Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Odnosi
0
Film/tv

Igralec drastično shujšal

1
Odnosi

Njuna ljubezen je preživela največje škandale

0
Glasba

Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka

0
Kriminalne zgodbe

Ustrelili so ga skupaj z mamo

1
Zabava

Odslej lahko poljublja samo še njo

Igralec George Clooney napoveduje konec romantičnih prizorov v svojih filmih. Po več kot treh desetletjih igranja sprejema novo filozofijo življenja, ki vključuje omejitev intimnih scen z drugimi igralkami in več časa posvečenega družini na francoski kmetiji.
0
Odnosi

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Donald Trump mlajši se je zaročil. Poglejte, kdo je lepotica, ki ji je nadel zaročni prstan.
0
Odnosi

Išče žensko z denarjem in stilom

Sveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.
0
Odnosi

Tako je, ko ženska ljubi žensko

Kristen Stewart je razkrila nove podrobnosti o zakonu z Dylan Meyer. Preberite, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba, kaj jo je zakon naučil in kakšne družinske načrte imata.
1
Odnosi

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Najnovejši zapleti v družini Markle, kjer se Thomas po amputaciji noge bori za spravo in stik z vnuki, medtem ko Meghan kljub medijskemu nadlegovanju vztraja pri poskusu komunikacije, razkrivajo težave v odnosih.
0
Odnosi

Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka

Nezmožnost doživljanja užitka med orgazmom, znana kot spolna anhedonija, vpliva na samozavest in odnose. Stanje ima lahko psihološke ali fizične korenine in zahteva prilagojeno zdravljenje, vključno s terapijo ali spremembami življenjskega sloga.
0
Film/tv

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Eden najboljših režiserjev na svetu je svojo peto ženo spoznal na enem največjih filmskih projektov vseh časov, nato pa sta skupaj zgradila družino in našla skupno poslanstvo v umetnosti ter okoljevarstvu.
1
Odnosi

Ljubezen je v zraku: Golobčka svoje zveze ne skrivata več

Slavni par je z eno samo potezo končal večmesečna ugibanja o njuni romanci.
0
Odnosi

Ta lepotica greje posteljo svetovnemu prvaku formule 1

Po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka Formule 1 se je Lando Norris pred množico navijačev poljubljal s svojo izbranko. Poglejte, za kakšno lepotico se je ogrelo njegovo srce.
1
Odnosi

Milijonar je do ušes zaljubljen: Nanjo je čakal 25 let

Anti-ageing vplivnež Bryan Johnson je razkril dolgoletno razmerje s Kate Tolo, soustanoviteljico Blueprinta. "Našel sem svojo Abigail Adams," je zapisal v ganljivi objavi.
0
Odnosi

Temna plat ljubezni: Kako v razmerju prepoznati manipulacijo?

Čustvena manipulacija v razmerju je pogosto skrita, a uničujoča. Poglejte, na katere znake morate biti pozorni in kaj lahko storite, da se pred njo zaščitite.
0
Odnosi

Poročila se je seksi igralka: Na poroki je bilo le 12 gostov

Zvezdnica, ki je zaslovela z vlogo Samanthe v seriji Seks v mestu, je stopila pred oltar. Poglejte, kdo je postal njen četrti mož.
0
