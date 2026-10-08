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Andrea Sunshine
Erotika

Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija

B.R.
08. 10. 2026 03.59
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Znana bodibilderka Andrea Sunshine je javno spregovorila o nenavadnem rojstnodnevnem praznovanju na Ibizi, kjer se je v skrivnostni jami zbralo več kot 500 ljudi. Dogodek, ki je potekal v maskah, je hitro prerasel v svobodno orgijo.

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Zabava v nekdanji jami

Dogodek se je zgodil leta 2014, ko je bila bodibilderka Andrea Sunshine povabljena na rojstnodnevno praznovanje na Ibizi. Lokacija je bila precej nenavadna – zabava je potekala v stari jami, za katero je po njenih besedah veljalo, da so jo nekoč uporabljali za shranjevanje orožja.

Ko je prišla na prizorišče, jo je presenetilo število ljudi. Po njenem pripovedovanju se je v jami zbralo več kot 500 gostov: "Šlo je za jamo, v kateri so hranili orožje; vse je bilo zelo dobro skrito in staro. Ko sem prispela, sem v notranjosti našla več kot 500 ljudi, nato pa se je vse skupaj spremenilo v ogromno orgijo."

Čeprav je bilo na zabavi več sto ljudi, je bodibilderka poudarila, da ni bila intimna z vsakim gostom. Kljub temu trdi, da je med orgijo imela spolne odnose z vsaj 15 ljudmi.

"Nisem bila intimna z vsemi petstotimi, a se spomnim, da sem bila z vsaj 15 ljudmi. Bili so moški in ženske, vsi pa so se vedli povsem neobremenjeno. Mislim, da nihče nikoli ne bo priredil tako dobre zabave, kot je bila ta," je še dodala.

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Gostje so skrivali obraze

Posebnost dogodka je bila tudi podoba udeležencev. Po navedbah Sunshine so gostje nosili maske, s katerimi so zakrili obraze, zaradi česar je celotna zabava delovala še bolj skrivnostno.

Andrea je javnosti sicer znana kot bodibilderka in spletna ustvarjalka, ki pogosto odkrito govori o svojem življenju. Prav zaradi nenavadnih zgodb iz preteklosti se njene izjave občasno znova pojavijo na družbenih omrežjih in v medijih.

Gostje so skrivali obraze.
Gostje so skrivali obraze. FOTO: Adobe Stock
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Viri: B92, Slobodna Bosna, Krajina.ba, RTL

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Andrea Sunshine Ibiza zabava orgija bodibilderka zabave
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