pogosto govorijo predolgo, preden pridejo do bistva. Posledica je, da sogovornik med razlago izgubi fokus ali pa sploh ne razume, kaj je glavno sporočilo. Veliko bolj prepričljivo deluje, če najprej jasno poveste bistvo in ga šele nato razširite. To pomeni, da že na začetku jasno poveste, kaj predlagate ali kaj opažate. Takšna struktura deluje bolj zrelo, bolj poslovno in sogovorniku omogoča, da vaše razmišljanje lažje umesti v kontekst. 4. Manj mašil, več tišine Besede, kot so npr. Pač', ubistvu' ipd., so v spontanem govoru običajne. Težava nastane, ko jih uporabljamo prepogosto. Takrat začne govor delovati manj odločno in manj premišljeno. Prepričljivi govorci ne zapolnijo vsake praznine. Zmorejo narediti kratek premor in pustiti, da misel stoji. Tišina v komunikaciji ni vedno znak negotovosti, temveč je pogosto ravno nasprotno: je znak, da oseba ne paničari, če ni vsak trenutek zapolnjen z besedami. 5. Postavljajte trditve, ne vprašanj Mnogi ljudje v službi tudi povsem jasne misli izrečejo kot vprašanje. Ob tem gre intonacija na koncu stavka navzgor, kot da iščejo potrditev, čeprav govorijo o nečem, kar dobro poznajo. To lahko oslabi vtis sigurnosti vase. Vsekakor ni nič narobe z vprašanji, kadar jih zares postavljamo. A kadar predstavljate svoje mnenje, predlog ali strokovno oceno, je bolje, da to zveni kot trditev. Razlika je majhna, učinek pa velik. Ljudje veliko hitreje verjamejo nekomu, ki svoje misli pove mirno in odločno.

icon-expand Velika napaka v službeni komunikaciji je prepričanje, da je dovolj, če imate prav. FOTO: Adobe Stock

6. Ne razlagajte predolgo Ko nas v službi nekdo prekine, podvomi v naš predlog ali se z nami ne strinja, imamo pogosto potrebo, da vse še bolj natančno razložimo. A ravno to lahko ustvari vtis obrambnosti. Daljša kot je razlaga, večja je verjetnost, da začnete zveneti, kot da se zagovarjate. Veliko bolj prepričljivo deluje, če ostanete kratki in mirni. Povejte bistvo in se ustavite. Kdor govori pod pritiskom brez pretiranega dokazovanja, pogosto deluje bolj samozavestno kot nekdo, ki skuša z dodatnimi argumenti na silo rešiti vtis. 7. Prilagodite komunikacijo osebi, ne le temi Velika napaka v službeni komunikaciji je prepričanje, da je dovolj, če imate prav. V praksi pa ni pomembno le, kaj poveste, ampak tudi komu to poveste in kako ta oseba informacije sprejema. Nekateri cenijo jedrnatost, drugi več razlage, tretji potrebujejo več konteksta ali bolj umirjen ton. Prepričljivi sogovorniki znajo prebrati prostor. Razumejo, da ista ideja ne bo enako učinkovita pri vsakem človeku. Prav ta socialna prilagodljivost pogosto naredi razliko med nekom, ki je le strokoven, in nekom, ki zna svoje znanje tudi učinkovito prenesti naprej.

Prepričljivost ne pomeni nujno dominance

Čeprav se prepričljiva komunikacija pogosto dojema kot izraz moči, ni nujno povezana z glasnostjo, agresijo ali potrebo po prevladi. Ravno nasprotno - najbolj prepričljivi ljudje v službi pogosto delujejo mirno in brez potrebe, da bi preglasili druge. Ko posameznik razvije bolj jasno in zavestno komunikacijo, ne deluje le bolj profesionalno, ampak tudi lažje doseže, da njegove ideje v službi zares pridejo do izraza.

