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Aljoša Bagola
Odnosi

10 let zakona, 10 iskrenih spoznanj: Aljoša Bagola brez filtra o ljubezni

B.R.
13. 07. 2026 14.45
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Aljoša Bagola in Iva Krajnc Bagola praznujeta pomemben mejnik – deseto obletnico poroke. Ob tej priložnosti je delil osebna razmišljanja o tem, kaj se je v desetletju zakona naučil o ljubezni, partnerstvu in življenju v dvoje.

Aljoša Bagola je ob 10. obletnici poroke z Ivo Krajnc zapisal, da danes na odnos gleda drugače kot nekoč. Njegova spoznanja niso le romantična, temveč predvsem praktična – govori o komunikaciji, čustveni zrelosti, financah, družini in tem, kako pomembno je, da se partnerja razvijata skupaj.

Kot prvo spoznanje je izpostavil, da v odnosih ne gre hiteti. "Včasih so ljudje svoje otroke na hitro poročali zato, da so jim zagotovili preživetje. Danes nam ni treba tako hiteti," je zapisal.

Spomnil se je tudi vprašanja novinarke pred svojo poroko, ko ga je vprašala, kaj se mu zdi pri organizaciji poroke najpomembnejše. "To, da si najdemo pravega partnerja," je bil njegov odgovor.

Aljoša Bagola
Aljoša Bagola FOTO: Aljoša Kravanja

Zaljubljenost ni isto kot ljubezen

Bagola poudarja, da je treba razlikovati med začetno zaljubljenostjo in pravo ljubeznijo. "Zaljubljenost je krasen občutek. A ko smo z glavo v oblakih, partnerju ne delamo usluge, ker ga poveličujemo in ustvarjamo nerealna pričakovanja."

Eden njegovih pomembnejših poudarkov je, da dober odnos ne nastane sam od sebe. "Odnos je trdo delo, ki terja, da se naučimo odraslo pogovarjati, pravočasno sporočati svoje potrebe in zdravo postavljati meje," pravi.

Ob tem je dodal tudi svojo značilno igrivo misel: "Če smo telepati, smo zgolj tele, ki pati."

Pomembno je pogledati tudi v preteklost

Bagola je opozoril, da ljudje pogosto nezavedno ponavljamo vzorce iz svojih primarnih družin. "Odnos med staršema želimo pogosto nezavedno preslikati v skupno življenje. To lahko povzroči nemalo preglavic, zato moramo biti pripravljeni recepturo spremeniti," je zapisal.

Povedal je tudi, da sta mu z Ivo v težavnem obdobju pomagali partnerska terapija in pripravljenost na delo na odnosu.

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Ljubezen in denar gresta z roko v roki

Med desetimi spoznanji je izpostavil tudi finančno pismenost. "Če poroki odvzamemo romantično razsežnost, pridemo do preživetja," in dodal, da je pomembno dolgoročno načrtovanje ter sposobnost uživati življenje.

Meni tudi, da odnos ogrozi predvsem nepripravljenost posameznika, da bi se spreminjal in rasel. "Čustvena zrelost pomeni tudi, da prepoznamo svoje hibe in delamo na sebi," je poudaril.

Zapisal je tudi, da bi bilo idealno, če bi starši pred rojstvom otrok tudi sami dovolj odrasli oziroma bili pripravljeni še naprej osebnostno rasti.

Dotaknil se je tudi spolnosti, pri kateri po njegovem velja preprosta povezava: "Boljša je komunikacija, boljši je odnos. Boljši je odnos, boljši je seks."

Njegovo deveto spoznanje pa govori o zvestobi sebi. Če nekdo v odnosu ne more več razvijati svojih potencialov kljub iskrenemu trudu, je po njegovem prav, da poišče svojo pot.

Ob koncu je Bagola razkril svojo osebno "formulo dopamina" za dober in dolg odnos: "Dotik, objem, poljub, akcija, meje, igra, novosti."

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