Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle

Mateo Laštro je širša javnost spoznala kot kandidatko v hrvaški različici oddaje Ljubezen na vasi. Po koncu snemanja je nepričakovano našla ljubezen z Josipom Ercegovićem, enim najbolj prepoznavnih udeležencev iste sezone.
Brez skrivnosti glede ustvarjanja vsebin za odrasle
V zadnjih mesecih sta Matea in Josip večkrat odkrito spregovorila o svojem zasebnem življenju. V priljubljenem hrvaškem podkastu Noći bez cenzure sta tako razkrila, da ustvarjata vsebine za odrasle in da sta del svingerske skupnosti.
Njuna iskrenost je sprožila številne odzive, saj se o tovrstnih temah v javnosti še vedno razmeroma redko govori brez zadržkov.
Matea je v svojem zadnjem gostovanju v podkastu spregovorila predvsem o stigmi, ki po njenem mnenju spremlja ljudi, ki ustvarjajo vsebine za odrasle ali živijo drugačen življenjski slog.
Prepričana je, da javnost takšne posameznike pogosto neupravičeno obsoja in jih postavlja v isti koš z ljudmi, ki drugim povzročajo resnično škodo.
"Ljudje nas, ki ustvarjamo vsebine na platformi OnlyFans ali smo del svingerske skupnosti, pogosto neupravičeno mečejo v isti koš z ljudmi, ki zagrešijo najhujša kazniva dejanja. Zakaj obsojati nekoga, ki živi svoje življenje in pri tem nikomur ne škoduje?" je dejala ter poudarila, da se ji zdijo takšni predsodki neutemeljeni.
Želi spodbuditi odprt pogovor brez predsodkov
Kot je povedala že ob več priložnostih, o svojem zasebnem življenju govori namenoma, ker meni, da bi bilo treba o spolnosti, partnerskih odnosih in različnih življenjskih slogih razpravljati bolj odprto ter brez obsojanja. Po njenem mnenju ljudje prepogosto sodijo druge zgolj na podlagi stereotipov.
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