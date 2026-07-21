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Odnosi

Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih morate poznati

E.A.
21. 07. 2026 02.16
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Vprašanje financ je pomembna tema vsakega razmerja. Denar v razmerju nedvomno vpliva na občutek varnosti, življenjski slog, načrte za prihodnost in tudi na to, koliko svobode ima par v vsakdanjem življenju. Težava pa nastane, ko denar ni več le del širše slike, ampak postane glavno merilo vaše vrednosti. Kako prepoznati, če se to dogaja v vašem razmerju?

Za vas smo zbrali 5 znakov, ki kažejo, da partnerki morda ni pomemben le odnos, temveč predvsem finančna plat tega, kar ji lahko ponudite.

1. Njena toplina je odvisna od tega, koliko zapravite

Vsak človek ima rad pozornost. Lepo kosilo, darilo, izlet ali nepričakovana gesta lahko v ustaljeno razmerje vnesejo občutek posebnosti. A če se njeno razpoloženje opazno spreminja glede na to, koliko denarja ste zanjo porabili, je to lahko znak, da pozornosti ne doživlja več le kot izraz naklonjenosti, temveč kot dokazovanje vaše vrednosti.

Če je navdušena, ko jo peljete v drag lokal, hladna pa, ko predlagate preprost večer doma, se ne odziva nujno na vas, ampak na sliko, ki jo ustvarjate. Težava je, ko že osnoven občutek bližine postane pogojen z luksuzom. Namreč, partnerka, ki vas ceni, bo znala uživati tudi v preprostih trenutkih.

V zrelem odnosu se par dogovori za različne finančne vloge.
V zrelem odnosu se par dogovori za različne finančne vloge. FOTO: Adobe Stock

2. Pogosto namiguje, da "pravi moški" plača vse

Stavek, da mora "moški poskrbeti za žensko", se večinoma lahko sliši tradicionalno, celo romantično. A v praksi pogosto prikriva zelo enostransko dinamiko. Če se od vas pričakuje, da plačujete večino stvari, pri tem pa partnerka ne izkaže hvaležnosti ali razumevanja vaših zmožnosti, ne gre več za romantiko, ampak za samoumevnost.

Posebej problematično je, če se finančna pričakovanja zavijejo v preizkus moškosti. Če ne plačate večerje, niste dovolj "moški". Če ne kupite darila, se ne trudite. Če omenite stroške, ste skopi. Takšna logika partnerke lahko nakazuje, da moškega ne vidi kot partnerja, ampak kot finančni vir.

V zrelem odnosu se par dogovori za različne finančne vloge. Nekdo zasluži več, drugi manj. Nekdo raje plača večerje, drugi prispeva drugače. Bistvena razlika pa se pokaže v spoštovanju – namreč, če imate občutek, da morate z denarjem ves čas dokazovati svojo vrednost, odnos ni več varen prostor, temveč test, ki ga nikoli povsem ne opravite.

3. Vaši finančni cilji je ne zanimajo

Eden bolj prikritih znakov materialističnega odnosa je pomanjkanje zanimanja za vašo dolgoročno stabilnost. Morda ji je všeč, da dobro zaslužite, a ji ob tem ni preveč pomembno, da varčujete. Všeč ji je, da jo peljete na dopust, a ji je odveč pogovor o kreditu, najemnini, investicijah ali omejitvah. To se pogosto kaže pri majhnih stvareh – ko omenite, da bi ta mesec raje malo zmanjšali stroške, se to hitro obrne v prepir in ko postavite mejo, se počutite krivega, da ste ji nekaj odvzeli.

Partnerka, ki je z vami zaradi odnosa, bo razumela, da denar trenutno pač ni neskončen vir. Morda si bo želela lepih stvari, a bo znala videti širšo sliko. Ne bo tekmovala z vašimi cilji, temveč bo želela vedeti, da imata kot par smer in da gradita za skupen cilj.

Pomembno je ločiti med materializmom in povsem normalno željo po stabilnosti.
Pomembno je ločiti med materializmom in povsem normalno željo po stabilnosti. FOTO: Adobe Stock

4. Darila kot merilo ljubezni

Darila so lahko lep dodatek pri izražanju naklonjenosti, a kadar postanejo glavni dokaz ljubezni, se odnos hitro spremeni v neprestan proces izmenjave – vi dajete stvari, ona pa vrača toplino. Če se ob vsaki obletnici, prazniku ali konfliktu pojavi pričakovanje darila, je smiselno razmisliti o motivih, ki jih ima partnerka v zvezi. To pa sicer ne pomeni, da so darila napačna. Pomeni le, da ne smejo postati valuta, s katero kupujete mir. Ljubezen se skriva tudi v tem, na kakšen način se partnerka odzove, ko ji ne morete ali ne želite nečesa kupiti. Takrat se pogosto razkrije, kako vredna je gesta v resnici.

5. Vaš status je ena pomembnejših lastnosti

Materializem ni vedno povezan samo z denarjem, pogosto gre pri tem tudi za status: kakšen avto vozite, kje živite in kakšno službo imate. Partnerki je ob tem pomembno, kako jo vidijo drugi, ko je z vami. Če imate občutek, da ste ji najbolj zanimivi takrat, ko z vami pridobi določen družbeni vtis, je to pomemben signal, da so lahko interesi drugje kot v ljubezni.

Zrel odnos namreč ne temelji na tem, da drug drugega razstavljata kot dosežek, ampak temelji na tem, da se znata srečati tudi takrat, ko ni občinstva in popolne slike.

Kdaj je želja po varnosti zdrava in kdaj postane izkoriščanje?

Pomembno je ločiti med materializmom in povsem normalno željo po stabilnosti. Ni narobe, če si partnerka želi odgovornega moškega, ki zna ravnati z denarjem. Prav tako ni narobe, če jo odbija finančni kaos ali življenje brez vsakršnega načrta. Denar je del vsakega odraslega odnosa in pretvarjanje, da ni pomemben, lahko prinaša več škode kot koristi. Razlika je predvsem v tem, ali je denar le del odnosa ali pa je na njem zasnovan celoten odnos. Če vas partnerka spoštuje tudi takrat, ko postavite mejo, če zna prispevati po svojih zmožnostih, če jo zanimajo tudi vaši cilji in ne samo njene želje, potem verjetno ne gre za materializem.

Če pa se v odnosu vedno bolj počutite kot sponzor ali dokaz njenega življenjskega standarda, je vredno raziskati vajin odnos nekoliko globlje. Dober odnos namreč ne zahteva, da ste brezmejno radodarni. Zahteva, da sta prisotna oba in pripravljena skupaj graditi nekaj, kar ni odvisno le od zneska na računu.

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