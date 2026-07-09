Nekoč največja pornozvezdnica na svetu, danes vodi vročo moško predstavo

52-letna Jenna Jameson bo voditeljica moške striptiz predstave Million Dollar Men Live, ki po uspehu v Veliki Britaniji prihaja tudi v Združene države Amerike. Prva predstava bo v Palm Springsu, Jamesonova pa obljublja večer, poln energije, humorja in zapeljivosti. "Ti fantje znajo zabavati, občinstvo pa bo navdušeno od prve do zadnje minute. To ni le predstava privlačnih moških, ampak popolna izkušnja z odlično koreografijo, energijo in veliko interakcije z obiskovalci," je povedala v intervjuju za Daily Mail. Ob tem je odločno zavrnila namigovanja, da se vrača v industrijo filmov za odrasle. "To ni vrnitev v pornoindustrijo. Gre za praznovanje zabave, samozavesti in sproščenega vzdušja. To je povsem drugačno poglavje mojega življenja," je poudarila.

icon-expand Jenna Jameson FOTO: Profimedia

Ena največjih zvezdnic industrije za odrasle

Jenna Jameson, rojena leta 1974 v Las Vegasu kot Jenna Marie Massoli, je kariero začela kot plesalka v nočnih klubih. Sredi devetdesetih let je vstopila v industrijo filmov za odrasle in v zelo kratkem času postala njena največja zvezda. V času največje priljubljenosti je krasila naslovnice revij, gostovala v številnih televizijskih oddajah, nastopila v filmu Private Parts radijskega voditelja Howarda Sterna ter v videospotu Eminemove uspešnice Without Me. Leta 2004 je izdala avtobiografijo How to Make Love Like a Porn Star, ki se je uvrstila na seznam knjižnih uspešnic časnika The New York Times. Zaradi izjemnega vpliva na industrijo je bila pozneje sprejeta tudi v AVN Hall of Fame, nekakšno "hišo slavnih" industrije za odrasle. Poleg kariere je bila uspešna tudi kot podjetnica. Skupaj z nekdanjim možem Jayem Grdino je ustanovila spletno podjetje ClubJenna, ki ga je leta 2006 prevzelo podjetje Playboy Enterprises v poslu, ocenjenem na približno 30 milijonov dolarjev.

Burno zasebno življenje

Jamesonova je bila v preteklih letih pogosto v središču pozornosti tudi zaradi zasebnega življenja. Bila je poročena z igralcem filmov za odrasle Bradom Armstrongom, pozneje še z Jayem Grdino, nato pa je več let živela z nekdanjim prvakom organizacije UFC Titom Ortizem, s katerim ima sinova dvojčka. Po razhodu z Ortizem je bila več let v zvezi z izraelskim poslovnežem Liorjem Bittonom, s katerim ima hčerko Batel. V tem obdobju je sprejela judovsko vero. Po njunem razhodu je za kratek čas sklenila zakon z vplivnico Jessi Lawless, ki pa se je končal po manj kot letu dni. Danes je v zvezi z Milagros Ocampo, s katero deli tudi krščansko vero. V zadnjih letih je večkrat javno spregovorila o svoji spreobrnitvi v krščanstvo in dejala, da ji vera pomaga pri premagovanju življenjskih preizkušenj.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: JLP 1 / 4 Jenna Jameson nekoč







Zdravstvene težave in nov začetek

Nekdanja pornozvezdnica se je v zadnjih letih spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami in težavami z odvisnostjo. Zaradi bolezni je bila nekaj časa celo priklenjena na invalidski voziček, pozneje pa je priznala, da je morala znova zgraditi svoje življenje. "Življenje mi je pripravilo veliko preizkušenj, vendar sem zaradi njih močnejša. Počutim se bolj zdravo, srečnejšo in znova uživam pred občinstvom," je povedala za Daily Mail. Dodala je, da jo je ustvarjalec predstave Andy McGuire spodbudil, naj bo na odru predvsem to, kar je. "Rekel mi je, naj se zabavam in se ne zadržujem. Točno to nameravam storiti."

Partnerica njen projekt podpira

Čeprav bo vodila precej provokativno predstavo, Jamesonova pravi, da njena partnerica nima nobenih pomislekov. "Milly ve, da gre za zabavo. Vesela je, da sem znova navdušena nad novim projektom. Med nama ni niti kančka ljubosumja," je dejala. Čeprav njena vrnitev na oder zaradi njene preteklosti vzbuja veliko zanimanja, Jamesonova poudarja, da ne odpira starega poglavja svoje kariere, temveč začenja novo. Namesto vrnitve v pornoindustrijo želi občinstvu ponuditi predvsem zabavo, humor in nepozaben večer.

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