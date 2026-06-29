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Abella Danger
Erotika

Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih

B.R.
29. 06. 2026 02.56
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Industrija filmov za odrasle pogosto daje vtis popolne pripravljenosti in brezhibne izvedbe, vendar se za kamerami skriva precej bolj kompleksna resničnost. Ena od igralk je razkrila, kaj se v resnici dogaja na snemanjih in kako si nekateri moški pomagajo pri svojem delu.

Dogajanje pred kamerami pogosto daje vtis popolne pripravljenosti, vendar, kot kažejo razkritja iz zakulisja, resničnost ni vedno takšna, kot jo vidijo gledalci.

Presenetljivo razkritje iz zakulisja snemanj

Kot je v podkastu na kanalu KFC Radio pojasnila znana igralka filmov za odrasle Abella Danger, nekateri moški v industriji uporabljajo medicinske vsadke, ki jim pomagajo pri delu pred kamerami.

Abella Danger
Abella Danger FOTO: Profimedia

Po njenih besedah gre za posebne medicinske pripomočke, namenjene predvsem zdravljenju erektilne disfunkcije. Kot je dodala v pogovoru, naj bi jih nekateri uporabljali tudi zaradi zdravstvenih razlogov, kot so posledice operacij ali poškodb.

Kako delujejo medicinski vsadki

V podkastu KFC Radio je pojasnila, da gre za naprave, ki se aktivirajo mehansko – z različnimi sistemi, pogosto s črpalko ali pritiskom v predelu telesa. Na ta način je mogoče doseči erekcijo neodvisno od naravnega odziva telesa.

Kot je dodala igralka, so nekateri uporabniki videti, kot da nimajo nobenih težav: "Videti so kot superjunaki. Ne delajo nič posebnega, pa vse deluje brezhibno."

Pri tem je poudarila, da ne gre za govorice ali spletne mite, temveč za dejanske medicinske rešitve, ki obstajajo že dlje časa.

Medicinska rešitev in ne luksuz

Takšni vsadki niso namenjeni izboljšanju videza ali udobju, temveč predstavljajo medicinsko zdravljenje erektilne disfunkcije. Uporabljajo se tudi v primerih po operacijah ali drugih zdravstvenih zapletih.

Gre za uveljavljen medicinski postopek, ki lahko posameznikom pomaga pri ponovni vzpostavitvi spolne funkcije.

Kot opozarjajo medicinski viri, pa imajo takšni posegi tudi tveganja. Med najpogostejšimi zapleti so okužbe, mehanske okvare vsadka ter zmanjšana občutljivost.

V določenih primerih je zaradi zapletov potrebna dodatna operacija ali celo odstranitev vsadka.

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Viri: KFC Radio, Kurir

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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