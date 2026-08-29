5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo

1. Ne napadajo partnerjevega značaja

Na vsak prepir lahko pogledamo z dveh ravni. Na prvi se prepiramo o konkretnem problemu, na drugi ravni pa ves čas nezavedno preverjamo, ali je odnos kljub nestrinjanju še vedno varen. Srečni pari se lahko razjezijo in povzdignejo glas, a vendar nikoli ne prestopijo meje, pri kateri bi se drugi naslednjih nekaj dni spraševal, ali je sploh še ljubljen. Zato strokovnjaki spodbujajo, da postanete pozorni na izbiro besed med prepirom. Opazujte, ali izbirate besede, ki se nanašajo na vedenje partnerja, ali neposredno na partnerjev značaj. Namreč, če boste izbirali besede, ki se nanašajo na partnerjevo vedenje, to partner lahko spremeni. Pri kritiziranju partnerjevega značaja pa je pozitiven izid konflikta precej manj verjeten. Med burnim prepirom je namreč značajska obsodba za marsikoga izredno mamljiva, ker pusti večji vtis od običajne pripombe o vedenju, a lahko takšne oznake hitro sprožijo obrambo. Namesto da bi se pogovarjala o zamujanju, pospravljanju ali denarju, se zdaj prepirata o tem, ali je eden od vaju slab človek. Razlika je v tem, da poskušajo srečni pari čim dlje obdržati temo pogovora na konkretnem problemu. Ko opazijo, da se konflikt pomika v smeri napadanja partnerjevega značaja, konflikt tudi hitro ustavijo. Zavedajo se namreč, da se konflikt mora končati, da se odnos lahko nadaljuje.

icon-expand Grožnje z razhodom lahko v nekaj sekundah povsem spremenijo naravo prepira. FOTO: Adobe Stock

2. Ne obujajo starih napak

Mnogo parom je poznana situacija, v kateri se prepir začne zaradi neodgovorjenega sporočila in konča pri dogodku izpred šestih let. Na plano privrejo zamujeni rojstni dnevi, komentarji tašče, spodleteli dopusti in vsak primer, ko je partner ravnal neprimerno. Težava pa ni v tem, da preteklosti nikoli ne bi smeli omeniti. Stari dogodki so namreč pomembni, kadar kažejo ponavljajoč se vzorec ali dinamiko med vama, ki je še nista razrešila. Ko pa partnerja v vsakem konfliktu obujata stare napake, drugemu s tem ne pustite realne možnosti, da to napako tudi popravi. Sporočilo je ob tem jasno – nobeno opravičilo ne zadostuje in nobena sprememba ne more izbrisati preteklosti. Srečni pari k temu pristopajo drugače. Skušajo namreč rešiti tisto, kar se dogaja tukaj in zdaj. Kadar ugotovijo, da se isti problem ponavlja, se o vzorcu pogovorijo izolirano, ne pa sredi drugega prepira.

3. Ne grozijo z razhodom

Grožnje z razhodom lahko v nekaj sekundah povsem spremenijo naravo prepira. Predmet prepira ni več tema, ki moti oba partnerja, temveč naenkrat postane obstoj celotnega odnosa. Nekateri z razhodom grozijo, ker želijo preveriti, ali jih bo partner ustavil. Drugi želijo s takim vedenjem prestrašiti drugo osebo in si povrniti nadzor ali pa se ob močnem konfliktu res počutijo tako preplavljene, da želijo iz odnosa pobegniti. Ne glede na razlog – ponavljajoče se grožnje z razhodom ustvarjajo negotovost v odnosu, ki na dolgi rok ne prinaša nič dobrega. Partner sčasoma ni več prepričan, ali gre za običajen spor ali za začetek konca. Partner lahko zato postane pretirano popustljiv, se boji izraziti nestrinjanje ali pa se čustveno umakne, da bi se zaščitil. Razlika pri srečnih parih je v tem, da razhod omenijo le, kadar o njem resno razmišljajo. Ne uporabljajo ga kot orožje, s katerim bi dobili prepir ali izsilili opravičilo.

icon-expand Ne kaznujte z molkom. FOTO: Adobe Stock

4. Ne kaznujejo z molkom

Včasih se je med prepirom pametno umakniti. Če ste tako razburjeni, da ne zmorete več poslušati ali govoriti brez žaljenja, je premor zrela odločitev. Toda ob tem se je pomembno zavedati, da premor od prepira in kaznovanje z molkom nista ista stvar. Za vsakim zdravim umikom stoji pojasnilo in vizija o tem, kdaj se umik tudi konča. Partnerja jasno skomunicirata, da potrebujeta nekaj časa, da se pomirita in da se čez določen čas ponovno vrneta k temi pogovora. Pri kaznovanju z molkom pa se eden od partnerjev preprosto umakne v tišino, ob tem pa ni povsem jasno, kdaj in če sploh se bo tišina končala. Ko govorimo o kaznovanju z molkom, je takšno ignoriranje lahko tudi zelo učinkovito sredstvo nadzora. Oseba, ki težje prenaša čustveno oddaljenost, začne prositi, se opravičevati ali prevzemati krivdo samo zato, da bi ponovno vzpostavila stik s partnerjem. Nasprotno pa si srečni pari dovolijo prostor, vendar drugega ob tem ne izbrišejo. Tudi kadar trenutno ne zmorejo bližine, jasno pokažejo, da se bodo k pogovoru vrnili.

5. Ne zahtevajo takojšnje rešitve

Včasih je občutek, da partner med prepirom želi odgovor takoj. Želi pojasnilo, odločitev ali opravičilo, druga oseba pa je že tako razburjena, da komaj sledi pogovoru. Nadaljevanje se takrat lahko zdi kot vztrajnost, a pogosto povzroči le še večji odpor do pogovora in odnosa. Ko je človek močno jezen ali prizadet, se njegova sposobnost poslušanja znatno zmanjša. Vsak nov stavek lahko razume kot napad, četudi je bil mišljen kot poskus rešitve. V takšnem stanju se pari pogosto vrtijo v krogu in več ur ponavljajo iste argumente. Razlika pri srečnih parih je v tem, da znajo prepoznati trenutek, ko pogovor ni več produktiven. To ne pomeni, da problem pometejo pod preprogo, ampak da se dogovorijo, kdaj ga bodo nadaljevali, v upanju, da bo tako najbolj optimalno za oba.

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