Film/tv
Igralec drastično shujšal
Odnosi
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Glasba
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Zabava
Odslej lahko poljublja samo še njoIgralec George Clooney napoveduje konec romantičnih prizorov v svojih filmih. Po več kot treh desetletjih igranja sprejema novo filozofijo življenja, ki vključuje omejitev intimnih scen z drugimi igralkami in več časa posvečenega družini na francoski kmetiji.
Odnosi
Tako lepa je nova snaha Donalda TrumpaDonald Trump mlajši se je zaročil. Poglejte, kdo je lepotica, ki ji je nadel zaročni prstan.
Odnosi
Išče žensko z denarjem in stilomSveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.
Odnosi
Tako je, ko ženska ljubi ženskoKristen Stewart je razkrila nove podrobnosti o zakonu z Dylan Meyer. Preberite, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba, kaj jo je zakon naučil in kakšne družinske načrte imata.
Odnosi
Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismoNajnovejši zapleti v družini Markle, kjer se Thomas po amputaciji noge bori za spravo in stik z vnuki, medtem ko Meghan kljub medijskemu nadlegovanju vztraja pri poskusu komunikacije, razkrivajo težave v odnosih.
Odnosi
Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitkaNezmožnost doživljanja užitka med orgazmom, znana kot spolna anhedonija, vpliva na samozavest in odnose. Stanje ima lahko psihološke ali fizične korenine in zahteva prilagojeno zdravljenje, vključno s terapijo ali spremembami življenjskega sloga.
Film/tv
Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 letEden najboljših režiserjev na svetu je svojo peto ženo spoznal na enem največjih filmskih projektov vseh časov, nato pa sta skupaj zgradila družino in našla skupno poslanstvo v umetnosti ter okoljevarstvu.
Odnosi
Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata večSlavni par je z eno samo potezo končal večmesečna ugibanja o njuni romanci.
Odnosi
Ta lepotica greje posteljo svetovnemu prvaku formule 1Po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka Formule 1 se je Lando Norris pred množico navijačev poljubljal s svojo izbranko. Poglejte, za kakšno lepotico se je ogrelo njegovo srce.
Odnosi
Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 letAnti-ageing vplivnež Bryan Johnson je razkril dolgoletno razmerje s Kate Tolo, soustanoviteljico Blueprinta. "Našel sem svojo Abigail Adams," je zapisal v ganljivi objavi.
Odnosi
Temna plat ljubezni: Kako v razmerju prepoznati manipulacijo?Čustvena manipulacija v razmerju je pogosto skrita, a uničujoča. Poglejte, na katere znake morate biti pozorni in kaj lahko storite, da se pred njo zaščitite.
