6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja

V nadaljevanju predstavljamo šest znakov, ki lahko kažejo na to, da je partnerski odnos prestopil mejo zdrave dinamike in kaže znake čustvene zlorabe.

Kaj sploh pomeni čustvena zloraba'?

V javnih razpravah se o čustveni zlorabi pogosto govori predvsem v kontekstu ženskih žrtev, kar je vsekakor potrebno. A to ne pomeni, da moški ne morejo biti žrtve enake dinamike. Psihološke raziskave jasno kažejo, da so tudi moški lahko ujeti v odnose, kjer so sistematično razvrednoteni, nadzorovani ali čustveno izčrpani. Razlika je le v tem, da o tem redkeje govorijo in to tudi kasneje opazijo. Čustvena zloraba sicer vključuje vzorce vedenja, s katerimi ena oseba sistematično spodkopava občutek vrednosti, varnosti in avtonomije druge osebe. Gre za dolgotrajno dinamiko, ne le za enkraten konflikt ali slab dan. Pri tem ne gre za preprost spor med partnerjema, temveč za dolgotrajnejšo dinamiko, ki pusti močne posledice na tisti osebi, ki je bila čustveno zlorabljena. Kot ključno razliko med običajnim sporom in čustveno zlorabo lahko tako smatramo element ponavljanja, neravnovesja moči in številne posledice za psihično stanje žrtve.

icon-expand Psihološke raziskave jasno kažejo, da so tudi moški lahko ujeti v odnose, kjer so sistematično razvrednoteni, nadzorovani ali čustveno izčrpani. FOTO: Adobe Stock

Da boste lažje identificirali, če se čustvena zloraba dogaja tudi vam, smo v nadaljevanju zbrali 6 znakov, ki nakazujejo na to, da ste potencialna žrtev čustvene zlorabe:

1. Vzbujanje dvoma v vašo presojo resničnosti

Eden najpogostejših znakov čustvene zlorabe je t. i. Gaslighting'. S tem angleškim izrazom se nanašamo na manipulativno vedenje, pri katerem gre za postopno spodkopavanje vašega občutka za realnost. Praktično bi to izgledalo tako, da partnerka zanika dogodke, ki so se zgodili, preobrača vaše besede ali vam očita, da ste preobčutljivi, pretiravate ali si stvari domišljate, kljub temu, da sami dobro veste, kakšna je bila resnica. Če se to manipulativno vedenje pojavlja dlje časa, se s časom zgodi to, da druga oseba začne dejansko dvomiti v svojo realnost. Sčasoma se lahko začnete spraševati, ali sploh pravilno doživljate realnost - namesto da bi zaupali svojim občutkom, se vse pogosteje zanašate na njeno interpretacijo dogodkov. To vodi v izgubo notranje gotovosti in povečuje psihološko odvisnost od partnerke.

2. Kritika je stalna, pohvala pa redka ali pogojena

Vsak odnos vključuje povratne informacije, a v dinamiki čustvene zlorabe kritika postane prevladujoča oblika komunikacije. Vaša dejanja, mnenja ali osebnostne lastnosti so pogosto tarča pripomb ali posmeha. Pohvala, če sploh pride, je pogosto pogojena, s čimer se ustvarja občutek, da nikoli niste dovolj dobri in da morate nenehno dokazovati svojo vrednost.

icon-expand Vsak odnos vključuje povratne informacije, a v dinamiki čustvene zlorabe kritika postane prevladujoča oblika komunikacije. FOTO: Shutterstock

3. Občutek krivde vas spremlja skoraj ves čas

Moški v čustveno zlorabnih odnosih pogosto poročajo o stalnem občutku krivde, kar doživljajo tudi takrat, ko objektivno niso storili nič narobe. Če je partnerka slabe volje, se vprašate, kaj ste naredili narobe. Če izrazite svoje potrebe, imate občutek, da ste sebični. Krivda lahko hitro postane orodje nadzora. Namesto enakovrednega dialoga se odnos začne vrteti okoli izogibanja konfliktu in ohranjanja miru, kar gre pogosto na vašo škodo.

4. Vaše meje niso spoštovane

V zdravem odnosu so meje nekaj, kar se upošteva, četudi se z njimi ne strinjamo. Pri čustveni zlorabi pa so vaše meje pogosto razvrednotene ali ignorirane. Ko poskusite postaviti jasno mejo, naletite na posmeh ali celo kaznovanje v obliki molka, umika ali čustvene distance. Sčasoma se lahko zgodi, da svojih meja sploh več ne postavljate, ker ste se naučili, da to vodi le v dodatne konflikte.

icon-expand Krivda lahko hitro postane orodje nadzora. Namesto enakovrednega dialoga se odnos začne vrteti okoli izogibanja konfliktu in ohranjanja miru, kar gre pogosto na vašo škodo. FOTO: Adobe Stock

5. Postopno se umikate od drugih ljudi

Čustvena zloraba redko poteka izolirano od socialnega konteksta. Pogosto se začne z omalovaževanjem vaših prijateljev, družine ali interesov. Partnerka lahko subtilno ali odkrito daje vedeti, da drugi slabo vplivajo na vas, da vas ne razumejo ali da vam ne želijo dobrega. Posledica takšnega vedenja je postopna socialna izolacija. Manj je stikov, manj zunanjih perspektiv in s tem večja odvisnost od odnosa, ki vas izčrpava.

6. Pogosto se počutite manjši, kot ste bili prej

Eden najbolj zanesljivih pokazateljev čustvene zlorabe ni posamezen dogodek, temveč dolgoročna sprememba v tem, kako se doživljate. Če imate občutek, da ste v odnosu izgubili samozavest, spontanost ali veselje do stvari, ki so vas nekoč definirale, to ni naključje. Zdrav odnos človeka praviloma krepi, tudi skozi konflikte, odnos, v katerem je prisotna čustvena zloraba, pa postopno krči vaš notranji prostor doživljanja.

Zakaj je čustveno zlorabo težko prepoznati?

Eden od razlogov je, da se čustvena zloraba pogosto prepleta z ljubeznijo in upanjem, da se bo situacija izboljšala. Poleg tega družbena pričakovanja moškosti ravno moškim pogosto otežujejo, da bi priznali ranljivost ali poiskali pomoč. Čustvena zloraba tudi redko poteka linearno. Pogosto se izmenjuje z obdobji bližine, obljub in opravičil, kar dodatno zamegli presojo.

Kaj lahko storite, če se prepoznate v teh znakih?

Prvi korak je priznati si, da nekaj ni v redu. To ne pomeni, da morate takoj sprejeti radikalne odločitve, temveč da si dovolite resno vzeti svoje občutke. Pogovor z nevtralno tretjo osebo - psihologom, terapevtom ali zaupanja vrednim posameznikom - lahko pomaga razjasniti dinamiko odnosa. Pomembno je tudi, da ponovno vzpostavite stik s svojo podporno mrežo in postopno utrjujete lastne meje. Ljubezni ni brez konfliktov, a hkrati tudi ne bi smela temeljiti na strahu, krivdi ali nenehnem prilagajanju. Če vas odnos neprestano sistematično izčrpava, zmanjšuje in sili v dvom o sebi, to ni znak šibkosti, temveč signal, da si zaslužite več - spoštovanje, varnost in prostor, v katerem ste lahko to, kar ste.

