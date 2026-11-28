Nekateri moški o svojih težavah raje spregovorijo, drugim pa je lažji umik, pri čemer težave poskušajo rešiti stran od oči svoje družbe. Ne eden in ne drug način nista edina pravilna, saj izsledki sodobnih raziskav kažejo, da čustev ni treba vedno razčlenjevati v pogovoru, da bi jih lažje razumeli. Včasih nam preprosto bolj ustreza telesna aktivnost ali celo delo z rokami, pri čemer je pomembno le, da način spoprijemanja s težavami dejansko pomaga.

1. Trening kot rešitev ali odrivanje težav?

icon-expand Po slabem dnevu se vsekakor lahko prileže obisk telovadnice, tek ali druga telesna aktivnost. FOTO: Shutterstock

Po slabem dnevu se vsekakor lahko prileže obisk telovadnice, tek ali druga telesna aktivnost. Slednja namreč učinkovito pomaga pri zmanjševanju stresa in lahko znatno izboljša razpoloženje. Ob vsem tem pa nam nudi tudi konkreten cilj, na katerega se lahko osredotočimo in s tem za vsaj nekaj časa pozabimo na težave, s katerimi smo se soočali čez dan. A obstaja opazna razlika med tem, da s pomočjo vadbe predelujemo naporen dan, in tem, da se s telesno aktivnostjo nenehno izogibate neprijetnim občutkom. Če morate vsakič, ko ste jezni ali razočarani, trenirati do popolne izčrpanosti, da bi sploh lahko zdržali sami s sabo, je vredno razmisliti, kaj se skriva v ozadju. Naslednjič, ko boste pod pritiskom ali pod vtisom slabega dne, se lahko torej brez slabe vesti odpravite na vadbo in opazujete, kako se počutite po tem. Cilj ob tem ni, da se popolnoma fizično izčrpate, ampak da si omogočite nekaj distance od dogajanja, kar vam bo nenazadnje omogočilo lažjo predelavo občutkov, ki so se nabrali čez dan.

2. Delo z rokami je ključno

Popravilo kolesa, sestavljanje omare, urejanje garaže ali celo delo na vrtu so vse aktivnosti, ki so lahko v trenutkih stiske rešilne bilke. Na prvi vtis se sicer ne zdijo povezani s čustvi, a lahko kljub temu pomagajo, da ponovno vzpostavite občutek nadzora nad življenjem in občutke uspešnosti. Ko rešujete konkreten problem, kot je npr. sestavljanje omare, nemudoma vidite neposreden rezultat svojega truda. V nasprotju z nekaterimi osebnimi težavami imajo takšne naloge jasen konec in cilj, s čimer praviloma omogočajo občutek napredka. Izberite nekaj, s čimer ste že dlje časa odlašali, in se tega lotite brez občutka, da morate dokončati celoten projekt. Med delom se lahko misli nekoliko bolj umirijo, hkrati pa boste dobili občutek, da ste nekaj končno premaknili z mrtve točke. Popravljanje stvari sicer vsekakor ne bo rešilo spora s partnerko ali negotovosti v službi, lahko pa vam pomaga, da se po napornem dnevu najprej umirite in se nato k težavi vrnete z bolj trezno glavo.

Preberi še Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?

3. Ko ne zmoremo pogovora, je rešitev pisanje

Pogosto je tisto primarno čustvo, ki ga občutimo, le vrh ledene gore, pod katero se skrivajo še drugi občutki. Ko v določeni situaciji najprej občutimo jezo, se je zato smiselno vprašati, kakšni občutki se skrivajo pod tem. Ker pa je čustva izjemno težko predelovati racionalno, lahko namesto pogovora izberete tudi zapisovanje v zvezek. Tja zapišite nekaj kratkih razmišljanj o tem, kaj se je zgodilo in kaj vas je pri tem najbolj zmotilo. Zapisov vam ni treba oblikovati v dnevnik ali jih komurkoli pokazati. Namen je, da se premaknete od splošnega in primarnega občutka k bolj konkretnemu in predvsem poglobljenemu razumevanju tega, kar vas je prizadelo.

icon-expand Zapeljite se na krajšo vožnjo ali se odpravite v naravo. FOTO: Shutterstock

4. Zapeljite se na krajšo vožnjo ali se odpravite v naravo

Ko se vam zdi, da je doma ali v službi vsega preveč, lahko pomaga že kratkotrajna sprememba okolja. Vožnja po znani poti ali obisk gozda vam lahko omogočita, da se za nekaj časa odmaknete od običajnega okolja in njegovih zahtev. Pri tem ni potrebe, da se odpravite na celodnevni izlet, temveč je dovolj že, da si vzamete pol ure in izberete kraj, kjer vas vsaj nekaj časa ne bo zmotil nihče. Če se odločite za vožnjo, naj bo to predvsem način, da pridete do mirnega kraja, ne pa dejavnost, s katero bi tvegali lastno ali tujo varnost zaradi jeze. Če ste preveč vznemirjeni, da bi se varno osredotočili na cesto, raje izberite sprehod. Sprememba okolja sama po sebi sicer ne bo odpravila problema, lahko pa prekine rutino, v kateri se nenehno vračate k istemu dogodku. Včasih boste po vrnitvi vedeli, kaj morate narediti, spet drugič pa boste le ugotovili, da potrebujete še nekaj časa.

5. Naredite nekaj konkretnega za problem, ki vas obremenjuje

Včasih ne potrebujete še ene ure razmišljanja ali pogovora, temveč majhen, a konkreten korak v pravo smer. Če vas skrbi denar, preglejte mesečne stroške. Če vas obremenjuje služba, posodobite življenjepis ali si zapišite, kaj bi želeli spremeniti. Ko je težava velika, se lahko zdi, da je v osnovi popolnoma nerešljiva. Ravno zato težavo razdelite na manjše naloge in na konkretne korake, ki jih lahko opravite v kratkem času. Ni vam treba takoj zamenjati službe ali urediti vseh financ. Včasih je prvi korak samo pregled možnosti ali odločitev, da boste z nečim začeli že jutri. Občutek napredka namreč lahko zmanjša nemoč, vendar si ne nalagajte dodatnega pritiska, da morate vsako težavo rešiti takoj. Nekatere stvari niso povsem v vaših rokah, zato boste za reševanje določenih situacij potrebovali več časa in predvsem sodelovanje z drugimi.

Preberi še Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški

Včasih pogovor ni odgovor

Predelava čustev ne pomeni nujno vedno, da morate vsako razpoloženje analizirati ali o njem govoriti z drugimi. Pri predelavi čustev vam lahko enako pomagajo tudi trening, delo z rokami, zapisovanje misli ali konkreten korak naprej pri reševanju težave. Različni pristopi namreč ustrezajo različnim situacijam, zato je smiselno ugotoviti, kaj pomaga prav vam. Pomembno pa je, da samostojnost ne postane modus operandi, pri čemer nikoli ne poiščete podpore. Če vas stres spremlja dlje časa, vpliva na spanje, odnose ali delo ali če se vedno znova znajdete v istih vzorcih, je pogovor s strokovnjakom lahko koristen.

Preberi še Zakaj moški lažje govorijo z brivcem kot z zdravnikom?