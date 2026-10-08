Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija

Dogodek se je zgodil leta 2014, ko je bila bodibilderka Andrea Sunshine povabljena na rojstnodnevno praznovanje na Ibizi. Lokacija je bila precej nenavadna – zabava je potekala v stari jami, za katero je po njenih besedah veljalo, da so jo nekoč uporabljali za shranjevanje orožja.

Ko je prišla na prizorišče, jo je presenetilo število ljudi. Po njenem pripovedovanju se je v jami zbralo več kot 500 gostov: "Šlo je za jamo, v kateri so hranili orožje; vse je bilo zelo dobro skrito in staro. Ko sem prispela, sem v notranjosti našla več kot 500 ljudi, nato pa se je vse skupaj spremenilo v ogromno orgijo."

Čeprav je bilo na zabavi več sto ljudi, je bodibilderka poudarila, da ni bila intimna z vsakim gostom. Kljub temu trdi, da je med orgijo imela spolne odnose z vsaj 15 ljudmi.

"Nisem bila intimna z vsemi petstotimi, a se spomnim, da sem bila z vsaj 15 ljudmi. Bili so moški in ženske, vsi pa so se vedli povsem neobremenjeno. Mislim, da nihče nikoli ne bo priredil tako dobre zabave, kot je bila ta," je še dodala.