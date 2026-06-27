Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle

Mateo Laštro je širša javnost spoznala kot kandidatko v hrvaški različici oddaje Ljubezen na vasi. Po koncu snemanja je nepričakovano našla ljubezen z Josipom Ercegovićem, enim najbolj prepoznavnih udeležencev iste sezone.

V zadnjih mesecih sta Matea in Josip večkrat odkrito spregovorila o svojem zasebnem življenju. V priljubljenem hrvaškem podkastu Noći bez cenzure sta tako razkrila, da ustvarjata vsebine za odrasle in da sta del svingerske skupnosti.

Njuna iskrenost je sprožila številne odzive, saj se o tovrstnih temah v javnosti še vedno razmeroma redko govori brez zadržkov.

Matea je v svojem zadnjem gostovanju v podkastu spregovorila predvsem o stigmi, ki po njenem mnenju spremlja ljudi, ki ustvarjajo vsebine za odrasle ali živijo drugačen življenjski slog.

Prepričana je, da javnost takšne posameznike pogosto neupravičeno obsoja in jih postavlja v isti koš z ljudmi, ki drugim povzročajo resnično škodo.

"Ljudje nas, ki ustvarjamo vsebine na platformi OnlyFans ali smo del svingerske skupnosti, pogosto neupravičeno mečejo v isti koš z ljudmi, ki zagrešijo najhujša kazniva dejanja. Zakaj obsojati nekoga, ki živi svoje življenje in pri tem nikomur ne škoduje?" je dejala ter poudarila, da se ji zdijo takšni predsodki neutemeljeni.