Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih

Dogajanje pred kamerami pogosto daje vtis popolne pripravljenosti, vendar, kot kažejo razkritja iz zakulisja, resničnost ni vedno takšna, kot jo vidijo gledalci.

Kot je v podkastu na kanalu KFC Radio pojasnila znana igralka filmov za odrasle Abella Danger , nekateri moški v industriji uporabljajo medicinske vsadke, ki jim pomagajo pri delu pred kamerami.

Po njenih besedah gre za posebne medicinske pripomočke, namenjene predvsem zdravljenju erektilne disfunkcije. Kot je dodala v pogovoru, naj bi jih nekateri uporabljali tudi zaradi zdravstvenih razlogov, kot so posledice operacij ali poškodb.

V podkastu KFC Radio je pojasnila, da gre za naprave, ki se aktivirajo mehansko – z različnimi sistemi, pogosto s črpalko ali pritiskom v predelu telesa. Na ta način je mogoče doseči erekcijo neodvisno od naravnega odziva telesa.

Kot je dodala igralka, so nekateri uporabniki videti, kot da nimajo nobenih težav: "Videti so kot superjunaki. Ne delajo nič posebnega, pa vse deluje brezhibno."

Pri tem je poudarila, da ne gre za govorice ali spletne mite, temveč za dejanske medicinske rešitve, ki obstajajo že dlje časa.