5 skrivnih tehnik manipulacije, s katerimi vas šef drži pod nadzorom

Manipulativen šef lahko uporablja bolj prefinjene tehnike, zaradi katerih začnete dvomiti v lastno realnost in v svojo dejansko vrednost v podjetju. Manipulacija na delovnem mestu se pogosto kaže z majhnimi dejanji, ki pa jih težko prepoznamo. Po čem lahko prepoznamo te trike manipulacije in kako se lahko odzovemo nanje?

icon-expand Ste se kdaj vprašali, ali je vaše delovno okolje zdravo? FOTO: Adobe Stock

1. Nikoli ne veste, ali ste dovolj dobri

Ena najpogostejših oblik manipulacije je ustvarjanje stalnega občutka negotovosti. Manipulativen vodja redko pove, kaj natančno pričakuje, še redkeje pa jasno prizna, da je nekaj dobro opravljeno. Cilj se vedno bolj oddaljuje, merila za dosego tega cilja se spreminjajo, povratna informacija pa je tako nejasna, da je ne morete zares uporabiti. Sčasoma ne delate več zato, da bi izpolnili konkretno nalogo, ampak le še zato, da bi končno dosegli občutek miru. Ta tehnika manipulacije je psihološko zelo izčrpavajoča, saj človeka drži v stanju stalne pripravljenosti. Vedno preverjate, ali ste kaj spregledali, in ne nehate razmišljati o tem, kako bo šef razumel vaš odziv. Delo se tako ne konča pri izpolnjeni nalogi, temveč se nadaljuje v glavi, tudi ko ste enkrat že doma. Dober vodja bi vam moral omogočiti orientacijo – tudi kadar je zahteven, ste lahko prepričani o tem, kje stojite. Manipulativen vodja pa pogosto potrebuje vzbujanje občutkov negotovosti, ker mu ravno ta status nejasnosti daje prednost. V nejasnosti ljudje redkeje ugovarjajo, težje postavijo mejo in pogosteje prevzamejo krivdo tudi za stvari, ki niso bile jasno dogovorjene.

icon-expand Ena najpogostejših oblik manipulacije je ustvarjanje stalnega občutka negotovosti. FOTO: Adobe Stock

2. Pohvaljeni ste, če pozabite nase

Pohvala sama po sebi ni problem. Vsak človek namreč potrebuje priznanje in občutek, da je njegov trud viden. Težava pa nastane, ko se pohvala začne pojavljati le takrat, ko greste prek svojih meja. Ko ostanete dlje, prevzamete dodatno nalogo, se odpoveste prostemu času ali rešite situacijo, ki ni bila na vas, da jo rešite, ste nenadoma "nepogrešljivi" del ekipe ali "nekdo, na kogar se lahko vedno računa". Na prvi vtis to zveni dobro. Le kdo ne mara takih pohval? A v ozadju se lahko oblikuje zelo nevarna dinamika, pri čemer vaša vrednost ni več povezana s kakovostjo dela, temveč s pripravljenostjo na žrtvovanje. Normalno dobro opravljeno delo naenkrat postane premalo. Dovolj vredni ste šele, ko pokažete, da ste pripravljeni dati več, kot je zdravo ali dogovorjeno. Takšna manipulacija pogosto deluje ravno na izjemno vestne ljudi. Na tiste, ki nočejo razočarati, ki želijo biti profesionalni in ki jim ni vseeno. In ravno zato je pomembno razumeti, da se izgorelost pogosto ne pojavi samo zato, ker človek dela preveč, ampak zato, ker je predolgo verjel, da mora svojo vrednost dokazovati s tem, da se vsakodnevno presega.

icon-expand Ko se kritika enkrat premakne z vedenja na identiteto, postane delovno mesto mnogo bolj naporno. FOTO: Profimedia

3. Vaša osebnost postane tarča kritike

Konstruktivna kritika je konkretna. Res je lahko neprijetna, vendar nam daje smer. Ob tem veste, kaj ni bilo ustrezno, zakaj ni bilo ustrezno in kaj bi bilo treba naslednjič narediti drugače. Manipulativna kritika pa je bolj pretkana – namesto da bi se nanašala na nalogo, se nanaša osebno na vas. Niste naredili le napake, ampak "niste dovolj zreli" in niste preobremenjeni, ampak "premalo odporni". Ko se kritika enkrat premakne z vedenja na identiteto, postane delovno mesto mnogo bolj naporno. Človek se ne ukvarja več z vprašanjem, kako izboljšati delo, ampak z občutkom, da je z njim nekaj narobe. To je zelo učinkovit način nadzora, ker vas postavi v obrambno pozicijo, v kateri hitro začnete dokazovati, da niste takšni, za kakršne vas označuje šef. Še posebej podlo je, kadar je takšna kritika zavita tudi v navidezno skrb. Vodja lahko reče, da vam želi samo pomagati, da v vas vidi potencial ali da vas pripravlja na višjo raven. A če se po takšnih pogovorih ne počutite bolj usmerjeni, temveč le manj vredni, ne gre za razvoj, ampak za zmanjševanje vaše notranje samozavesti.

4. Hvaležnost postane dolg

Če vam nekdo zaupa pomembno nalogo, vas podpre pri napredovanju ali vam omogoči profesionalni razvoj, je normalno, da ob tem čutite hvaležnost. Vendar hvaležnost v zdravem delovnem odnosu ne pomeni, da izgubite pravico do meja. Manipulativen šef zna pretekle priložnosti uporabljati kot skrivno zapisan dolg. Vsakič, ko želite nekaj zavrniti ali se na novo dogovoriti, se v vas sproži občutek, da nimate pravice biti zahtevni, saj vam je šef v določeni meri šel na roko. Gre za psihološko močan mehanizem, ker igra na potrebo po pravičnosti. Nočete biti nehvaležni ali izpasti kot nekdo, ki ne zna ceniti priložnosti. A priložnost, ki jo morate neskončno odplačevati z lastnim mirom, ni več priložnost, temveč zanka, ki lahko na dolgi rok vodi v izgorelost.

icon-expand Manipulacija na delovnem mestu se pogosto kaže z majhnimi dejanji, ki pa jih težko prepoznamo. FOTO: Profimedia

5. Meje niso zaželene

Eden najzanesljivejših znakov manipulativnega šefa je to, da normalnim mejam hitro prilepi negativno oznako. Če vprašate, katera naloga ima prednost, ste premalo samostojni. Če poveste, da ne morete prevzeti dodatnega dela, niste dovolj fleksibilni. Če ne odgovarjate zunaj delovnega časa, niste dovolj predani. Omenjen način delovanja človeka hitro potisne v dokazovanje – namesto da bi mirno ostali pri dejstvih, se začnete razlagati in opravičevati. V praksi to pogosto pomeni, da na koncu naredite več, kot ste želeli, samo zato, da ne bi izpadli "težavni". Manipulacija je uspešna takrat, ko ne spreminja samo vašega vedenja, temveč tudi vaš notranji občutek o tem, kaj si sploh smete dovoliti.

Kako se odzvati, ne da bi izgubili službo?

Pri manipulaciji je najpomembnejše, da ne hitite z razlago, ampak začnete postopoma opažati vzorec. Če se po stikih z določeno osebo vedno znova počutite krive, zmedene, manj sposobne ali dolžne dokazovati svojo vrednost, je to podatek, ki ga ne gre prezreti. Prvi korak, da vajeti spet prevzamete v svoje roke, je pridobivanje konkretnih napotkov. Kadar so pričakovanja nejasna, prosite za natančnejše kriterije. Kadar se naloge kopičijo, vprašajte po prioritetah. Ne zato, da bi ustvarjali konflikt, ampak zato, da zaščitite svojo realnost. Manipulacija namreč najlažje deluje tam, kjer je vse odvisno od tona in naknadne interpretacije. Drugi korak je, da se nehate pretirano zagovarjati. Bolj ko dokazujete, da ste dobri, zvesti in sposobni na delovnem mestu, bolj se lahko ujamete v igro, v kateri morate svojo vrednost vedno znova potrjevati. Včasih je veliko močnejši odziv mirna, kratka in jasna meja kot dolga razlaga, zakaj jo sploh potrebujete. Na koncu se prava narava vodje ne pokaže takrat, ko vse naredite po njegovem. Pokaže se takrat, ko nekaj vprašate ali ko nekaj zavrnete. Tam, kjer je prostor za dialog, je možnost zdravega odnosa in dobrega počutja na delovnem mestu. Ko pa je vsaka meja razumljena kot izdaja, ne gre več za vodenje, temveč za pridobivanje občutka nadzora nad vami.

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